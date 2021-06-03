Производители молочной продукции заказали более 78 млн кодов на второй день после старта обязательной маркировки

ЦРПТ

По итогам второго дня со старта введения маркировки эмиссия кодов молочной продукции составила более 78 млн единиц. Это на 4 млн кодов больше, чем получили участники товарной группы «Табак» 2 июня. Производители молочной продукции сделали почти 4000 заказов

Несмотря на значительно возросшую в первый день введения маркировки нагрузку, система продемонстрировала стабильную работу. Для решения частных случаев с участниками оборота взаимодействуют персональные менеджеры ЦРПТ. Чтобы оперативно обрабатывать информацию, для молочной отрасли накануне старта маркировки было в два раза увеличено количество серверов.



Системные интеграторы, оснащающие предприятия отрасли необходимым для маркировки оборудованием и программным продуктом, фиксируют стабильную работу систем.



«Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить бесперебойную работу системы. Технические решения, реализованные на производствах сыра и мороженого, работают в штатном режиме. Мы дежурим на каждой площадке, которую запускаем, и никаких больших проблем не возникает. Да, вопросы появляются, но мы их оперативно решаем без остановки производств», — рассказал Сергей Протасов, генеральный директор «ТрекМарк».



Директор «Вайландт Электроник» Сергей Ватажицын пояснил: «С теми, кто своевременно обратился, работаем в штатном режиме: все запущено, проблем нет. ЦРПТ решает вопросы очень оперативно, и они не влияют на процессы. С компаниями, которые сделали заказ за день до старта маркировки, продолжаем усиленное взаимодействие. Наши сотрудники работают в ручном режиме, пока не запустим автоматическое подкладывание кодов для печати на линии».



Системой активно пользуются и производители, которые полностью подготовили свои предприятия к началу обязательной маркировки, и те, кто продолжает настраивать новый рабочий режим.



Директор компании «Крымские традиции» Давид Амирханян отметил: «Маркировка — это закон. Мы готовы, уже построен выпуск продукции с кодами. Используем типографский метод. В пятницу мы запускаемся на полную мощность, уже всеми линями с выводом в оборот. Другие производства оказались не готовы по своей вине. Они до последнего откладывали маркировку и думали, что ее не введут».

