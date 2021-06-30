100 руководителей и ведущих специалистов тепличной отрасли в живом формате и 300 в формате онлайн-участия во время четырех сессий и перерывов обсудили состояние российского сектора овощеводства закрытого грунта и имели возможность заключить перспективные контракты

В просторном холле отеля 18 компаний разместили стенды со своей продукцией и оборудованием. Организатором форума выступил «Журнал Агробизнес», спонсоры мероприятия — компании Syngenta, Stoller и Ozonbox.



Форум открыл приветственным словом от лица организаторов Валерий Кочергин, директор «Журнала Агробизнес». Он отметил важность личных встреч и общения для установления новых контактов и обмена опытом, в форуме приняли участие крупные тепличные комплексы и инвесторы, рассматривающие возможность вхождения в сектор. Аудитория форума «Тепличная отрасль» в 2021 максимальна — 100% от того количества, которое на данный момент разрешено Роспотребнадзором.







Первую сессию открыл Андрей Медведев, вице-президент ассоциации «Теплицы России». Он рассказал о состоянии и перспективах развития сектора защищенного грунта, который за последние годы был практически полностью модернизирован. По прогнозам, в 2021 году площадь зимних теплиц в сельхозорганизациях РФ (без учета КФХ) вырастет с 3000 га (в 2020 году, по данным Росстата) до 3211 га, весенних — с 835 до 900 га соответственно. Также, по прогнозам, вырастет и валовое производство в 2021 году до 1450 тыс. т в зимних теплицах, 90 тыс. т — в весенних. По состоянию на 17 июня 2021 года всего собрано 708,0 тыс. т овощей, что на 33% выше показателя аналогичного периода 2020 года (530,9 тыс. т), в том числе огурцов — 439,7 тыс. т (2020 г. — 357,5 тыс. т), томатов — 254,3 тыс. т (2020 г. — 163,2 тыс. т). Ежегодно за счет внедрения технологий растет средняя урожайность в зимних теплицах, которая в 2021 году может составить 47,9 кг/м2.







В своем докладе спикер также остановился на вопросах самообеспеченности тепличной продукцией, рассмотрел динамику и структуру экспорта и импорта овощной продукции, вопросы колебания внутренних оптовых цен на томаты и огурцы. Рынок тепличной продукции, по мнению Андрея Медведева, однозначно должен диверсифицироваться, будут появляться новые виды выращиваемых культур.



Отдельного внимания заслужило производство в России культивируемых грибов, созданное за последние семь лет практически с нуля. По данным Росстата, их производство в 2020 году составило 86 377 т и в сравнении с 2016 годом увеличилось в 9 раз. Прогноз производства на 2021 год в 120 тыс. т позволит РФ войти в ведущую десятку мировых производителей и в европейскую тройку лидеров.



Андрей Медведев завершил свое выступление рассказом об актуальных мерах господдержки (льготное краткосрочное и инвестиционное кредитование).



Тему состояния отрасли продолжила Тамара Решетникова, генеральный директор исследовательской компании «Технологии Роста», с докладом «Прогнозы изменений баланса спроса и предложения на тепличном рынке России в 2021 году». Овощеводство в защищенном грунте в настоящее время является одной из наиболее быстро развивающихся отраслей в России: темпы роста только за последние 7 лет превысили 100%.







Активное строительство новых современных теплиц и наращивание товарного производства привело к кардинальному изменению баланса рыночных сил на отечественном овощном рынке несезонной продукции и резкому снижению зависимости страны от внешних поставок. По расчетам аналитиков компании «Технологии Роста», уже через 2-3 года доля импорта в потребительской овощной корзине россиян даже в зимний сезон не превысит 18-20%, а экспорт отечественной продукции будет продолжать расти.



Тем не менее самообеспеченность свежими овощами и зеленью сильно различается по субъектам РФ. На Дальнем Востоке и на Севере до сих пор слишком мало локальных производителей и слишком высокие цены, что делает несезонные овощи малодоступными для основной части населения. Спикер представил экспертные оценки дефицита тепличной продукции в разрезе округов на ближайшие три года.



Виктория Бурматова, директор по маркетингу ООО «ТД „Мое лето“», выступила с докладом «Бренд в тепличной отрасли — от идеи до реализации». Она рассказала об этапах маркетинга и брендинга в тепличной отрасли, об истории создания и вывода на рынок бренда «Мое лето». В настоящий момент бренд «Мое лето» входит в топ-3 самых узнаваемых брендов овощей в РФ.







Виктория Бурматова коснулась тенденций потребительского спроса и того, как ее компания работает с этими трендами при создании продукта. В ее презентации были затронуты вопросы селекции и ключевые моменты при выборе гибридов коммерческими структурами производственных компаний. Торговый дом «Мое лето» первым в тепличной отрасли получил сертификат «Органик», и спикер поделился возможностями и перспективами этого направления.



В докладе также были отмечены пять стратегических направлений, которые будут определять направление развития отрасли потребительских товаров в 2021 году:



— социальная ответственность — защита интересов отрасли и планеты;



— сближение с природой;



— «phygital» — стирание границы между физическим и диджитал-пространствами;



— безопасность;



— повышение устойчивости цепочки поставок.



Создание продукта, близкого потребителю и удобного для него эмоционально, — гарантия долгосрочного успеха. Важную роль здесь играет исследование с целью изучения портрета потребителя, портрета бренда с точки зрения его внутренней структуры и приверженности бренду как результата контракта между брендом и потребителем.



В завершение сессии Наталья Федосеева, менеджер по развитию премиальных продуктов овощных культур в СНГ компании «Сингента», и Дмитрий Тосунов, менеджер по работе с ключевыми клиентами в защищенном грунте компании «Сингента», представили новинки селекции премиальных томатов и рассказали о перспективах развития и способах продвижения данного направления.







На развитых мировых рынках потребление сместилось в премиальные сегменты (черри, коктейль). В России также отмечаются высокие темпы роста доли черри и коктейля. Рост доли премиальных томатов стимулирует рост оборота в рублях. Предпочтение потребителями премиальных томатов привело к общему снижению объема и росту средней цены за килограмм. Премиальный сегмент томатов отвечает потребностям потребителей в ярких впечатлениях и разнообразии в домашних блюдах. В настоящее время потребители больше тратят время на кулинарные хобби, растет домашнее потребление и количество удаленных сотрудников. Покупатели стремятся к разнообразию впечатлений от еды как альтернативы «недоступным впечатлениям» и к заботе о физическом и эмоциональном здоровье.



Активно развиваются новые возможности для развития продаж, такие как омниканальный шопинг с различными форматами доставки: маркетплейс, «dark store», из традиционного ритейла, специализированные ресурсы (веганские, фермерские продукты и т. п. ).



Дмитрий Тосунов представил премиальные гибриды томатов от компании «Сингента»: Анжела F1, Свител F1, Бамано F1, Мониле F1, Небула, Депона F1, Белидо F1, гибриды торговой марки Kumato (Ольмека F1 и КМ-5512 F1) и новинка — гибрид HN 5003 под торговой маркой Yoom.



II сессия «Практические вопросы выращивания тепличных культур» открылась выступлением генерального директора ООО «ГринКонсалт» Ильи Иванова, рассказавшего о принципах планирования тепличных хозяйств. Первоначальной задачей является выбор конкретной площадки, и спикер рассказал о главных преимуществах. При этом необходимо обращать детальное внимание на соседние участки и объекты, водоемы, расположение высоковольтных линий и газопроводов, соблюдение пожарных отступов и санитарных зон. Докладчик осветил плюсы и минусы возможных вариантов покрытия теплиц (пленки, стекла и сотового поликарбоната), нагрузок и воздействий, рассказал о теплотехническом расчете и привел его пример. Презентация завершилась вопросами разработки контуров обогрева теплиц и выбором между субстратами и грунтом.







Сессию продолжила Софья Ромащенко, проектный менеджер кластера биологических и медицинских технологий фонда «Сколково», с презентацией на тему «Развитие вертикального фермерства в России». Данный сектор является одним из самых динамично развивающихся в мире, по прогнозам, к 2023 году мировой рынок вертикального фермерства вырастет до $7,4 млрд. Спикер рассказала о современной классификации вертикальных ферм и драйверах роста сектора: формировании культуры потребления органических продуктов и локализации производства. Ограничивающими факторами пока являются высокие первоначальные инвестиции в вертикальное земледелие и ограниченное разнообразие выращиваемых культур. На примере таких российских компаний, как «Городские теплицы Москва», «Сити-фермер», МИП «Гринбар», «Макалини Гринхаус», «Агротехфарм», была показана технологическая эффективность таких проектов. Кроме того, фонд «Сколково» готов оказывать ощутимую поддержку развитию стартапов в сфере сельского хозяйства.







Николай Смирнов, академик Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы, обратил внимание на обострившуюся до предела глобальную проблему опыления. Только в России, по оценкам ученых, сельское хозяйство недобирает продукции на 1 трлн руб. Спикер рассказал участникам форума о том, как возможно повысить урожайность опыляемых культур в теплицах без потери рентабельности, воспользовавшись опытом африканских пчеловодов. Он представил образцы эргономичного пчеловодного оборудования для решения данной проблемы опыления. По мнению эксперта, именно подобные эргономичные ульи и безвощинные рамки могут стать основой автономных опыленческих пасек и органического пчеловодства.







О новых видах энтомофагов в интегрированной защите растений рассказала Ольга Кондратьева, технолог ООО «БиоЗащита». Спикер рассказала о преимуществах интегрированной защиты растений IPM, включающей в себя химические СЗР, механические СЗР, электроловушки, опылителей, энтомофагов, грибы, вирусы и бактерии. Представила инновационные вирусные препараты типа Tutavir, Madex Twin, Helicovex, споры почвенной бактерии RhizoVital, а также рассказала об эффективных энтомофагах: Hypoaspis miles, Transeius montdorensis, Neoseiulus agrestis, Neoseiulus californicus, Neoseiulus longispinosus, Macrolopus pygmaeus.







Ольга Кондратьева затронула серьезную проблему массового использования пестицидов и, как следствие, роста резистентности у вредителей. С каждым новым оборотом все сложнее защитить урожай и получить прибыль, используя только пестициды. Спикер призвала внедрять методы IPM, которые замедляют темпы роста резистентности, сохраняют полезную фауну в агроценозах, снижают использование пестицидов до 50-80%.



Завершила сессию Ирина Борисова, зав. лабораторией средств защиты растений ООО «НБЦ „Фармбиомед“», руководитель исследований ИЛ «АгросервисДиагностика». Темой ее доклада стала защита овощных культур в закрытом грунте: от диагностики к практическим решениям. Она рассказала о методах диагностики наличия возбудителей бактериальных, вирусных и грибных болезней в растениях, субстратах, воде и водных растворах. При этом она отметила два значительных минуса простой визуальной диагностики: схожие симптомы могут быть вызваны разными возбудителями; симптомы, вызванные одними и теми же возбудителями на разных культурах, гибридах или сортах, могут отличаться. Важную роль в диагностике играет методика отбора проб растений, воды из емкостей или водоемов, проточной воды (из кранов и пр.), а также упаковка образцов смывов и воды.







Решающее значение будет иметь соответствующая профилактика заболеваний: использование здорового посевного материала; удаление растительных остатков и сорняков, а также дезинфекция поверхностей, конструкций теплиц и почвы. Свою эффективность в этом доказали препараты «Фармайод», «Фитолавин», «Фитоплазмин», «Фитоверм». Действующие вещества последних трех препаратов — комплексы стрептотрициновых и макролидных соединений и их продуценты (Streptomyces spp.), которые являются естественными компонентами природных экосистем. Препараты на их основе разрешены к применению в органическом земледелии.



III сессия форума «Тепличная отрасль — 2021» — «Опыт развития тепличного овощеводства» открылась выступлением Александра Туриченко, технического специалиста компании Stoller Europe, на тему «Гормональный цикл и собственный иммунитет растений против грибов, вирусов, бактерий и насекомых».







Реакция растений на различные виды стресса (биотические или абиотические) контролируется с помощью абсцизовой кислоты (ABA), салициловой кислоты (SA) и жасмоновой кислоты (JA). Салициловая кислота усиливает устойчивость в пораженных и здоровых тканях растения, а также контролирует синтез этилена, что снижает стресс в растении. Жасмоновая кислота — фитогормон, который активирует большое количество защитных механизмов в растении. Присутствие JA в растении вызывает транскрипцию группы генов, связанных с защитой растений, которые будут кодировать большое количество защитных белков в рибосомах.



Компанией Stoller был разработан «Вигор Резист» — удобрение, содержащее такие микроэлементы, как медь, марганец и цинк. Во-первых, «Вигор Резист» блокирует образование абсцизовой кислоты — стресс-формирующего гормона. Во-вторых, участвует в образовании жасмоновой кислоты — «борца» с насекомыми-вредителями. В-третьих, способствует выработке салициловой кислоты, позволяющей успешно отражать атаки патогенных микроорганизмов. На конкретных кейсах растениеводческих предприятий Северного Кавказа докладчик показал эффективность технологии компании Stoller.



Сессию продолжила Анна Мишина, директор ООО «Микопро», рассказавшая о хищных грибах как эффективном методе биологической защиты растений от паразитических нематод и представившая комплексную систему биологической защиты растений закрытого грунта. Компания «Микопро» была создана в 2013 году для вывода на рынок разработки ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» и ведения собственных исследований в области микологии. Основная цель деятельности — разработка и производство эффективных и безопасных биологических препаратов для борьбы с паразитами растений и животных.







В систему биозащиты компании «Микопро» входит бионематоцид «Нематофагин-Микопро», предназначенный для защиты растений от паразитических нематод на основе нематофаговых грибов. Работает и против подвижных личинок, и против яиц, защищенных цистами. Биофунгицид «Триходерма-Микопро» предназначен для защиты растений от корневых гнилей и широкого спектра грибных и бактериальных заболеваний на основе консорциума штаммов грибов рода Trichoderma. Другим элементом защиты являются биоинсектициды «Кордицепс-Микопро» на основе грибов рода Paecilomyces, Beauveria, Metarhizium — работает против личинок колорадского, майского жука, проволочника, медведки, личинок белой мухи, совки и др. Биологический инсектоакарицид по листу, кишечно-контактного действия на основе природных авермектинов, продуцируемых почвенными грибами, работает против чешуекрылых, полужестокрылых, жесткокрылых.



Сессию продолжил Гурий Шилов, генеральный директор компании «Гринхаус», с докладом «Управление качеством: от семечка до розничной полки — эффективное управление тепличным комплексом».







Он рассказал о следующих ключевых моментах, позволяющих эффективно производить и сбывать продукцию с 24 га теплиц компании:



— dashboards — контроль всех ключевых технологических параметров в режиме онлайн благодаря ERP и Priva. Это дает возможность проследить информацию до конкретного овощевода (режим обновления: ежедневно);



— школа овощеводов: обучающий цикл для новых сотрудников, подготовка персонала к работе в блоке с высоким уровнем качества и производительности труда;



— процесс R&D — автоматизация в ERP. Разработка и внедрение новых SKU включает в себя выбор гибрида в соответствии с ожиданиями потребителей, сортоиспытания и выработку стандарта готовой продукции, разработку упаковки в соответствии со стандартами и переход от тестирования к массовому производству;



— маркетинговые стандарты упаковки. Системный контроль качества упакованной продукции (стандарт сырья (оптимальный калибр и качество), укладка, элементы упаковки, качество упаковочного процесса) и регулярный контроль на линии.



Это дает компании возможность успешно сотрудничать с крупнейшими розничными операторами России.



О текущих вызовах для биологизированной и химической защиты в замкнутом агроценозе высокоинтенсивного тепличного производства участникам форума рассказал Даниил Степанов, технический эксперт «Саммит Агро». Он показал продуктовые решения для закрытого грунта (акарициды «Ниссоран» и «Ортус», инсектициды «Теппеки», «Атаброн», «Апплауд»; фунгицид «Полар 50»). Компанией также были разработаны продукты для питания растений — линейка «Басфолиар», «Сиаптон», «Гринстим» — и биологизированные решения для органического земледелия («Амалгерол Эссенс»).







Завершил сессию с презентацией «Биостимуляторы в тепличном растениеводстве» Владимир Большаков, агроном-консультант компании «Супер-агро». Он представил стимуляторы, уже прошедшие проверку тепличными производствами, такие как стимулятор корнеобразования «Спринталга»; биостимулятор иммунитета растений «Локер»; «Филлотон» — антистрессовый биостимулятор роста на основе растительных аминокислот и экстракта морских водорослей Ascophyllum Nodosum; усилитель метаболизма цветения и завязывания плодов Folicist; провокатор цветения и ретардант Ikar Revolt; биостимулятор укрупнения плодов на основе триптофана, аргинина и растительных экстрактов Kriss; натуральный биостимулятор созревания и окрашивания плодов Sunred; жидкое хелатное удобрение с высокой концентрацией кальция (226 г/л) в хелатной форме (LSA) Ligoplex Ca; «Икар Перфект Стик» — активатор пестицидов и удобрений; прилипатель — этоксилат изодецилового спирта; системный препарат для профилактики бактериозов — «Икар Фосто Плюс».







IV сессия форума «Тепличная отрасль — 2021» была посвящена инфраструктуре сбыта тепличных овощей. Спонсор сессии — группа компаний Ozonbox.



Сессию открыл Виктор Юваров, ведущий агроном-консультант компании «АгроБиоТехнология», и рассказал об основных вирусных и бактериальных угрозах в защищенном грунте и путях их решения. В активе компании 13 собственных зарегистрированных биофунгицидов и несколько препаратов, производимых на основе лицензионных договоров. Препараты компании на основе бактерий и грибов (Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens, Trichoderma harzianum и др.), такие как «Алирин-Б», «Гамаир», «Глиокладин» и «Трихоцин», нашли широкое применение в тепличных комбинатах, в открытом грунте на зерновых, овощных и технических культурах, а также в личных приусадебных хозяйствах.







Сессию продолжил Рустам Саитгалин, управляющий компании Ozonbox, с презентацией «Как сократить порчу продукции на 40% при хранении и транспортировке. Технологии дезинфекции теплиц перед посадкой». Озон является мощным окислителем, устраняющим грибки, бактерии, вирусы и запахи. По своим свойствам озон мощнее хлора в 300 раз. Системы озоновой очистки активно применяются при обработке теплиц перед посевом, хранении овощей и фруктов. Озонирование транспорта позволяет избежать применения химических дезинфицирующих средств, снижает потери при длительной транспортировке плодоовощной продукции. Компания Ozonbox имеет собственное производство таких систем; оборудование с безусловной трехлетней гарантией готово к работе и не требует дополнительных расходных материалов. Возможно удаленное управление оборудованием.







«Деликатные технологии по сортировке и упаковке овощей» — тема доклада Даниила Горина, руководителя проектов Maf Roda. Компания является одним из мировых лидеров в разработке и производстве технических решений «под ключ» по деликатной сортировке, обработке и упаковке свежих фруктов и овощей. В 2019 году консолидированный годовой оборот Maf Roda составил €196 млн с 83% международной деятельности.







Оборудование Maf Roda обладает следующими преимуществами:



— единый стандарт качества для всей линии в соответствии с нормами и стандартами ЕС;



— все машины полностью собираются и тестируются в компании перед отправкой;



— все материалы минимизируют уровень шума машин и снижают затраты на техобслуживание;



— линии изготавливаются в соответствии с европейским стандартом безопасности человека.



В случае с Maf Roda только один поставщик обеспечивает полный срок службы оборудования от предпродажной подготовки проекта до послепродажного обслуживания, сервиса и технической поддержки.



Завершил сессию с презентацией «Критерии выбора сэндвич-панелей для строительства овощехранилищ» Дмитрий Киселев, руководитель отдела продаж компании «ПрофХолод». По некоторым данным, рост стоимости логистических объектов в России в апреле 2021 составил 7%, рост стоимости грузоперевозок в январе — феврале 2021 — 10%, а рост стоимости стандартного металла для сэндвич-панелей с октября 2020 по июнь 2021 — 30%.







Ситуация побуждает снижать себестоимость строительства хранилищ без потери качества, поэтому спикер отметил несколько причин для выбора сэндвич-панелей с PIR для строительства овощехранилищ:



— снижение потребления ресурсов планеты, сокращение расхода электроэнергии и топлива;



— российское производство;



— теплопроводность пенополиизоцианурата — всего 0,0194 Вт/м*К — ниже, чем у других строительных материалов;



— сокращение расходов на кондиционирование или отопление;



— утеплитель PIR в два раза энергоэффективнее минеральной ваты;



— экономия на фундаменте и каркасе, так как сэндвич-панели с PIR легче, чем с минеральной ватой;



— утеплитель PIR служит дольше минеральной ваты, не теряет теплопроводности, не впитывает воду и не осыпается;



— напыление возможно только до 80 мм, а сэндвич-панели с утеплителем PIR Premier производятся толщиной до 200 мм;



— сертификация материала по СЕ;



— огнестойкость Г1, EI45.



Форум завершился розыгрышем памятных подарков и вручением дипломов партнерам мероприятия.



III Cельскохозяйственный форум «Тепличная отрасль России — 2022» состоится в Краснодаре 24 июня 2022 года. Зарегистрироваться можно уже сегодня на сайте https://greenhouseforum.ru/

