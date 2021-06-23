В июле 2021 года в столице Республики Татарстан г. Казани состоится ключевое событие сельскохозяйственной отрасли — Международная агропромышленная выставка «АгроВолга 2021»
В течение трех дней на территории международного выставочного центра «Казань Экспо» и прилегающих полей АО «РАЦИН» аграрии России смогут ознакомиться с новинками и лучшими предложениями производителей и поставщиков в направлениях:
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растениеводство;
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животноводство;
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цифровизация;
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хранение, переработка и упаковка сельхозпродукции;
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сельскохозяйственная техника и запчасти;
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строительство в сельском хозяйстве;
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услуги в АПК.
В этом году обменяться опытом, обсудить свои достижения с коллегами и экспертами участники смогут на урбанистско-природной выставочной экспозиции внутри экспоцентра и под открытым небом.
Проект «АгроВолга 2021» трансформировался из выставки, ранее проводимой под названием «День поля в Татарстане» на площадке ФИЦ КазНЦ РАН в с. Большие Кабаны. Вобрав в себя опыт сельхозэкспозиций в уникальном полевом формате, мероприятие преобразовалось в масштабную Международную агропромышленную выставку. «АгроВолга 2021» - это выставка с опытными полями на 40 гектарах и деловой форум на площадке современнейшего экспоцентра с развитой и удобной инфраструктурой вблизи города. Новая локация объединит аэропорт «Казань», станцию аэроэкспресса, гостиницу, парковку, выставочный центр и сельскохозяйственные поля в шаговой доступности. Все это позволит решать бизнес-задачи без потери качества пребывания на мероприятии.
Участников мероприятия ждут:
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обширная деловая программа;
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конкурс КРС голштинской породы;
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демопоказы новинок сельхозтехники;
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трактор-шоу;
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мастер-классы.
В экспозиции выставки ожидается участие свыше 300 организаций из 30 регионов Российской Федерации, а также представительств стран мира.
Посетителями станут более 15 тысяч специалистов и руководителей агропромышленной отрасли из районов и городов Республики Татарстан, Поволжья, стран СНГ, Европы и мира.
В рамках деловой программы пройдут около 30 мероприятий, среди которых:
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пленарное заседание с участием представителей МСХ РФ и правительства РТ;
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конференции с участием ведущих отечественных и мировых компаний отрасли;
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круглые столы по отраслям на актуальные темы;
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презентации и семинары от участников и ведущих экспертов со всего мира;
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бизнес-встречи между поставщиками и закупщиками сельхозпродукции;
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мастер-классы в реальных полевых условиях.
На одной площадке будут собраны ведущие сельхозпроизводители, эксперты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан и Российской Федерации, ученые, агрономы, представители российского и международного агробизнеса.
На выставке можно будет ознакомиться с новыми достижениями в области техники и селекции, средств защиты растений, хранения и переработки сельхозпродукции, получить полную информацию о новых прогрессивных агротехнологиях и инновациях, мировых тенденциях в области животноводства и увидеть все это на практике.
«АгроВолга 2021» - это уникальная возможность наладить и укрепить деловое сотрудничество, обсудить актуальные вопросы развития отрасли и познакомиться с последними достижениями агропромышленного комплекса.
До встречи в Казани на «АгроВолге 2021» с 1 по 3 июля!
Регистрация по ссылке www.agrovolga.org