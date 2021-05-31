Участники оборота эмитировали более 1 млрд кодов маркировки молочной продукции

ЦРПТ

Обязательная маркировка молочной продукции стартует завтра, 1 июня. Компании уже эмитировали 1 145 286 607 кодов. Готовность к работе в новом формате подтвердили производители, ритейлеры, интеграторы и типографии, а также регуляторы, отраслевые сообщества и эксперты

С 20 января текущего года заказ кодов осуществили 826 компаний. Среди производителей мороженого к системе присоединились 84% компаний, производителей сыра — 96%. То, что подавляющее большинство производителей сыров и мороженого готовы к выпуску маркированной продукции с 1 июня, также подтвердил Минсельхоз России. О внедрении системы маркировки на своих производствах уже заявили как крупнейшие игроки рынка — «Валио», «Карат», «Молвест», так и небольшие предприятия.



«Мы начали интеграцию в октябре — ноябре прошлого года. На сегодняшний день выбран типографский способ нанесения, весь объем пленки с нанесенными кодами нами получен. Также к нам недавно приезжали специалисты ЦРПТ, чтобы проверить качество нанесения кодов на пленку. С 1 июня мы стартуем просто с оборота кодов, а затем продолжим работу по агрегации. Каких-то проблем, которые невозможно было решить, нет», — сказал генеральный директор компании «Крымские традиции» Давид Амирханян.



Готовность к маркировке также подтвердили типографии и интеграторы. В компании «Трекмарк» отметили, что производители сыра и мороженого находятся в высокой степени готовности. Внедрение системы в компаниях развивается в определенных пропорциях — 60% линий выбрали типографский способ, примерно 40% линий выбрали прямое нанесение кодов на площадке. По словам интегратора, установка оборудования и ПО идет по графику и запуск маркировки не повлияет на производственные процессы компаний.



В Минпромторге России ранее отмечали, что подготовка к маркировке молочной продукции началась 2,5 года назад, все компании отрасли имели возможность принять участие в пилотном проекте, найти оптимальные решения и подготовиться к введению обязательной маркировки заранее.



«Большинство участников молочного рынка, в том числе такие крупные компании со сложным производством, как „Чистая линия“, „Молвест“, „Валио“, „Карат“ и другие, успели подготовиться к вводу маркировки, поскольку своевременно определились с техническими решениями по маркировке продукции и принимали участие в эксперименте», — говорится в сообщении ведомства.



При этом не все производители торопятся размещать заказы в типографиях. Несмотря на их оснащенность, они загружены не на 100%, поэтому приглашают производителей проявлять активность. В типографии «Вайт» рассказали, что компания может выпускать различные этикетки и стикеры, покрывную пленку для упаковки контейнеров с сыром, а также произвести маркировку с использованием стикеров и стикеровочного оборудования, освоить валидацию на высоких скоростях.



«Мы отправили более 100 предложений по нанесению кодов на пленку, на сегодня не было ни одного отзыва, хотя предложения были очень интересные. Мы готовы и видим не более 5-7% заявок от нашей мощности, поэтому ждем больше активности от предприятий», — говорят в типографии.



Несмотря на пиковые нагрузки в преддверии обязательной маркировки, система работает без задержек и сбоев. В последние дни подготовки отмечается всплеск эмиссии кодов. 27-28 мая нагрузка на систему «Честный знак» выросла в 8 раз. Только за прошедшую неделю компании Unilever, «Карат», Valio и «Молвест» заказали в системе более 87,5 млн кодов. При этом 99% документов обрабатывается менее 10 минут. Для обработки кодов молочной продукции ЦРПТ в два раза увеличил количество серверов, чтобы гарантировать скорость работы системы. Это позволяет более оперативно обрабатывать информацию.



Управляющий партнер агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк рассказал: «Что касается работоспособности системы, насколько мне известно, она функционирует без сбоев и особых нареканий. На днях компания PepsiCo провела тестирование, которое показало высокую эффективность системы „Честный знак“ при максимальной нагрузке. Во время теста единовременно было создано 12 заказов, менее чем за три минуты получено 1,8 млн кодов маркировки. Это доказывает, что система хорошо справляется с пиковой нагрузкой».



Некоторые компании достаточно поздно начали подготовку, не заключили контракты с интеграторами, поэтому могут не успеть завершить ее к 1 июня. Таким компаниям выделены персональные менеджеры ЦРПТ, которые вместе с интеграторами и профильными ведомствами осуществляют активное взаимодействие и помогают быстрее подключиться к системе. Это никак не повлияет на рынок и на потребителей.



«Дефицита точно не будет. Наша молочная отрасль работает круглосуточно и производит широчайший ассортимент безопасной и качественной молочной продукции. В целях недопущения роста цены на продукцию наш союз обратился в правительство Российской Федерации с просьбой рассмотреть меры государственной поддержки молочной отрасли на покрытие издержек предприятий, связанных с внедрением цифровой маркировки», — уточнила председатель совета Молочного союза России Людмила Маницкая.



Завершение подготовки некоторых производителей после 1 июня не повлияет на ассортимент торговых сетей, пояснила сопредседатель комитета по цифровым инициативам АКОРТ Анна Орлова. По ее словам, в магазинах будет продаваться продукция без маркировки, выпущенная до 1 июня. Запас таких товаров достаточный, поэтому ассоциация недостатка продукции не предполагает.

