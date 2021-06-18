Компания Bednar провела первый День поля в России

«Агро-Нова»

4 июня 2021 года Bednar и «Агро-Нова» провели День поля в Курской области. Масштабное мероприятие прошло на полях Курской ГСХА и собрало более 300 участников из различных регионов России. Почетными гостями события стали председатель комитета АПК Курской области Иван Музалев и ректор Курской ГСХА Екатерина Харченко

Компания Bednar — чешский производитель высококачественной техники, который специализируется на производстве агрегатов для обработки почвы, посева, внесения удобрений и мульчирования. Компания занимает лидирующие позиции в классе предпосевных культиваторов на мировом и российском рынках.



«Bednar — молодая семейная европейская компания. 25 лет назад мы начали производить свои первые машины, а уже через 10 лет вышли на рынок России. Сегодня технику Bednar используют как крупные сельскохозяйственные холдинги, так и небольшие хозяйства. Курская область для нас — стратегический регион, поэтому именно здесь мы проводим наш первый День поля. Мы ценим наше партнерство с аграриями страны и надеемся, что наша техника и дальше будет помогать им в достижении всех поставленных целей и выращивании качественного урожая», — прокомментировал Герман Вичик, директор Bednar в России.



Насыщенная программа мероприятия состояла из нескольких частей. На входе гостей ждал «Лабиринт знаний Bednar», где участникам предлагалось подробно изучить технику бренда, задать все интересующие вопросы техническим специалистам и пообщаться с экспертами компании.



На поле участники могли познакомиться со статичной экспозицией. Это более 43 единиц техники, которую «Агро-Нова» представляет на российском рынке: предпосевные культиваторы, посевные комплексы, стерневые культиваторы, мульчирователи, глубокорыхлители, диско-лаповые орудия, дисковые бороны, комбайны, тракторы и другое оборудование. Основу экспозиции составили 24 машины бренда Bednar, включая самую продаваемую в мире модель — предпосевной культиватор Bednar Swifter. Уникальная особенность модели — большая рабочая ширина захвата с диапазоном выбора от 4 до 18 м под любую тяговую мощность. За счет удачно скомбинированных рабочих органов машина выравнивает поле, уплотняет его и готовит посевное ложе к дальнейшим операциям. За один проход Bednar Swifter выполняет до восьми рабочих операций. Идеальное копирование поверхности обеспечивается благодаря системе крепления секций Wave-Flex, что позволяет готовить почву под любую культуру, от мелкосемянных до технических культур.



После официального открытия мероприятия и приветственных слов организаторов состоялся традиционный демонстрационный показ техники. Зрителям были представлены 10 единиц оборудования Bednar с подробным описанием технических характеристик каждой машины: культиваторы Bednar Swifter и Fenix, дисковый лущильник SwifterDisc, сеялки Omega и Effecta, роторный измельчитель Mulcher, дисковая борона Atlas, диско-лаповое орудие Actros, глубокорыхлитель Terraland с бункером для внесения удобрений Ferti Cart.



После демопоказа участники прошли к опытным делянкам, на которых смогли увидеть, как работает техника Bednar непосредственно в поле. Параллельно показу специалисты компании «Агро-Нова» давали подробные консультации по вопросам применения техники в соответствии с технологиями возделывания почвы.



Также на мероприятии был анонсирован важный совместный проект Bednar и компании «Агро-Нова» - формирование центрального склада запасных частей в РФ объемом 1 млн евро.



«Компания „Агро-Нова“ присутствует на рынке 12 лет и представлена в 10 регионах Центральной России. Нашему сотрудничеству с Bednar уже 3 года. В прошлом году мы поставили российским аграриям около 75 единиц техники бренда, в этом году планируется увеличение поставок до 150 единиц. Это говорит о том, что техника этой марки уверенно заняла свою нишу на российском рынке. Открытие склада запасных частей — это новый стратегический этап нашего партнерства. Наличие запчастей в России и скорость реагирования на запросы клиентов — это ключевые факторы первоклассного сервиса, который мы из года в год предоставляем российским аграриям», — отметил Сергей Карпеев, генеральный директор компании «Агро-Нова».



Завершился День поля торжественным банкетом и интеллектуальным поединком «Что? Где? Bednar». Команды знатоков отвечали на вопросы, связанные с представленной на мероприятии техникой, сельскохозяйственными технологиями и Чехией — родиной бренда Bednar. Команде победителей были вручены сертификаты, подтверждающие возможность поехать на завод Bednar в Чехии. Команде, занявшей второе место, были вручены наборы инструментов. Яркой финальной точкой мероприятия стал розыгрыш ценного приза — глубокорыхлителя Bednar Terraland TN стоимостью около 2 млн рублей. В лотерее приняли участие все фермерские хозяйства, которые уже используют в своей работе технику Bednar.

