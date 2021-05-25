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Агроконсалтинг

Weidemann​ 1160 #eHoftrac®:​ шарнирно-сочлененный сельскохозяйственный погрузчик с экологичным и экономичным электроприводом

Партнёрский материал


Weidemann

Weidemann


Оригинальный погрузчик Hoftrac: необходимый универсальный инструмент. Компактная и прочная конструкция, низкий центр тяжести, малый радиус разворота, высокая мощность и большое количество различного навесного оборудования — вот отличительные характеристики нашего погрузчика Hoftrac, которые по-прежнему позволяют добиться большого успеха. Новая модель 1160 eHoftrac объединяет в себе преимущества классического погрузчика Hoftrac и привод будущего

На 100% электрический привод: техника, которая восхищает

Свинцово-кислотная батарея позволяет погрузчику eHoftrac добиться максимальных результатов — для этого всего лишь необходим источник электропитания 230 В. В машине используется два отдельных электродвигателя: один для ходового привода и один для привода рабочей гидравлики. Благодаря этому минимизируется потребление энергии, так как мощность используется только тогда, когда она действительна необходима. Кроме того, электродвигатель для ходового привода обеспечивает динамичный и энергичный разгон машины. Вы будете чувствовать это каждый раз во время ускорения.

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*Срок службы аккумуляторов в сильной степени зависит от соответствующих условий эксплуатации, рабочего задания и характера движения. По этой причине возможен также больший срок службы. Срок службы в экстремальном случае, однако, может быть меньше указанных значений. Режим работы с перерывами (например, 30 мин движения и 30 мин простоя) увеличивает срок службы аккумулятора.

Преимущества

Отработанные газы, шум и частицы сажи в зданиях — все это осталось в прошлом! Новый погрузчик 1160 eHoftrac позволяет избавиться от выбросов при выполнении повседневной работы. Он объединяет в себе привычные эксплуатационные качества и проверенную высокую производительность нашей марки Hoftrac® с новейшей технологией, а также экологичным и экономичным электроприводом.

Комплектация погрузчика Weidemann 1160e:

✔️ AGM High Power (48 В / 310 А·ч)
✔️ Защитная крыша с удерживающей системой, проверенной по ROPS/FOPS
✔️ Шины 27x10.50-15 EM ET-5
✔️ Подлокотник справа
✔️ Рулевая колонка, регулируемая
✔️ Крепление: Weidemann, гидравлическое
✔️ 3-й контур управления для удобства
✔️ Фиксатор для рычага управления, простой
✔️ Ковш 0,5 м³
✔️ Вилочный захват для поддонов

❗Полностью электрический компактный погрузчик Вайдеманн​ 1160e доступен для приобретения в лизинг по программе от Росагролизинга @rosagroleasing на очень выгодных условиях в рамках предложения «Юбилейное»:

☑️ отсрочка платежа до января 2022 года;
☑️ первоначальный взнос от 0%;
☑️ срок лизинга до 8 лет.

Weidemann 

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