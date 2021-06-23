В июле 2021 года в столице Республики Татарстан г. Казани состоится ключевое событие сельскохозяйственной отрасли — Международная агропромышленная выставка «АгроВолга 2021»

В течение трех дней на территории международного выставочного центра «Казань Экспо» и прилегающих полей АО «РАЦИН» аграрии России смогут ознакомиться с новинками и лучшими предложениями производителей и поставщиков в направлениях:



растениеводство;



животноводство;



цифровизация;



хранение, переработка и упаковка сельхозпродукции;



сельскохозяйственная техника и запчасти;



строительство в сельском хозяйстве;



услуги в АПК.



В этом году обменяться опытом, обсудить свои достижения с коллегами и экспертами участники смогут на урбанистско-природной выставочной экспозиции внутри экспоцентра и под открытым небом.



Проект «АгроВолга 2021» трансформировался из выставки, ранее проводимой под названием «День поля в Татарстане» на площадке ФИЦ КазНЦ РАН в с. Большие Кабаны. Вобрав в себя опыт сельхозэкспозиций в уникальном полевом формате, мероприятие преобразовалось в масштабную Международную агропромышленную выставку. «АгроВолга 2021» - это выставка с опытными полями на 40 гектарах и деловой форум на площадке современнейшего экспоцентра с развитой и удобной инфраструктурой вблизи города. Новая локация объединит аэропорт «Казань», станцию аэроэкспресса, гостиницу, парковку, выставочный центр и сельскохозяйственные поля в шаговой доступности. Все это позволит решать бизнес-задачи без потери качества пребывания на мероприятии.



Участников мероприятия ждут:



обширная деловая программа;



конкурс КРС голштинской породы;



демопоказы новинок сельхозтехники;



трактор-шоу;



мастер-классы.



В экспозиции выставки ожидается участие свыше 300 организаций из 30 регионов Российской Федерации, а также представительств стран мира.



Посетителями станут более 15 тысяч специалистов и руководителей агропромышленной отрасли из районов и городов Республики Татарстан, Поволжья, стран СНГ, Европы и мира.



В рамках деловой программы пройдут около 30 мероприятий, среди которых:



пленарное заседание с участием представителей МСХ РФ и правительства РТ;



конференции с участием ведущих отечественных и мировых компаний отрасли;



круглые столы по отраслям на актуальные темы;



презентации и семинары от участников и ведущих экспертов со всего мира;



бизнес-встречи между поставщиками и закупщиками сельхозпродукции;



мастер-классы в реальных полевых условиях.



На одной площадке будут собраны ведущие сельхозпроизводители, эксперты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан и Российской Федерации, ученые, агрономы, представители российского и международного агробизнеса.



На выставке можно будет ознакомиться с новыми достижениями в области техники и селекции, средств защиты растений, хранения и переработки сельхозпродукции, получить полную информацию о новых прогрессивных агротехнологиях и инновациях, мировых тенденциях в области животноводства и увидеть все это на практике.



«АгроВолга 2021» - это уникальная возможность наладить и укрепить деловое сотрудничество, обсудить актуальные вопросы развития отрасли и познакомиться с последними достижениями агропромышленного комплекса.



До встречи в Казани на «АгроВолге 2021» с 1 по 3 июля!



Регистрация по ссылке www.agrovolga.org

