Стенд компании «АНК» стал лучшим на отраслевой выставке в Москве

Амурская надежная компания

Стенд компании «АНК» произвел впечатление на посетителей выставки и был удостоен награды за самый оригинальный стенд в рамках XXVI Международной специализированной торгово-промышленной выставки «MVC: Зерно — Комбикорма — Ветеринария — 2021», которая проходила с 16 по 18 июня в Москве. Мероприятие объединило более 200 компаний из 13 стран

Выставка «MVC: Зерно — Комбикорма — Ветеринария» - это одно из ключевых событий отрасли сельского хозяйства. Мероприятие собирает ведущих российских и зарубежных производителей кормов, зернопродуктов, ветеринарных препаратов, представителей растениеводства и животноводства.



«Наша компания ежегодно участвует в выставке. Для нас это очень важное мероприятие. Мы проводим переговоры с текущими партнерами и знакомимся с новыми, презентуем наши продукты, а также рассказываем о новостях», — отметил генеральный директор «Соя АНК» Степан Инюточкин.



Для выставочного стенда компании «АНК» был разработан уникальный дизайн, в котором ключевую роль играла стена с декоративным элементом, изготовленным из амурской сои. Данное решение объединило все продукты переработки сои, выпускаемые на маслоэкстракционном заводе «Соя АНК», а именно соевый шрот, лецитин, полножирную экструдированную сою, соевое масло. Для оформления использовалась продовольственная соя премиального качества, выпускаемая семенным заводом «АНК». Вся продукция компании изготавливается из сои не ГМО.



На выставке прошли встречи с давними и надежными партнерами, такими как агрохолдинг «Комос Групп», группа компаний SK Group. Среди зарубежных компаний были проведены переговоры с южнокорейской компанией Sing Song. Также были проведены встречи с крупнейшими сельскохозяйственными компаниями — «ЭкоНива-АПК», АО «Совхоз Корсаковский», ООО «Комплекс по переработке сельхозпродукции „Дары Кубани“». В ходе мероприятия было получено много благодарностей и положительных откликов от потребителей продукции компании.



Участие в выставке и изготовление стенда происходило при содействии Центра поддержки экспорта Амурской области.

