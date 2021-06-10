Представителям муниципалитетов Подмосковья продемонстрировали эффект действия гербицидов «Августа» против борщевика

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Компания «Август», крупнейший российский производитель пестицидов, заложила на территории Можайского городского округа демонстрационные опыты по применению гербицидов в борьбе с борщевиком Сосновского. Спустя месяц после старта площадку демонстрационных испытаний посетил глава округа Денис Мордвинцев, а также представители администраций других муниципальных образований Московской области. Рабочие растворы препаратов «Августа» показали отличные результаты: всходы опасного сорняка оказались уничтожены на большей части обработанной территории

«Борьба с борщевиком — важная тема, которая в нашем округе в весенне-летний период является одной из приоритетных. Всего к обработке запланировано 2598 га. В настоящее время завершен ее первый этап», — отметил глава округа Денис Мордвинцев.



Демонстрационные испытания были организованы отделом гербицидов индустриального направления АО «Фирма „Август“» и ООО «Агрокомплекс Можайский» - компанией, которая уже третий год является одним из подрядчиков муниципалитета в борьбе с борщевиком.



«Сегодня в исполнении муниципальных контрактов с нашей стороны принимают участие 30 человек, также задействованы 6 автомобилей, 6 тракторов, 10 навесных орудий, 20 индивидуальных опрыскивателей. В своей работе мы используем баковые смеси препаратов компании „Август“. Мы делаем основной акцент на применении селективных препаратов, которые уничтожают борщевик, но при этом не влияют на злаковые травы, позволяя им разрастаться на его месте», — рассказал заместитель директора ООО «Агрокомплекс Можайский» Игорь Огнев.



Специалисты отдела гербицидов индустриального направления компании «Август» поставили перед собой задачу показать, как сочетания препаратов с разными свойствами способны справиться с растением-вредителем. 7 мая 2021 года на площадке, отведенной для испытаний, были заложены опыты с баковыми смесями следующих препаратов:



1. «Торнадо 500», ВР (3,5) + «Магнум» (0,1) + «Аллюр», Ж (0,2) + «Сойлент»;



2. «Торнадо 500», ВР (3,5) + «Горгон» (3,0) + «Магнум» (0,05) + «Сойлент»;



3. «Торнадо 540», ВР (3,0) + «Деймос» (2,5) + «Сойлент»;



4. «Эурон», (0,2) + «Горгон» (2,5) + «Адью» (0,2);



5. «Эурон», (0,3) + «Торнадо, 500» (2,5) + «Аллюр»;



6. «Торнадо 540», ВР (3,0) + «Хакер» (0,2) + «Магнум» (0,05) + «Аллюр» + «Сойлент»;



7. «Грейдер», ВГР (3,5) + «Сойлент».



Смеси, содержащие общеистребительные препараты «Эурон» (действующее вещество сульфометурон-метил) и «Грейдер» (действующее вещество имазапир), предназначаются прежде всего для обработки территорий несельскохозяйственного использования, таких как железная дорога, автодороги или охранные зоны ЛЭП, газонефтепроводов. Их воздействие на почву, как правило, длится до двух лет, не позволяя древесно-кустарниковой растительности появиться на обработанной территории. Остальные баковые смеси ориентированы на более широкое применение.



В большинстве рабочих растворов присутствуют глифосатсодержащие гербициды торговой марки «Торнадо» - препараты сплошного действия, позволяющие быстро справиться с зеленой массой растения, в том числе на поздних этапах развития («Торнадо 540», ВР). Глифосатсодержащие гербициды не оказывают влияния на почву, а следовательно, на новые побеги и прорастающие семена борщевика. Однако препараты избирательного действия, длительное время сохраняющиеся в почве (в частности, «Горгон» и «Магнум»), не позволяют появиться новым проросткам сорняка, но при этом не мешают распространению такого растения, как пырей ползучий, а также других злаков. Эффект залужения, как правило, частично проявляется уже к осени, а в полной мере оказывается выражен в следующем году после обработки.



Представители администрации Можайского городского округа и других муниципалитетов Московской области оценили, как работают баковые смеси «Августа» в краткосрочной перспективе. В течение месяца на 6 из 7 опытных участков всходы борщевика, обработанные гербицидами до фазы стеблевания, прекратили рост, значительная часть из них полностью высохла, листья остальных проростков пожелтели и деформировались. Борщевик на участке, обработанном гербицидом «Грейдер» - препаратом, действие которого проявляется более медленно по сравнению с прочими гербицидами, — также изменил цвет, а рост его оказался угнетен по сравнению с растениями на необработанных участках по соседству. К осени сорняк полностью погибнет и на этой площадке.



Как отмечает представитель «Августа» Юрий Дьяконов, который является консультантом правительства Московской области в реализации комплексной программы по борьбе с борщевиком, в идеале применение того или иного гербицида должно зависеть от дальнейших планов на участок: если на нем не планируется строительства или сельскохозяйственных работ, то смеси, обеспечивающие его залужение злаками, являются оптимальным вариантом.



«Следует отметить, что сегодня рынок средств для защиты растений испытывает дефицит глифосата. Таким образом, цена на глифосатсодержащие препараты растет, и они теряют свое основное преимущество, из-за которого их, в частности, выбирали для борьбы с борщевиком, — дешевизну. Как результат, на сегодняшний день применение более современных методов истребления борщевика с использованием гербицидов избирательного действия может обойтись примерно в те же суммы, что и привычные глифосатсодержащие препараты», — указывает эксперт.



В ходе демонстрации применения гербицидов специалисты «Августа» дали представителям муниципальных образований Подмосковья ряд рекомендаций по борьбе с борщевиком, в том числе о том, когда именно следует проводить обработку территории, засоренной растением-вредителем, как избегать ненужного перерасхода препаратов и каким образом можно контролировать огрехи опрыскивания (для этого рекомендуется использовать красящие пигменты в составе рабочих растворов).

