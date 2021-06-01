Сократить затраты на сельхозпроизводство поможет правильно выстроенная логистическая цепочка

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Весенняя посевная кампания близится к завершению. По данным Минсельхоза, работы проведены уже почти на 90% от прогнозируемой площади — более 45 млн га

Согласно оценкам экспертов, затраты на проведение полевых работ этой весной увеличились на 20-30% из-за роста цен на такие расходные материалы, как ГСМ, минеральные удобрения, средства защиты растений, семена, агротехнику, запчасти для нее и прочее. Сами аграрии говорят о повышении расходов на 10-40% в зависимости от региона и формы собственности компании. При этом затраты выросли не только в растениеводстве, но и в других отраслях сельского хозяйства. Сказывается большая импортная составляющая себестоимости практически любой агропродукции, девальвация рубля и глобальный кризис, вызванный распространением коронавируса.



Труднее всего при очередном витке удорожания сельхозпроизводства приходится малым предприятиям, и фермерам в частности. Для них эта ситуация осложняется проблемами со сбытом агропродукции. Невысокие объемы производства, более заметная сезонность выпуска (в сравнении с крупными промышленными предприятиями) затрудняют поиск каналов сбыта. Розничные сети заинтересованы в массовых регулярных поставках недорогого, стандартизованного и хорошо переносящего перевозку и хранение товара. Фермеры же производят качественную продукцию по достаточно высоким ценам, что чаще всего не соответствует запросам розницы. Как следствие, невелик и объем продаж, не позволяющий аккумулировать необходимые средства для оплаты «входного билета» на полки супермаркетов.



По мнению генерального директора холдинга «РусАгроМаркет» (реализует проект по созданию в России единой агрологистической сети) Богдана Григорьева, значительно упростить вопросы сбыта произведенной фермерской продукции могут оптово-распределительные центры. ОРЦ представляют собой современные многофункциональные специализированные торгово-логистические площадки, которые дают игрокам продовольственного рынка, помимо сбыта, доступ к услугам хранения, доработки, фасовки и комплексной логистики.



«Ранее из-за отсутствия альтернатив фермеры вынуждены были пользоваться существующими каналами сбыта, зачастую продавая свою продукцию или перекупщикам, или на рынках по заниженным ценам, либо старались напрямую выйти на покупателей, что, безусловно, требовало времени и дополнительных затрат. В результате фермерские продукты не доходили до конечного потребителя в крупных городах, что снижало эффективность деятельности малых предприятий и лишало покупателей возможности приобретать качественные и экологически чистые продукты, — комментирует Григорьев. — Сотрудничество с ОРЦ поможет фермерам стать ближе к потребителю, сделает их работу проще, так как теперь не придется самим выстраивать всю логистическую цепочку, а также положительно скажется на качестве производимой продукции, ведь оптово-распределительные центры обеспечивают клиентам и доработку, и фасовку, и хранение товара».



Первый ОРЦ «РусАгроМаркет» открыл в марте в Новосибирской области. В перспективе до 2024 года компания рассчитывает запустить еще пять-шесть таких же центров в других регионах, в частности в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге и, возможно, Воронеже. Созданная на базе предприятия цифровая инфраструктура и единая электронная платформа «Маркетплейс» позволяют находить поставщиков и покупателей продуктов питания в режиме реального времени.