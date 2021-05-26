Väderstad приобретает американскую компанию AGCO-Amity JV LLC

Väderstad

Шведский производитель Väderstad AB, мировой лидер по производству почвообрабатывающей и посевной техники, объявил о приобретении 100% акций компании AGCO-Amity JV LLC (AAJV). Компания AAJV, расположенная в Уапетоне (Северная Дакота), также известная под названием Wil-Rich, будет полностью интегрирована в глобальную группу компаний Väderstad под именем Väderstad Inc

На протяжении десяти лет производственные и конструкторские мощности AAJV обеспечивали изготовление продукции брендов Wil-Rich, Wishek и Concord. Компания имеет глобальную сеть из 270 дилеров, большая часть которых базируется в США. Интеграция AAJV в группу компаний Väderstad позволит получить доступ к дилерской сети и производственным мощностям в США, а также воспользоваться преимуществами богатого опыта и безупречной репутации брендов Wil-Rich, Wishek и Concord.



«Данное приобретение — это закономерный шаг на пути к достижению долгосрочной цели по увеличению присутствия компании на североамериканском рынке. Уверенное положение AAJV на рынке США в сочетании с портфелем производимой продукции позволит нам обеспечить более широкий ассортимент изделий в Северной Америке», — отметил Матс Баверуд, президент и генеральный директор Väderstad Group.



С 2011 года AAJV находилась в совместном владении компаний AGCO и AMITY. На сегодняшний день штат сотрудников компании составляет 110 человек, а площадь производства — 30 000 м². Помимо этого, компании принадлежат распределительный склад запчастей, научно-исследовательская и проектно-конструкторская лаборатория, расположенные в Уапетоне (Северная Дакота).



«Это превосходная возможность увеличить наше влияние в США. Наша задача неизменна: стать для фермеров партнером №1 за счет обеспечения идеальных всходов. Благодаря приобретению AAJV мы с еще большим оптимизмом смотрим в будущее», — прокомментировал Хенрик Гилстринг, вице-президент по развитию и один из собственников Väderstad.



В настоящий момент производственная линия AAJV обеспечивает изготовление широкого ассортимента почвообрабатывающей и посевной техники, в частности культиваторов, дисковых культиваторов, анкерных сеялок, дисковых сеялок и прицепных пневматических бункеров.



«Это великий день для нашей компании, жителей Уапетона и наших сотрудников. Сочетание высокой квалификации нашей команды и богатого опыта Väderstad позволит создавать широкий набор агрономических решений для наших клиентов, а также в сотрудничестве с нашими дилерами достигать поставленных показателей роста», — отметил Кит Уитакер, директор AAJV.



Джейсон Строббе, назначенный на должность управляющего директора Väderstad Inc., также занимает должность вице-президента в области продаж и маркетинга в Северной Америке.



В 2013 Väderstad получила полный контроль над канадской компанией Seed Hawk, совладельцем которой являлась с 2006 г. Расположенная в Лангбанке (Саскачеван, Канада), теперь известная под названием Väderstad Industries Inc., компания производит популярные пневматические сеялки точного высева Seed Hawk для североамериканского рынка.

