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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Ключевое событие сельскохозяйственной отрасли — Международная агропромышленная выставка «АгроВолга 2021»

Партнёрский материал

В июле 2021 года в столице Республики Татарстан г. Казани состоится ключевое событие сельскохозяйственной отрасли — Международная агропромышленная выставка «АгроВолга 2021»

В течение трех дней на территории международного выставочного центра «Казань Экспо» и прилегающих полей АО «РАЦИН» аграрии России смогут ознакомиться с новинками и лучшими предложениями производителей и поставщиков в направлениях:

  • растениеводство;

  • животноводство;

  • цифровизация;

  • хранение, переработка и упаковка сельхозпродукции;

  • сельскохозяйственная техника и запчасти;

  • строительство в сельском хозяйстве;

  • услуги в АПК.

В этом году обменяться опытом, обсудить свои достижения с коллегами и экспертами участники смогут на урбанистско-природной выставочной экспозиции внутри экспоцентра и под открытым небом. 

Проект «АгроВолга 2021» трансформировался из выставки, ранее проводимой под названием «День поля в Татарстане» на площадке ФИЦ КазНЦ РАН в с. Большие Кабаны. Вобрав в себя опыт сельхозэкспозиций в уникальном полевом формате, мероприятие преобразовалось в масштабную Международную агропромышленную выставку. «АгроВолга 2021» - это выставка с опытными полями на 40 гектарах и деловой форум на площадке современнейшего экспоцентра с развитой и удобной инфраструктурой вблизи города. Новая локация объединит аэропорт «Казань», станцию аэроэкспресса, гостиницу, парковку, выставочный центр и сельскохозяйственные поля в шаговой доступности. Все это позволит решать бизнес-задачи без потери качества пребывания на мероприятии. 

Участников мероприятия ждут:

  • обширная деловая программа;

  • конкурс КРС голштинской породы; 

  • демопоказы новинок сельхозтехники; 

  • трактор-шоу;

  • мастер-классы.

В экспозиции выставки ожидается участие свыше 300 организаций из 30 регионов Российской Федерации, а также представительств стран мира. 

Посетителями станут более 15 тысяч специалистов и руководителей агропромышленной отрасли из районов и городов Республики Татарстан, Поволжья, стран СНГ, Европы и мира.

В рамках деловой программы пройдут около 30 мероприятий, среди которых:

  • пленарное заседание с участием представителей МСХ РФ и правительства РТ; 

  • конференции с участием ведущих отечественных и мировых компаний отрасли;

  • круглые столы по отраслям на актуальные темы; 

  • презентации и семинары от участников и ведущих экспертов со всего мира; 

  • бизнес-встречи между поставщиками и закупщиками сельхозпродукции;

  • мастер-классы в реальных полевых условиях.

На одной площадке будут собраны ведущие сельхозпроизводители, эксперты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан и Российской Федерации, ученые, агрономы, представители российского и международного агробизнеса.

На выставке можно будет ознакомиться с новыми достижениями в области техники и селекции, средств защиты растений, хранения и переработки сельхозпродукции, получить полную информацию о новых прогрессивных агротехнологиях и инновациях, мировых тенденциях в области животноводства и увидеть все это на практике.

«АгроВолга 2021» - это уникальная возможность наладить и укрепить деловое сотрудничество, обсудить актуальные вопросы развития отрасли и познакомиться с последними достижениями агропромышленного комплекса. 

До встречи в Казани на «АгроВолге 2021» с 1 по 3 июля!

Регистрация по ссылке www.agrovolga.org

«АгроВолга 2021» 

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