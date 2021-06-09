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Спецпроект "Защитим пчел вместе"

Системный подход в свиноводстве: как повысить показатели в опоросном отделении?

Партнёрский материал


Pixabay

Pixabay

27 мая в г. Москве состоялся открытый вебинар «Системный подход в свиноводстве #2: как повысить показатели в опоросном отделении?». Мероприятие было организовано компанией Nedap, международным разработчиком технологических систем для управления свиноводческими комплексами, совместно с компанией Aco Funki

Целью мероприятия стало предоставление информации о новых технологических разработках в свиноводстве для повышения продуктивности в опоросном отделении. Вебинар привлек внимание руководителей агрохолдингов и свинокомплексов, так как тема совершенствования текущих процессов актуальна для лиц, принимающих решения о дальнейшем развитии предприятий. 

Приглашенные эксперты:

Карел Ликар, доктор с.-х. наук, дипломированный инженер Aco Funki;

Тон ван ден Аккер, руководитель направления развития Восточной Европы и РФ Nedap Livestock.

В рамках вебинара приглашенные эксперты подробнее обсудили вопросы:

  • повышения продуктивности свиноматок в опоросных станках и поросят после отъема;

  • 4 причины, чтобы начать максимально контролировать потребление корма;

  • биобезопасности;

  • цифровизации и сбора актуальных данных о поведении животных.

Запись доступна по ссылке https://youtu.be/vQnDf07-_nY

Nedap Livestock Management 

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