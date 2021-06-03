Производители сыра и мороженого получили 44 миллиона кодов в день старта обязательной маркировки

ЦРПТ

Система маркировки стала обязательной 1 июня для производителей мороженого и сыра. За первый день участники оборота сделали 3318 заказов и получили 44 млн кодов Data Matrix. Это на 35% больше, чем в фармацевтической отрасли, и в 14 раз больше количества полученных кодов в обувной и легкой промышленностях вместе взятых

Несмотря на значительно возросшую в первый день введения маркировки нагрузку, система продемонстрировала стабильную работу. Для решения частных случаев с участниками оборота взаимодействуют персональные менеджеры ЦРПТ. Чтобы оперативно обрабатывать информацию, для молочной отрасли накануне старта маркировки было в два раза увеличено количество серверов.



К маркировке подготовились как крупные, так и небольшие предприятия. К системе уже подключились 100% производителей сыра и 87% компаний по выпуску мороженого.



«С 1 июня мы начали выпускать сыр „Ламбер“ с нанесенной маркировкой, — говорит Александр Костиков из PepsiCo. — Никаких существенных трудностей у нас не возникло, потому что предприятие долго готовилось к этой дате. Мы заранее провели производственные тесты с нагрузкой, в несколько раз превышающей обычную, отработали все процессы. Поэтому фактически продолжаем работать в привычном режиме».



Ольга Абрамова, зампред правительства Удмуртской Республики — министр сельского хозяйства и продовольствия региона: «1 июня маркированную молочную продукцию в Удмуртии начали выпускать 16 предприятий. Мы тщательно подготовились к этой дате и приняли все необходимые меры, чтобы маркировка не затруднила работу отрасли. На подготовительном этапе мы выявили определенные сложности и постарались сделать все, чтобы полностью устранить их. Считаю, что молочная промышленность Удмуртии достойно подготовилась к началу работы в новых условиях — с 1 июня мы выпускаем мороженое и сыры с маркировкой».



Готовность к обязательной маркировке и стабильную работу системы также подтвердили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).



«Все сети участвуют в эксперименте с первых дней, поэтому процессы у нас отработаны. Все готовы к получению и реализации маркированного товара, уже развернуты площадки по тестированию системы на кассах. Если возникают какие-то даже небольшие технические вопросы, мы решаем их в рабочем порядке, в том числе на рабочих и проектно-экспертных группах», — заявила Анна Орлова, сопредседатель комитета по цифровым инициативам АКОРТ.



По линии Минпромторга России также проработаны меры поддержки участников оборота. Утверждены изменения в Правила предоставления субсидий для развития проектов в сфере промышленности. Они позволяют предоставлять финансовую поддержку участникам оборота и производителям упаковки. Также предусматривается включение техники для печати упаковки в перечень технологического оборудования, аналоги которого не производятся в России. Это позволяет не облагать НДС не только готовое оборудование, но и комплектующие и запасные части к нему. Еще одной мерой поддержки является возможность продавать остатки немаркированных товаров в течение всего срока годности. Этой возможностью могут воспользоваться как производители сыров и мороженого, так и производители других молочных продуктов, для которых срок введения обязательной маркировки наступает позднее. Благодаря этому будут обеспечены бесперебойные поставки молочной продукции на рынок. Меры поддержки позволяют снизить финансовую нагрузку на участников оборота и на производителей упаковки, приобретающих оборудование для маркировки.



С 1 сентября начнется второй этап маркировки для молочной продукции сроком годности более 40 дней, а с 1 декабря — для товаров сроком годности менее 40 дней. Вывод из оборота молочной продукции сроком годности менее 40 суток наступит в январе 2022 года, сроком годности более 40 суток — летом 2022 года. С 1 сентября 2022 года вводится объемно-сортовой учет. Для фермеров, которые будут продавать продукцию напрямую или через розницу, маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года. Поэкземплярный учет молочной продукции вводится с 1 декабря 2023 года.

