Новая система защиты от перегрузок для плугов Lemken

LEMKEN

Компания Lemken, специализирующаяся на профессиональном растениеводстве, представляет новую концепцию автоматической защиты от перегрузок для своих плугов Juwel, Diamant и Titan

В ее основе — замкнутая система с высокоустойчивыми пластинами стойки, надежно защищенная от проникновения грязи и посторонних предметов. Поворотный кронштейн новой конструкции обеспечивает высокие боковые усилия срабатывания и оптимальное ведение плуга в каменистой почве.



В случае наезда на препятствие новое устройство защиты от перегрузок от Lemken может отклоняться одновременно максимум на 37 см вверх и на 20 см вбок. Таким образом, даже при глубокой вспашке остается достаточно пространства для отклонения, чтобы обеспечить бесперебойную работу. Возможна бесступенчатая регулировка усилия срабатывания с учетом изменяющихся свойств почвы из кабины трактора. На случай застревания системы под камнями или корнями она оснащена дополнительным двойным срезным болтом для предотвращения повреждения плуга.



Система защиты от перегрузок OptiStone оснащена высокопрочными радиальными шарнирными подшипниками, которые надежно удерживают корпус плуга в случае отклонения. При этом корпус соединяется с трехмерной точкой опоры и не может отцепиться. Это значительное преимущество перед распространенными системами защиты от перегрузки с четырехточечной навеской. Радиальный шарнирный подшипник находится в легкодоступном месте, прост в техобслуживании, долговечен и надежен в эксплуатации.



Новая система защиты от перегрузок OptiStone теперь доступна.

