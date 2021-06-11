В Москве прошла V Международная конференция «ПроКрахмал: тенденции рынка глубокой переработки зерна»

Для обмена опытом, развития отечественного рынка глубокой переработки зерна и объединения участников профессионального сообщества Ассоциация «Союзкрахмал» организовала V Международную конференцию «ПроКрахмал: тенденции рынка глубокой переработки зерна», которая прошла 4 июня 2021 года в Москве

Впервые конференция проведена в гибридном формате, не только вживую, но и онлайн, что позволило объединить российские и иностранные компании отрасли. В этом году мероприятие проводится в пятый раз, в конференции «ПроКрахмал 2021» приняли участие 50 человек из России, Германии, Швеции, США, Китая, Бельгии, Швейцарии.



Партнер мероприятия — ООО «Симбио». Компания ООО «Симбио» более 20 лет обеспечивает продвижение и внедрение эффективных ферментных комплексов на зерноперерабатывающих предприятиях России. Наряду с дистрибьюцией высококачественных ферментных препаратов компании «Новозаймс А/С» (Дания) — мирового лидера в области разработки и производства промышленных ферментных препаратов и стратегического партнера ООО «Симбио» — специалисты компании оказывают полный комплекс технических и биотехнологических услуг, связанных с применением ферментов на предприятиях.



В первой сессии мероприятия были освещены важные и актуальные события отрасли переработки зерна России и мира. Модератором сессии выступил Алексей Аблаев, президент Российской биотопливной ассоциации. Доктор Веламур Кришнакумар, исполнительный директор Giract, рассказал о пищевых крахмалах в современном мире, мировых тенденциях и перспективах. Джейми Фортескью, управляющий директор Starch Europe, представил европейский рынок крахмала и его производных в период постпандемии. В свою очередь Джон Боде, президент Corn Refiners Association, кратко описал рынок глубокой переработки зерна в США в постпандемийный период.



Андрей Вусык, заместитель генерального директора Mayande Group, представил китайский рынок глубокой переработки: «Цена на кукурузный крахмал с начала 2020 года по текущее время в Китае увеличилась с $361/т до $550/т. Стоимость на 52% увеличилась в основном из-за роста цен на сырье. Цена на мальтозу увеличилась с $338 до $523. На кристаллическую декстрозу — с $385 до $690. На ГФС-42 — с $370 до $520, на ГФС-55 — с $400 до $554. В настоящее время стоимость 98%-ного L-лизина гидрохлорида составляет $1800/т, цена 70%-ного L-лизина гидрохлорида — $908/т. Темпы экспорта лизина увеличились на 15% за последние три месяца 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года».



Дарья Снитко, руководитель Центра экономического прогнозирования АО «Газпромбанк», рассказала, что пандемийное сжатие продовольственного рынка было нивелировано поддержкой населения со стороны государственного бюджета. «Внешний рынок продолжает расти, но действуют ограничения на вывоз зерна, масличных, масла. Посевные площади под подсолнечник в России в 2021 году будут выше планируемых Минсельхозом 8,5 млн га. Соотношение цен на подсолнечник и масла в 2020—2021 годах в условиях хорошего урожая будет смещаться в сторону переработчиков», — объяснила эксперт.



Павел Парамонов, менеджер по исследованиям рынков Cargill, объяснил, что 2020-2021 гг. — пиковые в плане производства глюкозных и глюкозно-фруктозных сиропов. Фактором роста этого сегмента рынка является рост производства глюкозно-фруктозных сиропов на фоне дорогого сахара. По крахмалам — как по производству, так и по потреблению — наблюдается рост, однако темпы потребления каждый год замедляются. Экспорт стабилен (колеблется в диапазоне 33-38 тыс. т, что составляет менее 10% от уровня производства). Величина импорта как нативного, так и модифицированного крахмала практически не меняется.



Вторая сессия была посвящена потребительским трендам и возможностям рынка продукции глубокой переработки зерна. Модератором сессии стал Николай Лычев, управляющий партнер Agrotrend.ru. Он сформулировал 10 основных трендов российского агросектора на ближайшие 10 лет.



Вячеслав Лашманкин, исполнительный директор АСКОНД, рассказал, что российский рынок кондитерских изделий в стоимостном выражении занимает 8-е место в мире, что составляет 2,9% мирового рынка. «В первом квартале 2021 года внешнеторговый баланс составил в годовом выражении +372,1 тыс. т. Среднегодовой рост объема экспорта в натуральном выражении составил 10,2%. 28% всего произведенного в России шоколада и шоколадных конфет было направлено на экспорт. Ключевая задача отрасли для обеспечения роста производства заключается в развитии экспорта», — считает спикер.



Сергей Михнюк, исполнительный директор Национального кормового союза, подробно рассказал о потребностях отрасли животноводства в таких важных кормовых компонентах, как метионин, треонин, лизин, триптофан, витамин A1000, витамин В2, витамин D3, витамин E. «Россия продолжает наращивать импорт кормовых добавок, что в первую очередь связано с продолжающимся развитием отечественного животноводства. Учитывая, что большая часть кормовых добавок, за исключением некоторых аминокислот, используемых при выращивании животных, не производится в нашей стране, потребность в этих продуктах в ближайшей перспективе будет расти», — добавил эксперт.



Ольга Самсонова, директор по продвижению ООО «Симбио», представила технологию Frontia для оптимизации мокрого процесса глубокой переработки пшеницы или кукурузы. Frontia — уникальная ферментативная технология, которая обеспечивает увеличение выхода крахмала и глютена, снижает вязкость, расход сырья при достижении тех же показателей, увеличивает мощности на существующем оборудовании. Также спикер представила технологию производства напитков из зерновых культур: «По оценке Euromonitor, к 2025 году рынок растительных альтернатив достигнет $22 млрд. У зерновых напитков много преимуществ, поэтому это направление является крайне востребованным и перспективным».



Марина Сидак, к. э. н., преподаватель кафедры статистики Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, отметила: «Сокращение посевных площадей сахарной свеклы и снижение ее урожайности привели к существенному уменьшению объемов производства сахара в текущем сезоне, а рекордный экспорт предыдущего сезона значительно сократил запасы, что обусловило рост внутренних цен. Тем не менее цена на сахар в 2020 году не вышла за рамки пятилетнего максимального значения».



Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна организует конференцию «ПроКрахмал» ежегодно, стараясь затронуть самые актуальные вопросы индустрии глубокой переработки растительного сырья и смежных отраслей. «В этом году мероприятие значительно расширило перечень обсуждаемых вопросов и количество компаний-участников. Нам удалось создать теплую и дружественную атмосферу, где участники и спикеры обмениваются ценными знаниями и поднимают важные вопросы российского АПК. Мы хотим сделать нашу конференцию площадкой для коммуникаций представителей индустрии глубокой переработки и всех заинтересованных коллег», — комментирует завершение мероприятия президент ассоциации Олег Радин.



Доступ к видеозаписям конференции «ПроКрахмал 2021» и других мероприятий Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна можно получить по ссылке: https://starchcunion.timepad.ru/event/1610799/

