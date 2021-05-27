Сервер хранения данных проекта «Российская зерновая сеть» локализирован в России

Российский зерновой союз

Начиная с 2021 года согласно Федеральному закону от 1 мая 2019 № 90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ и Федеральный закон „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“» хранение, обработка, накопление и т. д. данных, поступающих в том числе и от участников Российской зерновой сети, будет осуществляться на сервере, расположенном на территории Российской Федерации

РЗС совместно с компанией Foss участвует в реализации проекта «Российская зерновая сеть», путем реализации которого удастся прийти к единым стандартам оценки качества зерна и зернопродуктов, понятному и корректному арбитражу, прозрачности и транспарентности анализов зерна для всех участников зернового рынка.



Основное преимущество единого механизма мониторинга качества зерна — это то, что риск фальсификации результатов на всех элеваторах, подключенных к сети, сводится до минимума. Оператор постоянно осуществляет мониторинг качества по приемке зерна на всех отдаленных элеваторах. Это гарантирует прозрачность торговых операций с зерном. Каждая тонна оценивается объективно. Нет очереди во время уборочного периода, а точность анализа повышается и приравнивается к арбитражным методам.



Локализация сервера хранения данных в России позволит покупателям и поставщикам зерновых осуществлять приемку качества и ценнообразование по единым стандартам ISO и ГОСТ.



В проекте «Российская зерновая сеть» интегрированы лучшие мировые практики оперативного мониторинга и контроля качества зерна. Сеть помогает представителям зернового рынка решать различные задачи за счет внедрения современных цифровых технологий, которые позволяют эффективно контролировать качество продукции в режиме реального времени. Единая зерновая сеть — это бесперебойная работа, автоматическая обработка и систематизация полученных данных.



Толчком к реализации идеи образования единой системы измерения зерна на российском рынке послужило обращение директора по качеству одной из крупнейших агрохолдинговых компаний с жалобой, что имеющиеся на предприятиях (элеваторах) агрохолдинга 11 аналитических приборов дают разные показания на одном и том же образце. Расхождения превышали 0,9% по протеину. Компания Foss предложила объединить все приборы в одну сеть на базе программного обеспечения Mosaic™ (ныне FossManager™). В этом случае все приборы стали работать на единых настройках моделей предсказания, которые невозможно изменить локально (фальсифицировать результаты), не оставив цифрового следа. Результаты стали максимально приближены к реферативным методам анализа (расхождение не превышает 0,1%), а все данные хранятся на внутреннем сервере, без утечки информации, тем самым гарантируя полную конфиденциальность (ISO 27001). Помимо этого, у директора по качеству появилась возможность удаленно отслеживать результаты анализов и при необходимости оперативно реагировать.



По всем вышеперечисленным причинам проект Российской зерновой сети поддержан Российским зерновым союзом, который активно реализует программы саморегулирования хозяйствующих субъектов в сфере стимулирования производства, повышения качества и конкурентоспособности российского зерна и продуктов его переработки.

