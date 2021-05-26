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Контрафактные и фальсифицированные пестициды способны лишить аграриев более чем половины урожая, причем это может случиться через год и более после их использования, так как неизвестно, какие примеси содержат эти препараты, как долго они сохранятся в почве и как подействуют на последующие культуры севооборота, предупреждают эксперты компании «Август». Низкокачественное сырье, несоблюдение технологий производства и неизученный состав таких препаратов также создают угрозу окружающей природе и здоровью людей

Контрафакт и фальсификат остаются острой проблемой для пестицидной отрасли: по оценке Российского союза производителей химических средств защиты растений, в некоторых регионах доля рынка, приходящаяся на такие пестициды, доходит до 30%. К контрафактной продукции относятся товары, при изготовлении и упаковке которых была незаконно использована интеллектуальная собственность — например, нанесен чужой товарный знак или изображение, до степени смешения похожее на него, нарушены патентные права и т. д. Кроме того, к контрафакту относят продукцию, на которой отсутствует предусмотренная законодательством маркировка. Фальсификат — это товар, выпущенный с нарушениями технологии производства, качество которого отличается от заявленных характеристик.



Главным фактором, который мотивирует земледельцев приобретать сомнительные пестициды, является сниженная по сравнению с качественными препаратами цена. В целях получения прибыли производители контрафакта используют дешевые ингредиенты плохого качества и низкой степени очистки, а их соотношение остается на совести продавца. Впрочем, как и весь состав препарата.



Из-за высокой биологической активности пестицидов даже минимальные изменения в составе средств для защиты растений способны повлечь за собой значительное увеличение их токсичности. Действующие вещества в контрафактной и фальсифицированной продукции могут оказаться совершенно иными, нежели в оригинальном препарате (вплоть до полного их отсутствия, что может оставить поля без защиты, а аграриев — без урожая). Неизученный состав такой продукции несет в себе угрозу для окружающей среды, здоровья человека, а также для сельскохозяйственных культур, причем как в текущем сезоне, так и для последующих культур севооборота.



Характерный пример последствий применения некачественных пестицидов приводит Дмитрий Белов, начальник отдела развития продуктов АО «Фирма „Август“»: «В 2019 году в нашу компанию обратился агрохолдинг из Ростовской области: они столкнулись с плохой всхожестью гороха и нута. Местами растения не взошли вообще, также с большим опозданием и неохотно зацветала горчица. Как выяснилось, год назад на тех же площадях в рамках севооборота были посеяны озимые зерновые. Они обрабатывались гербицидами против двудольных сорняков — щирицы, мари белой, горца вьюнкового, бодяка и т. п. Небольшая часть площади была тогда обработана нашими препаратами, остальная — двумя препаратами поставщика, который завозит готовые препаративные формы пестицидов из Китая. В их составе были заявлены такие действующие вещества, как трибенурон-метил и тифенсульфурон-метил. При поднятии дрона стало понятно: участок бобовых и крестоцветных, где применялись гербициды «Августа», не пострадал, зато оставшаяся часть посевов была в значительной мере угнетена».



У специалистов компании возникли сомнения в чистоте поставленных продавцом пестицидов, и при исследовании их образцов количественные и качественные методики анализа показали, что, помимо двух указанных действующих веществ, в составе этих препаратов присутствует существенное количество примесей — в частности, метсульфурон-метил, хлорсульфурон, трифлусульфурон-метил, пиклорам и др. Эти активные ингредиенты характеризуются последействием на такие культуры, как горчица, рапс, горох, нут.



«Скорее всего, загрязнение данных препаратов произошло вследствие их изготовления на производственной линии, на которой ранее выпускались гербициды для сахарной свеклы, сои и несельскохозяйственного применения, — объясняет Дмитрий Белов. — Действующие вещества могут загрязнять оборудование, используемое для формуляции препарата (реактор, мельницу, трубопроводы). Чтобы избавиться от них, требуются тщательные промывки с остановкой производства сроком до недели. Оптимальный вариант — иметь несколько производственных линий. Если не проводить промывок, можно значительно удешевить процесс производства, но при этом возникает опасность контаминации — загрязнения выпускаемого препарата остатками от предыдущей формуляции».



В итоге «ядерная» смесь сильных гербицидов неплохо справилась с сорняками на озимых, но последействие примесей сделало невозможным получение урожая последующих культур севооборота. Причем даже в самых небольших концентрациях примеси могут оказывать негативное влияние: так, распространенные гербициды на основе сульфонилмочевин используются для борьбы с сорняками всего по три-пять граммов на гектар (в расчете на действующее вещество).



Чтобы защитить свою продукцию от фальсификации, компания «Август» внедрила ее серийную маркировку в соответствии с системой международных стандартов GS1. Маркировка дает возможность отслеживать продукт от отгрузки до применения и усложняет ее подделку. Для смартфонов создано специальное приложение, позволяющее проверить подлинность каждой упаковки, — «Август Чекер». Для этого необходимо просканировать DM-код на канистре или флаконе с препаратом.

