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Спецпроект "Защитим пчел вместе"

Открыт прием заявок на участие в премии «Агроинвестор года 2021»

Экспертный совет премии и редакция «Агроинвестора» оценят лучшие практики, проекты и достижения лидеров агроотрасли в 10 номинациях

«Агроинвестор» объявляет о старте приема заявок для участия во II национальной премии «Агроинвестор года — 2021». Подать заявку можно на сайте премии до 31 августа. Торжественная церемония награждения победителей состоится 21 октября в «Особняке на Волхонке».

Труд аграриев и производителей продовольствия — один из самых сложных и важных, но зачастую их заслуги не ценят должным образом. Премия «Агроинвестор года» призвана привлечь внимание бизнес-сообщества и общественности к успехам и достижениям представителей агросектора.

В 2021 году премия «Агроинвестор года» пройдет во второй раз. Экспертный совет премии и редакция «Агроинвестора» оценят лучшие практики, проекты и достижения лидеров агроотрасли в 10 номинациях по итогам работы в 2020 году и за восемь месяцев 2021 года. Эксклюзивная методика премии разработана интеллектуальным партнером проекта — компанией PwC. Как независимый наблюдатель и профессиональный аудитор PwC обеспечит объективность голосования и соответствие процесса отбора номинантов.

В этом году введены новые номинации: «Экологическая инициатива», «Ньюсмейкер года» и «Регион №1 по стабильности развития АПК». Кроме того, в связи с пандемией COVID-19 новое значение получила номинация «Социально ответственная инициатива».

Оргкомитет премии «Агроинвестор года — 2021» приглашает компании к участию. Подать заявку можно в семи номинациях на сайте до 31 августа 2021 года:

•       ТОП-МЕНЕДЖЕР ГОДА — собственник или топ-менеджер, под руководством которого в 2020—2021 годах компания достигла существенных успехов в своем развитии;

•       ЗАПУСК ГОДА — завершившееся в 2020—2021 годах строительство или модернизация предприятия, запуск принципиально нового производства, сервиса или готового продукта;

•       СТАРТАП ГОДА — бизнес, построенный на инновационном продукте или услуге, которые меняют представление участников рынка о традиционной деятельности, кардинально улучшающий качество продукции или условий производства в АПК, рассматриваются проекты 2020-2021 годов;

•       ЭКСПОРТЕР ГОДА — компания, за 2020-2021 годы вышедшая на новые экспортные рынки, либо поставившая на экспорт новые товары или товары с высокой добавленной стоимостью, либо внедрившая новую дистрибьюторскую /логистическую модель, либо добившаяся роста объемов экспорта;

•       ИННОВАЦИЯ ГОДА — новая или улучшенная технология, представляющая уникальное для отрасли решение, реализованная в 2020—2021 годах;

•       ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА — проект в сфере защиты экологии, технологии и инициативы, позволяющие снизить негативное воздействие на окружающую среду, реализованные в 2020—2021 годах;

•       СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА в период пандемии — реализованная в 2020—2021 годах инициатива, основанная на принципах социальной ответственности, направленная на улучшение качества и уровня жизни сотрудников компании и жителей региона в период пандемии.

Победителей в этих номинациях определит экспертный свет.

Номинация ЧЕЛОВЕК ГОДА — человек из сферы бизнеса, госуправления, научной или общественной среды, с которым ассоциируются изменения, нововведения, ключевые события в агросфере в 2020—2021 годах. Претенденты в этой номинации будут предложены экспертным советом. Победитель будет определен путем открытого голосования на сайте в период с 30 августа по 14 октября 2021 года. Победителей в номинациях «Ньюсмейкер года» и «Регион №1 по стабильности развития АПК» определит редакция «Агроинвестора».

Шорт-лист премии «Агроинвестор года — 2021» будет опубликован 1 октября 2021 года.

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