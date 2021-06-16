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Спецпроект "Защитим пчел вместе"

Обзор особенностей газовых котлов на примере Ariston

Партнёрский материал


«Аристон»

«Аристон»

У автономного отопления много плюсов, иногда это единственное доступное решение. Газовые котлы от итальянской компании «Аристон» послужат основой для нашего сегодняшнего обзора, на их примере разберемся, какие виды котлов бывают и чем отличаются

Технические решения

Одноконтурные аппараты обогревают здание, двухконтурные — согревают воду и отапливают помещение. В конвекционном котле при сгорании образуется влага, углекислый газ, высвобождается много тепла.

Конденсационные модели дополнительно используют тепло от охлаждения дымовых газов и конденсации пара.

Можно вручную изменять подачу газа, но проще использовать программатор. Механизм автоматически следит за температурой в доме, подает сигналы системе газового котла.

Сервис

Установку, наладку, первый запуск стоит поручить мастерам сервисной службы. Они же квалифицированно проведут проверку. К котлу рекомендуют установить стабилизатор напряжения. Для безопасной работы оборудования сервис заказывают дважды в год: в начале и конце отопительного сезона.

Виды котлов «Аристон»

Большинство котлов — навесные, реже встречаются напольные чугунные устройства. Они больше, тяжелее, укреплены на подставке. По функциям и техническим характеристикам продукцию Ariston можно разделить на 3 серии.

Egis — отличаются привлекательным дизайном, небольшими размерами, интеллектуальной системой, контролирующей экономный расход горючего. Решения с двумя контурами легко вписываются в интерьер небольшой квартиры. Приборы имеют повышенный КПД, защиту от замерзания, функцию антинакипи, фильтры.

Clas — крупные, мощные машины с автоматическим контролем поступления газа. Технология помогает экономить топливо, удобна, если вы не находитесь дома постоянно. Здесь есть все для бесперебойной работы: автонастройка, охрана от промерзания, водные фильтры, управление затратами топлива.

Genus — многофункциональная продукция с теплообменниками, вентилятором для плавного управления оборотами, большим дисплеем для постоянного мониторинга. Это версия на два контура с программатором, ЖК-экраном, вентилятором, пультом ДУ.

Преимущества газовых котлов Ariston

Безопасное бесшумное оборудование потребляет минимум топлива. Долговечные теплоносители исправно согревают много лет после гарантии, просты в управлении, компактны — их можно установить в небольшой квартире. Насос обеспечивает постоянную циркуляцию воды. У всех моделей есть система автоматической защиты: при аварийной ситуации работа устройства останавливается и, если показания приходят в норму, запускается снова.

Летний режим в двухконтурных агрегатах отключает отопление, греет только воду. Производитель адаптирует оборудование к местным условиям, оно продолжает работать без сбоев:

  • при низкой температуре;

  • слабом давлении газа;

  • невысоком качестве воды.

Дополнительно можно подключить модуль Wi-Fi, дистанционное управление, связь со структурой «умного дома».

CLAS X

Двухконтурный настенный теплоноситель с раздельными теплообменниками, закрытой камерой сгорания. При подключении аксессуаров удобная настройка с пульта, погодозависимое регулирование, единый протокол связи. Затраты электроэнергии сокращают циркуляционные насосы с автоконтролем скорости. Специальная функция уменьшает время подачи теплой воды до 5 секунд. Есть одноконтурные модели с отметкой System.

UNOBLOC GPV

Классический напольный одноконтурный агрегат. Для работы такого атмосферного котла нужен дымоход. У модели устойчивый к коррозии чугунный теплообменник, циркуляционный насос, электронный розжиг, контроль пламени, объемный расширительный бак. Секционное устройство позволяет получать высокий КПД. Для безопасности предусмотрена дополнительная теплоизоляция, система защиты. Напольное оборудование размещают в отдельном помещении.

ALTEAS ONE NET

Красивый двухконтурный конденсационный прибор с автоматической адаптацией к параметрам топлива, увеличенным сечением труб. Чистить теплообменник приходится реже, время службы больше. Размер — компактный, фронтальная поверхность из закаленного стекла, на сенсорном дисплее удобно менять настройки. В комплекте: глушитель шума, терморегулятор, встроенный Wi-Fi-адаптер для контроля со смартфонов.

«Аристон» 

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