Награды, деловые контакты и планы на будущее

В Москве завершила работу ежегодная международная выставка «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК / MAP Russia & VIV 2021»

Диалог профессионалов



Насыщенная деловая программа выставки позволила обсудить экспонентам и экспертам отрасли самые актуальные вопросы. Глобальный и российский рынок кормов для птицеводства и животноводства, биологическая безопасность в сельском хозяйстве и ветеринарии, повышение эффективности отрасли, инновации и кадровый вопрос стали темами профессионального диалога на пленарном заседании и отраслевых секциях.



Высокий уровень обсуждения основных профессиональных вопросов в рамках пленарного заседания был задан выступлениями приглашенных спикеров. Среди них - Галина Бобылева, д. э. н., генеральный директор НКО «Росптицесоюз», и Юрий Ковалев, генеральный директор Национального союза свиноводов. Модератором пленарной сессии выступил Альберт Давлеев, президент Agrifood Strategies. По традиции наиболее значимые темы были вынесены на пленарную сессию. Оценке состояния и перспектив мясной отрасли были посвящены доклады Лео ден Хартога, директора по исследованиям, разработкам и качеству, компания Nutreco; Нан-Дирка Мюлдера, старшего специалиста по животным белкам, Rabobank; Дмитрия Авельцова, руководителя ФГБУ «Центр агроаналитики». О текущей ситуации в мясоперерабатывающей отрасли рассказала Екатерина Лучкина, исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков. Тему «Качество кормов и ингредиентов, риски и решения: влияние качества на количество, здоровье животных, качество мяса: более высокие затраты, но более высокая прибыль» в рамках сессии осветил Ян Контербах, главный инженер Wellhope De Heus.



Российские производители мяса, наращивающие объемы производства, успешно обеспечивают потребности внутреннего рынка и увеличивают свое присутствие на глобальном рынке. Суммарный экспорт российского мяса в 2020 году увеличится более чем наполовину и превысит 490 тыс. т.



Однако производители мяса во многих странах сталкиваются с новыми вызовами. В частности — с агрессивной повесткой радикальных борцов за экологию, обвиняющих животноводов в загрязнении окружающей среды. Этой теме посвятили свое выступление Марк Колотовкин, руководитель отдела КРС, и Грант Айдинян, технический директор, из компании Alltech. Другим важным вызовом для животноводов становится проблема биологической безопасности и качества мясной продукции. Этой теме была посвящена специальная сессия - «Биологическая безопасность в сельском хозяйстве и ветеринарии». Участники сессии обсудили вопросы биобезопасности племенной продукции крупного рогатого скота, требования различных стран к содержанию химических загрязнителей в продукции животноводства, микробиологический контроль качества кормов в Российской Федерации, организацию и осуществление ветеринарно-санитарной экспертизы в хозяйствах и другие актуальные темы.



Качество как приоритет



Вечернее продолжение пленарного заседания было посвящено рынку кормов. Модератором заседания выступил Сергей Шабаев, к. б. н., президент «Агроспрома», председатель Международного форума птицеводов и президент Евразийской ассоциации птицеводов.



О том, как сказываются на отрасли последствия пандемии COVID-19 в мясо-молочной отрасли, рассказал Олег Кобяков, директор отделения ФАО для связи с Российской Федерацией. Последствия COVID-19, птичьего гриппа, а также возникшие изменения потребительских предпочтений представил Константин Корнеев, исполнительный директор ООО «Ринкон Менеджмент». Эти глобальные события повлияли и на отечественный рынок. Обзору трендов потребления категорий на рынке мяса и мясных продуктов в России посвятила свой доклад Анастасия Джафарова, директор по работе с клиентами отдела исследований потребительской панели GFK Rus.



Кроме ситуативных проблем, на вечерней части пленарного заседания обсуждались и традиционные для рынка темы, в том числе рентабельность производства. Доктор Яни Киая, президент Румынской ассоциации производителей комбикормов и консультант Совета по экспорту сои США (USSEC), затронул тему влияния стоимости кормов на рентабельность в производстве бройлеров. А сам USSEC и в этом году выступил партнером саммита.



Глобальные тренды постепенно меняют стиль работы крупных и мелких производителей мяса. О том, какие перспективы имеют фермерские хозяйства в условиях глобальной индустриализации сельскохозяйственной отрасли, рассказала Марина Хван, основатель и управляющий партнер КФХ «Честная ферма».



Новым возможностям и вызовам рынка посвятил свой доклад Олег Радин, президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна «Союзкрахмал». Справиться с новыми вызовами невозможно без ставки на безупречное качество продукции. Как отметила Наринэ Багманян, президент выставочной компании «Асти Групп», организатор выставки, требования к качеству продуктов становятся более жесткими. И участники рынка отвечают на это ростом экологичности, энергоэффективности, управляемости предприятий АПК. Именно поэтому в 2021 году в деловой программе выставки была представлена вся цепочка производства продуктов птицеводства и животноводства. А также та ее часть, которой на прошлых выставках уделялось меньше внимания. В том числе — производство ингредиентов для переработки, пищевых добавок, организация хранения и доставки, развитие постоянного спроса на качественный продукт.







Экспортные ориентиры



Условия для успешной работы на экспортных рынках стали востребованной темой для многих участников выставки. Успешная работа на зарубежных рынках обсуждалась в рамках сессии «Внешняя торговля: перспективные направления экспорта и потребность рынка в импорте». Модератором сессии выступил Андрей Терехин, руководитель управления взаимодействия с отраслевыми союзами и государственными институтами ТД «Черкизово».



Одними из основных векторов наращивания экспортных поставок остаются производство экологически чистой органической продукции и развитие индустрии халяль. О том, что важно знать для экспорта органической продукции, рассказал Олег Мироненко, исполнительный директор Национального союза производителей и потребителей органической продукции. Актуальные вопросы в развитии индустрии халяль представил Эдуард Хамидуллин, руководитель отдела сертификации ООО «МЦСиС „Халяль“».



Тем, кто только собирается экспортировать свою продукцию, посвятили свои доклады Наталья Панферова, советник директора ФГБУ «Центр оценки качества зерна», и Денис Казанников, руководитель проекта по поддержке экспорта АПК «Российский экспортный центр» (РЭЦ), представивший финансовые инструменты поддержки экспорта.



Снизить импортозависимость



Тема экспортных поставок была затронута и на секции «Обеспечение биобезопасности и повышение эффективности производства, включая кормление птицы».



Как отметила Галина Бобылева, д. э. н., генеральный директор НКО «Росптицесоюз», отечественные птицеводческие компании планируют более чем вдвое увеличить объемы экспортируемой продукции в ближайшие пять лет. Задача — к 2025 году увеличить объемы поставляемой продукции на экспорт до 700 тыс. т, а к 2030 году — выйти на показатель в 1 млн т.



Однако достичь этих показателей будет крайне сложно в условиях значительной импортозависимости в производстве птицеводческой продукции. Шаги в этом направлении уже сделаны. Так, селекционно-генетический центр «Смена» создал четырехлинейный кросс с высоким генетическим потенциалом. Это направление важно активно и быстро развивать. Поскольку удорожание инкубационного яйца на 23% больше всего сказывается на росте себестоимости мяса птицы.



Другой важной темой на этой секции стала тема обеспечения биобезопасности предприятий и профилактика заболеваний птицы. Сергей Яковлев, главный ветеринарный эксперт НКО «Росптицесоюз», посвятил свой доклад обеспечению биобезопасности на птицеводческих предприятиях. Светлана Полякова, главный ветврач ООО «Авиаген», рассказала о профилактике гриппа в птицеводческих хозяйствах. Алексей Фролов, ведущий специалист НПП «Авивак», представил практические меры по преодолению теплового стресса птицы. Участники секции познакомились с новыми зоогигиеническими средствами, дезинфекционными кабинами, а также современными цифровыми технологиями для эффективного производства мяса птицы.







Ударные темпы



К началу 2021 года Россия превратилась в одного из крупных экспортеров свинины, а уровень ее потребления внутри страны достиг пика за 30 лет. Полностью реализованный потенциал импортозамещения и удовлетворенный внутренний спрос заставляет производителей искать рентабельность на внешних рынках. При благоприятной эпизоотической ситуации экспорт свинины по итогам 2021 года установит новый рекорд — 250 тыс. т. Эта ситуация ставит российских свиноводов в особое положение.



Как отметили спикеры сессии «Ветеринария в свиноводстве: как обеспечить конкурентоспособность на внешних рынках», в условиях наращивания поставок свинины за рубеж прежде всего важно обеспечить биологическую безопасность свинокомплексов. Этой теме посвятила свой доклад Ирина Левицкая, ведущий эксперт в области свиноводства России и стран СНГ, врач-консультант компании «Ветпром».



В обсуждении актуальной темы приняли участие эксперты из ведущих веткомпаний России: Константин Попов, ведущий ветеринарный врач по свиноводству ООО «НВЦ Агроветзащита С-П.»; Любовь Денисова, ведущий ветеринарный врач-консультант ГК ВИК; Павел Крайняк, директор по свиноводству «Нита-Фарм»; Сергей Кукушкин, руководитель технического отдела продуктов для свиноводства в странах СНГ «Берингер Ингельхайм»; Михаил Сорокин, к. б. н., национальный ветеринарный менеджер Zoetis; Александр Мишин, к. в. н., главный научный сотрудник отдела клинических испытаний «Ветбиохим» и другие.



Как отмечали участники сессии, дополнительными факторами сохранения и повышения маржинальности в российском свиноводстве стала концентрация производства в крупных холдингах, повышение производительности свиноматок за счет роста среднего веса товарных свиней и реализации селекционно-генетических технологий.



Конкурсы и новая ассоциация



Традиционной и важной частью международной выставки «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК / MAP Russia» являются конкурсы. Одним из самых популярных у посетителей выставки стал дегустационный конкурс «Лучший традиционный продукт 2021», организованный выставочной компанией «Асти Групп». Высшую оценку качества своей продукции получили ООО «Мясной дом Бородина»; ИП Федоренко Н. В.; АО «Продо Птицефабрика Калужская»; ООО «Чернышихинский мясокомбинат»; ГК «Дамате» и ООО «Птицефабрика „Улыбино“». Все участники конкурса получили заслуженные медали, которые, без сомнения, откроют новые возможности для продвижения этой продукции на российском рынке.



Конкурс инновационных проектов, напротив, привлек большое внимание экспертов и крупных игроков рынка. Лучшим проектом в номинации «Новейшие технологии и услуги для птицеводства и животноводства» в рамках выставки стали решения, представленные ООО «Матрица» из Белгорода: «1С: Селекция в животноводстве. Свиноводство» и «1С: Селекция в животноводстве. КРС». Эти программы предназначены для ведения зоотехнических и племенных работ, позволяют обеспечить автоматическое формирование регламентной, внутренней и управленческой отчетности.



Выставка «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК / Meat & Poultry Russia 2021» войдет в историю и как место рождения новой ассоциации — Национальной ассоциации производителей индейки. Учредителями нового отраслевого объединения стали ООО «Пензамолинвест», ООО «ПК Урал», ООО «Агро-Плюс», ООО «Аскор», АО УК «Агропромышленная группа БВК» и ООО «Индюшкин двор». Ассоциация планирует принять в свои ряды ведущие российские научно-исследовательские центры, университеты, другие отраслевые союзы сельхозпроизводителей и переработчиков для реализации совместных программ по развитию индейководства, рынка мяса птицы и продукции АПК в целом. Ассоциацию возглавил Андрей Ковалев.



Кадровый съезд



Еще одним важным событием выставки стал VII Всероссийский съезд ведущих HR-директоров российского АПК. Работу съезда открыли Григорий Аксаньян, главный эксперт по развитию отрасли Национального союза свиноводов, и Татьяна Еремеева, генеральный директор ООО «Кадровое агентство „Время HR“» (Exectly). Эксперты отметили, что кадровая ситуация в российском аграрном бизнесе в прошлом году усугубилась из-за COVID-19 и запрета на въезд иностранцев, которых традиционно привлекают для сезонных сельскохозяйственных работ. В такой ситуации сельскохозяйственным предприятиям приходилось искать нестандартные решения. Впрочем, и традиционная работа по поиску, найму, мотивации и удержанию квалифицированных специалистов в аграрном бизнесе требует новых подходов. И такой опыт уже накоплен в российских агрокомпаниях. Ирина Ябреева, директор по персоналу и организационному развитию группы «Русагро», рассказала об опыте развития внутренних коммуникаций с использованием корпоративного телевидения. Игорь Васин, ex-HRD АПК «КоПитания», представил свое видение того, как сельхозпредприятие может сохранить ценных сотрудников, если нет возможности платить рыночную зарплату с помощью незатратных способов формирования соцпакета. Наталья Мачнева, директор по персоналу АО «Ланцет», представила свой опыт управления укомплектованностью кадрами через рост эффективности HR-процессов.



Три выставочных дня в «Крокус Экспо» были насыщенными, полезными и интересными. Профессиональный диалог в рамках деловой программы, прямое общение игроков мясного рынка с экспертами и представителями государственных органов, конкурсы станут основой для успешного развития отрасли и будут продолжены в следующем году, 16-18 марта 2022 года, здесь же, в «Крокус Экспо».



Выставка «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК / Meat & Poultry Russia» проводится в России с 2001 года и стала сразу же одной из важных отраслевых площадок для демонстрации инновационных и передовых разработок для производства безопасной и качественной продукции: от оборудования и технологий для выращивания и содержания сельскохозяйственных животных, кормопроизводства и переработки сырья до продвижения товаров на внешние и внутренние рынки. С 2004 года проводится в партнерстве с VIV worldwide.

