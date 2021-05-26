«Ростсельмаш» приступает к строительству тракторного завода

«Ростсельмаш»

«Ростсельмаш» приступает к активным строительным работам на площадке будущего тракторного завода. 24 мая Департамент архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону завершил проверку технической документации и выдал официальное разрешение на строительство

Новое промышленное предприятие заработает недалеко от основной производственной площадки «Ростсельмаша». Уже в июне компания начнет блок демонтажных работ в рамках реконструкции. В создание тракторного завода компания инвестирует более 5 млрд руб. «Ростсельмаш» планирует завершить строительство в ближайшие два года и в 2023 году вывести предприятие на проектную мощность. Реализация проекта позволит расширить серийное производство современных тракторов до 3000 машин в год.

На новом тракторном заводе «Ростсельмаш» намерен выпускать 5 серий тракторов с классической и шарнирно-сочлененной рамой. Помимо популярных тракторов RSM 2000 (375-400 л. с.) и RSM 3000 (435-575 л. с.), предприятие начнет серийное производство целого ряда новых модификаций, востребованных у аграриев. Это RSM 3000 Delta Track (435-600+ л. с) и RSM 1000 (250-370 л. с.), а также тракторы 170-250 л. с. Ожидается, что, помимо России, стран СНГ, Восточной Европы, Африки, Монголии, продукция тракторного завода будет востребована на рынках стран Западной Европы, Ближнего Востока и Азии.

Предприятие будет состоять из производственного корпуса площадью 62 тыс. м2 и здания для инженерных и коммерческих служб. Общая территория составит 14 га. Завод укомплектуют оборудованием для сварки, механической обработки, окраски и сборки тракторов. В зависимости от планов завода его конфигурация может изменяться.

Напомним, собственное тракторное производство «Ростсельмаша» заработало в 2016 году. Его мощность составляет более 1,5 тыс. ед. в год. На сегодняшний момент под собственным брендом «Ростсельмаш» выпускает две модели шарнирно-сочлененных тракторов 2000-й серии (RSM 2375 и RSM 2400) и четыре модели тракторов 3000-й серии от 435 до 575 л. с. Все машины соответствуют постановлению 719 Правительства РФ.

Параллельно с производством тракторов «Ростсельмаш» развивает и производство комплектующих. В августе 2020 года предприятие освоило сборку механических трансмиссий для тракторов 2000-й серии. В планах трехлетней инвестиционной программы — создание завода трансмиссий для развития компонентной базы тракторов 1000-й, 2000-й и 3000-й серий.