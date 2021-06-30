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Премия «Агроинвестор года - 2021»

В России стартует Foodtech Russia Accelerator

Партнёрский материал

Инновационные проекты смогут протестировать гипотезы на потенциальных клиентах, реализовать пилотные проекты с крупнейшими игроками фудтех-рынка и привлечь инвестиции

Программа рассчитана на стартапы и бизнес с разработками и продуктом в сфере фудтеха. Основные направления отбора проектов: производство, логистика и продажи. Но программа не ограничивается этими направлениями, эксперты и корпоративные партнеры готовы рассматривать все проекты, касающиеся рынка фудтеха.

За время программы стартапы смогут пройти путь от быстрой проверки гипотез и пилотных проектов с индустриальными партнерами до привлечения инвестиций и полномасштабного запуска продаж продукта. 

Для проектов на стадии MVP будет доступен образовательный контент и трекинговая программа для доработки продукта. Проекты с готовым продуктом и продажами смогут реализовать оплачиваемый пилот на пилотных площадках партнеров.

Организаторы готовы компенсировать участникам затраты на проезд до места расположения пилотной площадки, проживание и расходы, необходимые для тестирования проекта.

Тестирование разработок и продукта будет проходить на пилотной площадке партнера. Итогом пилотов станет бизнес-кейс с рассчитанным предварительным бюджетом и техническим заданием. 

Кроме стартапов в программе могут принять участие фудтех-бизнесы, готовые к сотрудничеству с индустриальными партнерами акселератора.

Лучшие проекты смогут претендовать на инвестиции от YellowRockets и других инвесторов-партнеров программы.

Прием заявок продолжится до 30 июля 2021. Заявку можно оставить на сайте https://foodtechrussia.com/

Foodtech Russia Accelerator организован Ассоциацией «Дамол» и компанией YellowRockets при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Корпоративными партнерами программы выступают компания «Далимо», Ассоциация вкусных ресторанов Milimon Family, «Дрогери Союз», федеральная сеть «СушиВесла» и фонд «ТилТех Капитал».

CEO YellowRockets Сергей Богданов: «Рынок фудтеха является в России одним из самых горячих с точки зрения венчурных инвестиций. Это огромное поле для внедрения новых технологий и инноваций: от новых способов приготовления еды, суперфудов, заменителей мяса, коррекционного питания до логистики, ИТ-систем по управлению и цифровизации ритейла. Отрасль очень голодная до инноваций. Пандемия показала, что фудтех-рынок очень гибкий и именно инновации помогают подстраиваться под ситуацию и развиваться».

«Венчурный фонд Самарской области и наш партнер — компания YellowRockets — готовы инвестировать в интересные стартапы в области безопасности пищевой промышленности как одной из самых современных и перспективных отраслей. Foodtech Russia Accelerator — отличная возможность для разработчиков заявить о своей идее и получить реальную поддержку для ее реализации. Тем более что каждый из четырех блоков отбора проектов содержит сразу несколько направлений: это повышение эффективности цепочек поставок, цифровизация общепита, биоразлагаемая упаковка и многие другие. Призываю стартапы и бизнес подавать заявки и получить максимум пользы от участия в программе и общения с профильными экспертами и инвесторами», — подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Ресторатор, сооснователь Milimon Family Евгений Реймер отметил, что партнерство с Foodtech Russia Accelerator — это логичное продолжение работы ассоциации: «Наш опыт хорошо коррелируется с Foodtech Russia Accelerator. Milimon Family давно работает с инновациями. Мы сотрудничаем с несколькими компаниями, которые тестируют на нашей инфраструктуре новые разработки. Для них это возможность отработать продукт, выявить баги, получить обратную связь от экспертов рынка, получить доступ к лучшим ресторанным практикам. А для членов нашей ассоциации это возможность применять у себя самые новые решения. Это развивает и рынок в целом, и наши компетенции. В рамках акселератора мы хотели бы масштабировать эту работу».

Foodtech Russia Accelerator 

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