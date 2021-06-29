InfoSpace 2021

25 июня в Центре цифрового лидерства состоялся XII Форум инновационных технологий InfoSpace 2021. Ежегодное мероприятие было посвящено теме «Цифровая трансформация экономики. Роль бизнеса»

В рамках форума состоялись пленарное заседание, тематические сессии и переговорная площадка «Территория развития бизнеса». Успешно реализованы стратегические сессии «Взаимодействие государства и бизнеса в развитии инновационной экономики», «Цифровая трансформация энергетики: технологии, меняющие мир», «Трансформация российского здравоохранения: стимулы и вызовы», «Инновации в решении экологических проблем». Цифровой трансформации сектора АПК была посвящена сессия «Цифровые возможности — эффективное ведение бизнеса в агропромышленном комплексе».



Модератором сессии выступил Семен Фомин, управляющий партнер Smart Heads. На встрече прозвучали доклады Ивана Петрова, руководителя управления ФГБУ «АЦ Минсельхоза России», Андрея Кельманзона, управляющего партнера сегмента «Аутсорсинг и сервисы» группы компаний IBS, Натальи Крашенинник, директора по развитию агробиотех-направления фонда «Сколково»; Александра Лысковского, президента и соучредителя iFarm; Константина Дубины, руководителя отдела продаж ООО «Коннектом»; Маргариты Дубелевич, руководителя рабочей группы по направлению цифровизации сельского АНО ВО «Университет Иннополис»; Сергея Косогора, руководителя проекта по цифровизации АПК Центра технологического трансфера Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; Инны Скрытниковой, руководителя проекта «Цифровизация сельского хозяйства»; Ивана Чепенко, генерального директора ООО «Коломенская ягода»; Алевтины Кирилловой, руководителя проектного офиса АО «РЖД Логистика»; Корнея Биждова, президента Национального союза агростраховщиков; Колесникова Андрея, заведующего отделом аграрной политики и прогнозирования АПК ФГБНУ «Федеральный научный центр аграрной экономики и социального развития сельских территорий — Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства».



Ольга Чагина, начальник отдела исследований и разработки Центра развития финансовых технологий АО «Россельхозбанк», в своем докладе раскрыла принципы программы «Свое. Фермерство». Комплексная программа «Свое» - это семья цифровых решений, основными блоками которой являются «Свое. Фермерство», «Свое. Родное» и «Свое. Село». Программа «Свое. Фермерство» создана для того, чтобы фермерам было проще войти в цифровой рынок. «При формировании проекта мы учитывали актуальные потребности фермеров: в лучшей цене, в широком выборе товаров и услуг, в защите данных, в поиске лучших условий, в комплексном подходе и т. д. Мы разработали предложения так, чтобы потребитель находился не дальше одного клика при выборе финансовой поддержки банка, — сообщила Ольга Чагина. — Сегмент B2B включил решения для основных категорий товаров: сельхозтехника, спецтехника, семена, удобрения, корма, животные, ветеринария и др. На сегодняшний день на платформе зарегистрированы 150 тыс. уникальных пользователей. Пользователям уже доступны четыре основных блока: агросервисы, сервисы поддержки бизнеса, информационные и финансовые сервисы. Наша разработка учитывает потребности небольших фермерских хозяйств с малыми земельными площадями. Платформа развивается, мы планируем включить в нее образовательные ролики, кейсы с успешной практикой». В каждом регионе существует своя школа фермеров, когда крупные хозяйства приглашают для обучения мелких предпринимателей. В программе описаны конкретные шаги, меры государственной поддержки, пакеты документов под конкретную задачу; необходимые действия, которые нужно осуществить для достижения цели; как записаться в школу на следующий сезон. Ольга Чагина, в частности, отметила: «Нам было приятно, что пользователи нашей экосистемы активно голосовали за проект в рамках конкурса CIPR DIGITAL 2021, на котором мы одержали победу в номинации „Цифровой прорыв“».



Форум InfoSpace выступает авторитетной диалоговой площадкой для совместного поиска государством, бизнесом и научным сообществом конструктивных решений в области формирования благоприятного инновационного климата. Цель форума — расширить возможности инновационного партнерства государства, науки, российского бизнеса и зарубежных компаний, раскрыть стратегические задачи сотрудничества, найти способы максимального привлечения предприятий и частных инвесторов к совместной реализации государственных программ по развитию инновационной инфраструктуры на территории Российской Федерации.



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