Дистанционный мониторинг техники поможет снизить стоимость владения телескопическими погрузчиками Manitou

Manitou Group

Развитие телеметрии будет способствовать сокращению эксплуатационных расходов собственников предприятий на содержание парка. О том, какие умные системы на телескопических погрузчиках Manitou уже сегодня способны сокращать стоимость владения техникой, рассказал Станислав Шульга, руководитель направления строительной техники «Маниту Восток»

«Если представить ситуацию, что на одних и тех же работах задействовано два идентичных по техническим параметрам и производительности, но разных по цене телескопических погрузчика, то в ряде случаев выбор не столь прозорливого начальника технического парка при покупке может пасть на более дешевую модель, — рассказывает Станислав Шульга, руководитель направления строительной техники «Маниту Восток». — Выбор техники исходя лишь из стоимости ее приобретения ошибочен и может привести к тому, что, как говорят в народе, скупой заплатит дважды. Совокупная стоимость владения (англ. Total cost of ownership, TCO), которая складывается из первичной стоимости техники за вычетом ее цены на вторичном рынке, расхода ГСМ, затрат на шины, налоги, страховку, плановое обслуживание и внеплановый ремонт — вот чем важно руководствоваться при выборе машины. Причем этот параметр рассчитывается на единицу времени для большей наглядности».



В ряде случаев затрат на внеплановый ремонт, а также связанных с вынужденным простоем погрузчика можно избежать, если отслеживать техническое состояние машин и упреждать их работу в критическом состоянии, когда оператор некорректно использует технику. В этом направлении новые возможности открывает дистанционный мониторинг состояния парка, который осуществляется на базе телеметрии и соответствующей API-системы.



«Сегодня аналогичные сервисы запустили почти все производители спецтехники, так как для них и дилеров это возможность повышения качества сервисного обслуживания, а для конечных пользователей — точка роста рентабельности бизнеса, — поясняет Станислав. — В текущем году компания „Маниту Восток“ запустила услугу дистанционного мониторинга Easy Manager на территории России, которая для владельцев парка является в настоящее время бесплатной, а API-система — открытой, что позволяет клиенту получать данные о состоянии машин Manitou и Gehl через программное обеспечение, с которым он уже работает».



По оценкам «Маниту Восток», имплементация дистанционного мониторинга в зависимости от ряда факторов (интенсивность эксплуатации техники, соблюдение условий гарантийного периода обслуживания, используемые опции мониторинга и пр.) будет способствовать снижению стоимости владения телескопическими погрузчиками Manitou.



В настоящее время наиболее востребованными опциями дистанционного мониторинга погрузочно-разгрузочной техники являются: отслеживание технического состояния машины (отчеты о состоянии систем, о необходимости профилактического технического обслуживания или ремонта), отслеживание местоположения погрузчика, доступ в машину отдельным сотрудникам, охранные функции.



По мнению Станислава Шульги, разработчики систем удаленного мониторинга будут все глубже погружаться в техническое состояние телескопических погрузчиков, чтобы предоставить операторам и собственникам машин возможность получить максимально детальную информацию о состоянии погрузчиков нажатием буквально пары кнопок мобильного телефона. Это, в свою очередь, позволит еще более скрупулезно следить за состоянием машин, экономя ресурсы предприятия.



Так как более 30% эксплуатационных расходов на технику приходится на ГСМ (по данным расчетов стоимости ТСО на калькуляторе Manitou Group*), то в фокусе разработчиков и конструкторов повышение экономичности машин. Для этого на современной погрузочно-разгрузочной технике устанавливается множество электронных систем, цель которых в том числе нивелировать человеческий фактор и тем самым повысить эффективность. Одно из таких ноу-хау Manitou Group — функция остановки двигателя EcoStop, которая стала лауреатом премий, в том числе SIMA Awards, выставки Libramont в Бельгии и Саммита животноводов во Франции. Суть системы заключается в автоматическом отключении двигателя в случае простоя машины, который настраивается в диапазоне 1-30 минут. EcoStop позволяет уменьшить экологическую нагрузку от использования техники, не снижая при этом производительность оборудования. В Manitou Group подсчитали, что при работе двигателя на малых оборотах минимум 15% от общего времени эксплуатации и использовании машины 1000 часов в год функция EcoStop позволяет экономить 1500 евро всего за один год эксплуатации.



Еще одной системой Manitou, которая помогает экономить расходные материалы и оптимизировать время простоя техники, является система автоматической смазки AGS. В отличие от аналогичных систем, представленных на рынке, AGS имеет 3 отдельных цикла и позволяет запрограммировать количество смазки, подаваемой в каждом цикле. Таким образом, нужное количество смазки наносится в нужном месте и в нужное время. Эта умная система оснащена датчиком низкого уровня смазки и пустого резервуара. В нее также входит клапан сброса давления.



Важную роль в повышении производительности работ играет комфорт оператора техники: левша он или правша, какие манипуляции преимущественно выполняются погрузчиком и какие органы управления для этого должны быть в максимально удобном доступе - все это сказывается на КПД. Колоссальный шаг навстречу повышению комфорта оператора сделала Manitou Group, разработав систему DSB (Double Switch Bottoms). Это универсальные клавиши управления функционалом машины, которые имеют уникальную возможность управления теми или иными функциями. Особенность DSB состоит в том, что за счет универсальности кнопка может быть переставлена из стандартного разъема в любой разъем в кабине, предназначенный для кнопок. Таким образом, оператор в зависимости от того, как ему удобно работать, может самостоятельно переставлять кнопки в кабине в оптимальное место.



* https://www.reduce-program.com/ru/tco/about

