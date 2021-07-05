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Премия «Агроинвестор года - 2021»

«Ростсельмаш» презентует обновленный комбайн RSM F 1300

Партнёрский материал


«Ростсельмаш»

«Ростсельмаш»

Компания «Ростсельмаш» выпустила на рынок обновленную версию кормоуборочного комбайна RSM F 1300. В конструкции машины воплощены современные технологические решения и инновационные разработки

Модель отлично показывает себя при измельчении  трав, кукурузы, сорго, зерновых и других культур.  RSM F 1300 относится к третьему ряду мощности и по техническим показателям подходит для малых и средних фермерских хозяйств.  Новые технические решения делают комбайн еще более привлекательным по качеству измельченной массы и вместе с тем простым в управлении и обслуживании.

Первые изменения на виду — в дизайне агромашины. Он стал более привлекательным — теперь RSM F 1300 выпускают в пластиковом капотировании. Это защищает моторный отсек агромашины от негативных внешних воздействий и погодных условий.

В целом улучшения технологического тракта RSM F 1300 идентичны изменениям кормоуборочных комбайнов 2000 серии. До 40 кг снижена масса редуктора и сокращено количество зубчатых колес. Упростив конструкцию агромашины, специалисты добились уменьшения веса комбайна и повышения его надежности. В питающий аппарат введены износостойкие щитки технологического тракта, увеличивающие срок службы каркаса. Для исключения набивания массы между торцами верхних вальцов и каркасом питающего аппарата в обновленной модели на валах установлены чистики.  С развитием новых технологий кормозаготовки наблюдается тенденция в сторону увеличения длин резки. В RSM F 1300 нового образца установлен 32-ножевой барабан с диапазоном длин резки 6 / 11 / 15 / 26 мм, при необходимости ее можно увеличить  до 12 / 22 / 30 / 52 мм. Такие новшества делают агромашину идеальной для работы со всевозможными вариантами заготовки кормов.  В обновленном комбайне RSM F 1300 установлен редуктор привода адаптера и редуктор привода питателя собственного производства. Это позволяет  снизить себестоимость, повысить контроль качества узлов и доступность запчастей.

RSM F 1300 полностью вписывается в эталонный агротехнический процесс заготовки силоса, сенажа, зерносенажа или корнажа. Отлично укомплектованная, комфортная и технологичная модель стала еще удобнее для работы на полях с разным агрофоном. Своеобразной визитной карточкой машины по-прежнему остаются высокая производительность в своем классе, расширенная комплектация и экологическая безопасность.

«Ростсельмаш» 

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