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Посевная кампания 2021 года во многих регионах России завершилась только к концу мая. Причиной тому стали неблагоприятные погодные условия, а также не до конца восстановленные после пандемии COVID-19 экономические связи

И все же, несмотря на это, в ряде хозяйств были засеяны рекордные площади под ключевые сельскохозяйственные культуры. По мнению руководителя германской семеноводческой компании «Штрубе Рус» Пеера Ефтимова, связано это с тем, что на внутреннем и мировом рынке складывается оптимальная ценовая конъюнктура. Речь идет о таких агрокультурах, как кукуруза, соя, подсолнечник и пшеница.



В настоящее время рынок восстанавливается после глобальных ограничений, связанных с прошлогодней пандемией. Она внесла коррективы в работу всех отраслей экономики, и сельское хозяйство не стало исключением. «Мировые цены будут диктовать востребованность определенных видов растениеводческой продукции, — отмечает Пеер Ефтимов. — В первую очередь речь идет о подсолнечнике. Так, если в прошлом году в России под него отводилось около 8 млн га земель, то в этом году, по предварительным оценкам, подсолнечником засеяно от 9,2 до 9,5 млн га».



Экспортные цены на эти культуры будут держаться на высоком уровне. Так, удержанию высоких цен на кукурузу будет способствовать мировой тренд на развитие альтернативной «зеленой» энергетики: значительная частью биотоплива производится именно из кукурузы. А объем этого рынка за 20 лет увеличился в 7 раз.



Аналогичная ситуация с мировым рынком пшеницы: спрос на эту продукцию остается стабильно высоким, а значит, экономически оправданно увеличение площадей под выращивание культуры.



Кроме того, в последние годы в России постоянно увеличиваются площади под сою. И этот год не стал исключением. «В мире сегодня отмечается очень высокий спрос на натуральную сою без ГМО, — говорит Пеер Ефтимов. — И продукция российских растениеводов удовлетворяет эту потребность».



При этом, по мнению эксперта, развитие перерабатывающего направления в агросекторе могло бы увеличить цены и спрос на продукцию, создавая таким образом добавленную стоимость.



Однако, считает эксперт, на внутреннем рынке существенного снижения цен ожидать не приходится. «Ведь цена конечного продукта складывается из многих факторов: горюче-смазочные материалы, удобрения, складские помещения, транспортные расходы и др. По этим позициям отмечается значительный рост во всем мире, — говорит он. — А значит, сильного удешевления сельхозпродукции ожидать не приходится, хотя, скорее всего, незначительные корректировки все же возможны».

