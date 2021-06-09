Системный подход в свиноводстве: как повысить показатели в опоросном отделении?

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27 мая в г. Москве состоялся открытый вебинар «Системный подход в свиноводстве #2: как повысить показатели в опоросном отделении?». Мероприятие было организовано компанией Nedap, международным разработчиком технологических систем для управления свиноводческими комплексами, совместно с компанией Aco Funki

Целью мероприятия стало предоставление информации о новых технологических разработках в свиноводстве для повышения продуктивности в опоросном отделении. Вебинар привлек внимание руководителей агрохолдингов и свинокомплексов, так как тема совершенствования текущих процессов актуальна для лиц, принимающих решения о дальнейшем развитии предприятий.



Приглашенные эксперты:



Карел Ликар, доктор с.-х. наук, дипломированный инженер Aco Funki;



Тон ван ден Аккер, руководитель направления развития Восточной Европы и РФ Nedap Livestock.



В рамках вебинара приглашенные эксперты подробнее обсудили вопросы:



повышения продуктивности свиноматок в опоросных станках и поросят после отъема;



4 причины, чтобы начать максимально контролировать потребление корма;



биобезопасности;



цифровизации и сбора актуальных данных о поведении животных.



Запись доступна по ссылке https://youtu.be/vQnDf07-_nY

