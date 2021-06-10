Кормоуборочная техника «Ростсельмаша» выходит на рынок Франции

«Ростсельмаш»

В этой стране компания впервые организовала демотур выпускаемой техники на базе своего партнера - компании SAS Michel Bellamy. В частности, представила французским аграриям мощный кормоуборочный комбайн RSM F 2650

Для презентации продукции во Франции «Ростсельмаш» не случайно выбрал RSM F 2650. Мощный кормоуборочный комбайн вобрал лучшие технические решения отрасли. Он одновременно высокопроизводителен, экономичен, прост и интеллектуален. Двигатели мощностью 611 л. с. в паре с гидростатической трансмиссией обеспечивают стабильную и экономичную работу в сложных условиях, плавную, мягкую регулировку скорости. За счет запаса мощности в 24% эти моторы более устойчиво функционируют в условиях перегрузки, позволяя длительное время работать на пониженных оборотах. А благодаря поперечному расположению рядные «шестерки» обеспечивают оптимальное распределение веса и позволяют снимать мощность на привод рабочих органов напрямую с вала двигателя.



Измельчающий аппарат с барабаном 705 мм шириной и диаметром 630 мм с 40 шевронно расположенными ножами вращается со скоростью 1200 об./мин. и оснащен гидравлической системой бесступенчатой регулировки длин резки в диапазоне от 5 до 24 мм.



В модели RSM F2650 установлены датчики измерения потока массы убираемых культур. Комбайн укомплектован системой дистанционного мониторинга «Агротроник». Через GPRS-модем передается более 80 параметров. Они доступны как онлайн, так и в записи с любого подключенного к системе компьютера.



Мнение

Французских фермеров приятно удивила высокая производительность RSM F 2650. Агромашина прекрасно показала себя в работе и собрала много положительных отзывов. «Чем выше производительность комбайна, тем выше шанс собрать урожай в момент его полной спелости и уменьшить зависимость сроков уборки от погодных условий. В любом деле главное — результат. Результат работы RSM F 2650 — отличный!»

