АО Фирма «Август»

Крупнейший российский производитель химических средств защиты растений — АО «Фирма „Август“» - год назад запустил для своих партнеров инновационный инструмент технологического сопровождения на основе программы SkyScout

При работе с препаратами компании сельхозтоваропроизводители получают возможность бесплатного доступа к цифровой платформе, позволяющей вести спутниковый мониторинг полей, отслеживать динамику развития посевов, своевременно выявлять проблемные участки, получать прогнозы погоды по каждому полю, рассчитывать оптимальные графики агротехнических мероприятий, анализировать продуктивность почв на основе данных за несколько лет, а также собирать и обобщать всю информацию с полей в рамках единой системы. Менеджеры-технологи «Августа», исходя из этой информации, формируют своевременные и максимально точные рекомендации по защите урожая для каждого конкретного хозяйства. 127 сельхозпредприятий-партнеров «Августа» уже принимают участие в проекте, а общая оцифрованная площадь сегодня составляет почти 1,14 млн га.



Система SkyScout является разработкой российской компании IntTerra в области точного земледелия: при подключении к ней агрономы получают доступ к оцифрованным полям. Система анализирует состояние посевов на этих территориях с помощью спутниковых данных и комплекса индексов, рассчитываемых на их основе. Так, один из самых распространенных — индекс вегетации NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), который показывает плотность зеленой массы на поле. Он вычисляется по данным обработки космических снимков, демонстрирующим, насколько интенсивно растения отражают и поглощают свет. Эта способность зависит от активности их фотосинтеза, так что посредством инструментов NDVI можно понять, насколько благополучно развиваются посевы.



Индексы неоднородности и отклонений NDVI, в свою очередь, показывают, насколько отличается между собой состояние растений в пределах одного поля. Именно значительные отклонения NDVI указывают на то, что на поле могли иметь место неблагоприятные явления: поражения болезнями или вредителями, неравномерный посев, некачественные обработки и другие технологические огрехи, повреждения растений, связанные с погодными и почвенными факторами, и т. д. Это помогает выстраивать с помощью GPS оптимальные маршруты объезда полей, посещая именно те участки, которые вызывают вопросы, и выявлять проблемы на месте. Что особенно важно для больших растениеводческих хозяйств с площадью в десятки тысяч гектаров.



Сотрудники компании IntTerra с технологами «Августа» помогают аграриям освоить программу, вместе с ними выезжают в поля, чтобы разобраться в сложных ситуациях и своевременно решить проблемы. При необходимости технологи «Августа» проводят осмотры самостоятельно, готовя необходимые фото, отчеты и рекомендации, и доводят их до сведения агрономов и руководителей агрофирм через SkyScout. В результате общей работы и накопления данных формируется «электронная история» полей, которая позволяет принимать правильные управленческие решения в будущем.



Система снабжена разнообразным справочным материалом: информацией о самих культурах, сортах, нормах высева, данными о сорных растениях, насекомых-вредителях и болезнях, перечнями удобрений и пестицидов, разрешенных к применению. Реализована возможность получения с помощью платформы индивидуальных консультаций. По данным Gismeteo система составляет для хозяйств почасовой прогноз погоды на пять дней, причем индивидуальную картину можно получить на каждые пять квадратных километров. По итогам этого прогноза программа сама рассчитывает оптимальный график обработок. В 2021 году «Август» и партнеры компании получили доступ еще к одному важному модулю под названием «Зоны плодородия»: он показывает картину продуктивности полей на основе спутниковых данных, накопленных с 2013 года. Информация о том, где расположены стабильно урожайные и неурожайные участки, позволяет прямо в программе сформировать карту дифференцированного внесения удобрений.



В настоящее время к системе с помощью «Августа» присоединилось уже 127 хозяйств, а суммарная площадь оцифрованной территории составила 1,14 млн га. Также возможности программы используются для мониторинга участков, на которых ученые и агрономы заложили те или иные опыты (более 2 тыс. га на текущий момент).



«Сегодня лояльность клиента обеспечивается не только эффективностью препаратов и своевременностью их поставок, но и качеством технологического сопровождения их применения, — отмечает Юлия Бабак, координатор проекта. — Работа с цифровыми платформами помогает нам выйти на новый уровень данного сервиса. Земледельцы получают в результате такого сотрудничества доступ к инновационному инструменту мониторинга, аналитики и прогнозирования, а мы — уверенность, что препараты „Августа“ для защиты растений будут применяться правильно, эффективно и именно там, где это необходимо. Цифровую платформу для работы в этом направлении мы выбирали, ориентируясь на грамотность подхода к обработке и интерпретации спутниковых снимков, их частоту, а также на готовность следовать нашим требованиям по усовершенствованию инструментов программы. И наша цель сегодня — чтобы по всем подключенным площадям в системе аккумулировались данные по максимальному количеству операций, а качество нашего взаимодействия с аграриями постоянно улучшалось, в том числе благодаря слаженной командной работе».

