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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Почему тысячи аграриев выбирают СЗР от ГК «Шанс»?

Партнёрский материал


ГК «Шанс»

ГК «Шанс»

Любой фермер знает, для сохранения плановых значений урожайности не обойтись без применения средств защиты растений, которые уберегут посевы от вредных объектов. Почему именно «Шанс» и что важно при выборе СЗР, на чем стоит акцентировать внимание в первую очередь, рассказали клиенты компании

Более 3000 аграриев по всей России и СНГ не случайно выбирают СЗР от группы компаний «Шанс» — именно здесь они нашли все необходимое.

При выборе СЗР и микроудобрений важно качество продуктов и эффективность. 

Главный агроном ООО «Тарбаево» Владимир Бобаченко из Владимирской области рассказывает: 

«В этом году нас подвел препарат известного западного бренда. Не думаю, что они могли такое произвести, скорее всего — контрафакт. Поставщики пообещали разобраться, но у нас сроки обработки уходили. Обратились в представительство ГК „Шанс“, они в течение нескольких часов привезли требуемый объем препарата в хозяйство. Выручили. Мы с ГК „Шанс“ уже сотрудничали до этого. В прошлом году проводили испытание их препаратов — не хуже импорта оказались. Урожайность озимой пшеницы на испытательном участке была 66 ц. Для Владимирской области — просто супер. В этом году мы используем препараты „Шанса“ уже на площади 1926 га, и будем расширять сотрудничество. Тем более в препаратах „Шанса“ можно точно быть уверенными».

Антонина Покляцкая, главный агроном ООО «Надежда» из Белогорского р-на Крыма, поведала, как познакомилась с компанией и почему осталась довольна: 

«С ГК „Шанс“ работаем с прошлого года, который для нас был очень тяжелым из-за отсутствия осадков. На наши поля выпало всего 2 небольших дождя за весь период вегетации. У нового производителя мы брали гербицид „Шанстар, ВДГ“, фунгицид „Пропишанс, КЭ“, инсектицид „Имидашанс, ВРК“ и микроудобрение „Полишанс“. Применяли их на зерновых культурах, площадь обработки ими составила 63% от общей обработанной площади.

По сравнению с препаратами других фирм, а их было 30% от потребности, которые остались с прошлого года, препараты компании „Шанс“ показали себя лучше.

Несмотря на засуху в вегетационный период, прибавка при обработке озимой пшеницы продуктами ГК „Шанс“ составила на 2,7 ц больше, чем на полях, защищенных препаратами других фирм. Препараты испытывали по принципу, как на контроле, чтобы легко было сравнить.

Понравилась также быстрая доставка препаратов, сопровождение и гибкая система оплаты».

Иван Горбачев — председатель правления Агросоюза Курской области:

«На данный момент ГК „Шанс“ - ведущий поставщик СЗР и микроудобрений в регионе. Компания также член нашего Агросоюза, и мы уверены, что она продолжит продуктивно работать в Курской области. Сегодня во многом благодаря работе таких компаний мы вышли на передовые позиции в ЦФО и в стране по производству продукции растениеводства. Это было бы невозможно без современной системы ведения сельского хозяйства, включая применение микроудобрений и средств защиты растений. Перед региональным агропромышленным комплексом стоит задача не сбавлять темп и добиваться еще более весомых результатов. Хотел бы выразить слова благодарности всем, кто трудится в ГК „Шанс“, которая обеспечивает курских земледельцев микроудобрениями и СЗР в необходимые сроки и в нужных количествах».

Другие обращают внимание на репутацию, надежность компании.

Виктор Рубцов, директор ООО «Конопатское» из Республики Мордовия:

«ГК „Шанс“ - хорошая, надежная, проверенная фирма, с которой мы сотрудничаем 12 лет. За все эти годы — никаких нареканий! Нас устраивает та продукция, которую они предлагают. По ценам, срокам, поставкам — никаких проблем. Отмечу, что нам идут навстречу по любым вопросам».

Там, где не сработали другие препараты.

Татьяна Ситникова, заместитель генерального директора по экономическим вопросам АО «Слободское ОСХП» из Кировской области:

«В хозяйстве мы выращиваем рапс и уже давно ищем средство с подходящим нам активным веществом, которое эффективно боролось бы с сорняками. Сейчас конкуренция на рынке средств защиты растений в регионе высокая, компаний много, но до этого года найти препарат, который полностью устраивал бы нас по характеристикам и качеству, не удавалось, многие из них срабатывали только по некоторым видам сорняков, но плохо боролись, например, с вьюнком, который с полей вывести очень сложно.

Поэтому решили попробовать продукцию только зашедшей на рынок компании ГК „Шанс“, тем более что они предложили весьма привлекательную цену. Приобрели „Лерашанс, ВР“ - гербицид для борьбы с двудольными сорными растениями с активными веществами клопиралидом и пиклорамом. Первые результаты уже есть: по сорнякам препарат сработал хорошо, в том числе по ромашке и вьюну, на что мы и рассчитывали. Поэтому на данный момент сотрудничеством с группой компаний „Шанс“ мы остались довольны, в будущем планируем попробовать у них и другие средства защиты».

Сервис. Оперативная доставка день в день играет огромную роль в защите урожая. Кроме того, хозяйствам важна агрономическая поддержка на высшем уровне. Опытный специалист всегда даст хороший совет и поможет улучшить урожайность. А кому-то важна отсрочка платежей, которую также предоставляет компания.

Роман Иванов, ведущий агроном по защите растений ОАО «Агроном», (Краснодарский край, Динской район), сотрудничает с ГК «Шанс» на протяжении 6 лет:

 «Сейчас мы закупаем в основном пестициды для полевых культур — пшеницы и сои. У нас 1200 га многолетних насаждений и 2400 га полевых культур. В рамках нашего хозяйства средства защиты растений „Шанс“ занимают пока относительно небольшой объем, обрабатываемая площадь равна примерно 1000 га. Но поскольку линейка продуктов компании расширяется, готовятся к выпуску фунгициды для садов, мы планируем попробовать и их, поэтому ждем с нетерпением и будем дальше активно расширять сотрудничество. Доставка заказов всегда очень оперативна: утром заказал, и к вечеру можно приступать к обработке. К тому же качество продуктов у нас не вызывает нареканий».

Фермер Виктор Малаев (Прокопьевский район Кемеровской области):

«С ГК „Шанс“ уже работаем четвертый год, с момента открытия кузбасского подразделения. Почему? Во-первых, качество продукции — своими глазами видел, как отлажено производство, как работает контроль качества на заводе „Шанс Энтерпрайз“. Во-вторых, скидки на препараты просто отличные, притом что приобрести продукцию ГК „Шанс“ можно с отсрочкой до года. В-третьих, специалисты нашего подразделения — опытные агрономы, не посоветуют плохого, в том числе — и ничего лишнего, вовремя приедут на поле, лично все проверят. Доставка продукции — оперативная: позвонил, и вот уже через 2-3 часа препараты на месте. А если закупленный объем препаратов за сезон не израсходован, их забирают на бесплатное ответственное хранение. Опыт сотрудничества с ГК „Шанс“ у меня только положительный, очень доволен и всем рекомендую!»


ГК «Шанс» 

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