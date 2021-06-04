Новейшая техника «Ростсельмаша» - АПК Белоруссии

«Ростсельмаш»

Компания приняла участие в крупнейшей сельскохозяйственной выставке республики — «Белагро-2021». Экспозиция предприятия включает как абсолютные новинки самоходной техники для рынка Белоруссии, так и уже полюбившиеся модели

Главная сельскохозяйственная выставка Белоруссии открывает летний сезон. В этом году она проходит впервые после пандемии. На масштабное мероприятие в Минск приехали крупные производители агротехники и дилеры ведущих мировых брендов. В этом году выставку посетят более 30 официальных делегаций из разных стран.



Большой интерес у посетителей выставки вызвала экспозиция «Ростсельмаша». Компания представила гостям настоящее открытие сезона-2021 — обновленный комбайн Acros 595 Plus. Новая агромашина разработана для передвижения по полям с пониженной несущей способностью почвы и отличается от предыдущей модели наличием полного привода, колесами увеличенного типоразмера, а также наличием системы подогрева воздуха для холодного пуска и установленным снизу защитным поддоном.



В целом на выставке «Ростсельмаш» представил широкий ассортимент выпускаемой продукции: тракторы RSM 3535 и RSM 2400, косилку самоходную универсальную KSU-1 с жаткой Draper Stream, косилку дорожную краевую Cheege, косилку роторную навесную Strige, прицепной кормоуборочный комбайн Sterh 2000, жатку для уборки кукурузы Argus F 870, двухроторные прицепные грабли Kolibri Duo.



Экспозиция была сформирована так, чтобы фермеры смогли подобрать необходимую агротехнику. Специалисты «Ростсельмаша» проконсультировали аграриев по условиям приобретения, сервисному сопровождению машин и другим интересующим вопросам.



АПК республики активно развивается, спрос на продукцию «Ростсельмаша» здесь неуклонно растет, и теперь компанию в Белоруссии представляют уже два официальных дилера — компании «Технодвор» и «Передовые Агро Технологии».



Выставка «Белагро-2021» продлится до 5 июня. Ожидается, что ее посетят порядка 30 тыс. человек.



Мнение

Федор Якимчик



«В нашем фермерском хозяйстве давно работают на технике „Ростсельмаш“. Что могу сказать, агромашины целиком оправдывают вложенные средства. Вот, например, трактор RSM 3535 — управлять машиной легко, находиться в кабине — одно удовольствие. Радуют отличный ход, шумоизоляция и обзорность, а самое главное — высокая производительность. Этот надежный трактор отвечает всем потребностям нашего хозяйства. Вообще компания „Ростсельмаш“ лично у меня ассоциируется со словом „надежность“. Компания выпускает технику, которая действительно не подведет».

