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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Компания «Квернеланд Груп СНГ» поддержала «Агрополигон» «ФосАгро» в Орле

Партнёрский материал


Kverneland Group

Kverneland Group

Второй год подряд компания «Квернеланд Груп СНГ», российское подразделение международного сельхозмашиностроительного концерна Kverneland Group, поддерживает образовательный агропроект «ФосАгро» «Агрополигон». В рамках орловского «Агрополигона», который состоялся 24 июня, с докладом о восстановлении плодородия выступил Алексей Кирсанов, руководитель направления почвообрабатывающей и посевной техники компании, который вот уже более 10 лет ведет исследования по проблеме переуплотнения почв

Только с конца 80-х годов прошлого века по начало 2000-х нагрузка на верхний плодородный слой почвы, вызванная использованием тяжелых мощных сельхозмашин, возросла более чем в 2,5 раза. 

«Усугубляет ситуацию авральный метод работы отечественных агропредприятий, подстегиваемый волатильностью климата, — комментирует Алексей. — Снег, дождь или град порой не пугают наших аграриев, а работа сельхозтехники во влажных условиях грозит не только ее выходом из строя, но и переуплотнением почвы, что влечет за собой снижение плодородия и имеет накопительный эффект. Усиливают его и систематические ошибки механизаторов в настройке и эксплуатации машинно-тракторного парка: узкие шины, неправильная балансировка».

В то время как распространено мнение, что уплотнение от колеи в 10 см, создаваемое техникой, легко можно устранить культиватором, опыты «Квернеланд Груп СНГ» показывают, что проблема в прямом смысле лежит намного глубже: иногда нарушение структуры почвы уходит на метры вглубь, и для устранения такого «хронического» переуплотнения могут уйти годы. Невозможность перераспределения влаги в почве из-за переуплотненных участков, от этого водная эрозия, пестрота полей по минеральному составу, плохое развитие корневой системы растений — все это влечет за собой потери урожайности сельхозкультур до 50-60%.

Борьба с переуплотнением почв при помощи техники должна начинаться, по мнению эксперта, с оценки степени проблемы. Для этого рекомендуется использовать пенетрометр. Вторым шагом будет правильный выбор почвообрабатывающего агрегата по типу рабочих органов: крайне важно, чтобы они не создавали широких щелей и не поднимали на поверхность с глубины 50 см и более неплодородные слои. Эксперт предостерегает, что модели комбинированных тяжелых культиваторов не заменят глубокорыхлители для восстановления структуры почвы при переуплотнении. 

Немаловажным аспектом в профилактике переуплотнения почвы, а также в области повышения эффективности сельхозработ за счет снижения расхода ГСМ является сокращение числа проходов техники по полю. Поэтому к глубокорыхлителям сейчас предъявляются требования выполнения за один проход сразу нескольких операций. Одной из разработок Kverneland Group в этом направлении является комбинированный диско-лаповый глубокорыхлитель DTX, который разрабатывался специально для российских условий эксплуатации. Строение рабочих органов этого агрегата имеет в основе концепцию безотвальной системы земледелия Т. С. Мальцева. При этом машина не только разрушает переуплотнения, не поднимая на поверхность неплодородные слои, но и подготавливает почву под посев. 

Кроме участия в образовательной части мероприятия, компания «Квернеланд Груп СНГ» также предоставила организаторам «Агрополигона» технику Kverneland: пропашные сеялки Optima и пневматические зерновые сеялки анкерного типа ts-drill для посева культур на опытных полях проекта. 

«Ценность таких проектов, как „Агрополигон“, очень велика для развития культуры земледелия и повышения уровня агротехнологий в нашей стране. Так, если проблема оздоровления почв решается в Европе уже на протяжении 50 лет, в Канаде и США — 70-80 лет, то в нашей стране культура восстановления плодородия почв только зарождается. А ведь именно это может стать новой точкой роста для большинства сельхозпредприятий, — комментирует Алексей Кирсанов. — От бережного отношения к земле и применения передовых технологий в растениеводстве напрямую зависит не только продовольственная безопасность страны, но и конкурентоспособность отечественной сельхозпродукции на мировых рынках».

Kverneland Group 

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