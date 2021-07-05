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Russian Crop Production — 2021/22

Более 2,3 тыс. производителей сыра и мороженого подключились к системе «Честный знак»

Партнёрский материал


ЦРПТ

ЦРПТ

Больше всего в системе зарегистрировано производителей из Москвы — 186 предприятий

Более 2,3 тыс. производителей сыра и мороженого из 85 регионов России подключились к системе «Честный знак» для маркировки своей продукции, которая стала обязательной с 1 июня 2021 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором системы маркировки.

«Обязательная маркировка молочной продукции стартовала 1 июня с категорий „сыры“ и „мороженое“. К 1 июля в системе зарегистрированы 2337 производителей из 85 субъектов России. Больше всего в системе зарегистрировано производителей из Москвы — 186 предприятий, на втором месте Московская область — 119 компаний, тройку лидеров закрывает Санкт-Петербург с 85 предприятиями», — пояснили в пресс-службе.

При этом, по данным ЦРПТ, регионами-лидерами по объемам выпуска в оборот маркированной продукции являются Московская область, Москва, Краснодарский край, Татарстан и Самарская область. Как отметила сопредседатель комитета по цифровым инициативам Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Анна Орлова, спустя месяц после старта обязательной маркировки сыров и мороженого торговые сети взаимодействуют с производителями в обычном режиме.

«За месяц с момента старта введения маркировки торговым сетям удалось выстроить работу с маркированной молочной продукцией. Розница работала и работает в обычном режиме — ни одна сеть не сообщала о каких-либо сложных вопросах, возникающих в процессе приемки или вывода товара. Маркированная продукция стабильно поставляется на прилавки», — приводит ее слова ЦРПТ.

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