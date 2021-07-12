Современный свинокомплекс: будущее уже здесь

Nedap Livestock Management

Коронавирус отнял у жителей планеты свободу передвижения по миру, и ведущие специалисты отрасли вынуждены остаться дома. Но никто не хочет терять связь с коллегами, ведь технологии не стоят на месте, активно развиваясь и с каждым днем все больше вытесняя старые методы

Поэтому международные эксперты в этой области — кoмпании Nedap Livestock и Aco Funki, в текущем году объявившие о партнерстве, — запланировали провести серию совместных онлайн-вебинаров, чтобы помочь животноводам сориентироваться и найти правильные решения. В рамках вебинара «Системный подход в свиноводстве: как повысить показатели на этапе



откорма?» эксперты подняли темы повышения производительности на откорме, технологических решений при содержании свиней на этом этапе, биобезопасности, цифровизации, сбора актуальных данных и прогнозирования отгрузок животных.



Новые тренды в строительстве свинокомплексов

Философия возведения свинокомплексов полностью поменялась с точки зрения биобезопасности (из-за прихода АЧС), все больше электроники используется в проектах, чтобы при снижении затрат получать полный обзор здоровья животных. Прошлые технологии вышли из употребления — начинается новая эра в строительстве свиноферм.



Как построить современную ферму для откорма? На этот вопрос дал точный ответ Карел Ликар, доктор с.-х. наук, инженер компании Aco Funki (Дания), поставляющей оборудование для свиноферм по всему миру и имеющей большой опыт в этой области — более 85 лет. Он рассказал о современных тенденциях строительства свинокомплексов, представленных сегодня на рынке: «Все изменилось за последние пять-семь лет. Комплексы возводятся иным способом, чем раньше. В настоящее время современные фермы характеризуются взаимодействием целого ряда факторов — от используемых строительных материалов до технологических линий. Для правильной концепции комплекса следует применять необходимые принципы биобезопасности:



только один вход или въезд;



дезинфекция всех транспортных средств, которые въезжают или выезжают;



сплошной забор вокруг фермы с точным разделением чистой и грязной зоны;



в чистую зону никто не въезжает и не входит до тех пор, пока не будет пройдена фильтрация;



крытая центральная галерея между помещениями;



центральное хранилище кормов».



Отдельный вопрос — конструкции и материалы для свинарников. По словам спикера, сегодня в основном используются металлоконструкции и сэндвич-панели. Другие материалы, такие как бетон и дерево, считаются более проблематичными с точки зрения дезинфекции и бактериальной нагрузки.



«Некоторые скажут, что в США для строительства свиноферм в основном применяется дерево. Но это исторически сложившийся способ, базирующийся на низкой цене и традиционно коротком сроке эксплуатации свинарников в стране, — немного отступив от темы, заметил Карел и продолжил. — При проектировании фермы мы всегда обсуждаем такие параметры, как ширина и высота помещений, а также то, каким будет потолок — горизонтальным или наклонным. Многое зависит от высоты конструкции здания и климатической зоны, например система вентиляции и воздухообмен. Значительное число животноводов использует вентиляцию с положительным давлением, которая предполагает герметично закрытые помещения».



Горизонтальный потолок подходит для жарких зон и туннельной вентиляции, наклонный — для холодных зон и комбинированной вентиляции. Чем теплее регион, тем уже здание. Для холодных областей лучше строить помещения с большим объемом воздуха и наклонным потолком. Для теплых регионов, таких как США и страны Африки, — использовать помещения с туннельной вентиляцией: там должны быть узкие постройки и горизонтальный потолок.



Эксперту часто задают вопрос, какой должна быть высота здания. Он уверен, что этот параметр привязан к количеству воздухообмена в час и расчетной скорости воздушного потока. В частности, для свиней на откорме высота помещения должна составлять 2,8-3 м.



При строительстве современных ферм решающее значение имеет высокий уровень гигиены и защиты от распространения бактерий и вирусов. Поэтому при возведении животноводческих комплексов все больше и больше используются пластиковые панели толщиной 51 мм или 100 мм для отделки внутренних стен. Кирпич тоже считается проблематичным материалом. Внутренние поверхности свинарника должны быть без пористых поверхностей, легко очищаться, здание нужно строить с внешними колоннами, стены высотой до 1,2 м преимущественно бетонные, остальные — сэндвич-панели, все стыки герметичны.







С целью соблюдения мер биобезопасности для отделки помещений фермы все чаще используются пластиковые профили.



Компания предлагает станочное оборудование для откорма с идеально продуманными деталями: профили из нержавеющей стали и профили из ПВХ толщиной 35 мм, а также пластиковые столбики и винты из нержавеющей стали. Материал будущего, который все чаще применяется, — это твердые волокнистые доски толщиной 10 мм, устраняющие недостатки пластиковых стен. Во время распространения АЧС нужны закрытые профили, поэтому ПВХ-панели нежелательны. Необходимо ограничить место, где могут прилипать вирусы и бактерии.



Пристальное внимание к участку откорма

«Важно уделить внимание кормлению свиней на участке откорма, — заявил Карел Ликар. — Вы можете давать им сухие или жидкие корма, в частности с помощью системы сортировки, которая идеально подходит для большого количества животных. Сегодня практически все решения обладают теми функциями, которые ранее были возможны только при жидкой системе кормления с компьютерным управлением.



В настоящее время стало возможным применять все виды кормов без ограничения потребления. Но если вы хотите уменьшить потребление, повысить качество мяса и баланс стада, вы должны снизить поедание корма, контролируя расход энергии, а еще лучше — предпочесть кормление по фазам.



Современные системы сухого кормления могут быть полностью компьютеризированы и осуществлять порционное кормление сухим кормом на том же уровне, что и жидкое. Это позволяет экономить часть затрат. Фазовое кормление может смешивать разные виды кормов из различных силосов и обеспечивать животных в зависимости от их потребности.



Жидкое кормление — высокотехнологичная система компьютерного управления, и показатели при нем могут быть несколько выше. При использовании жидкого корма можно улучшить ферментацию кормов, предотвратить рост бактерий и грибков и др.»







На участке откорма преимущество за жидким кормлением.



Продолжая развивать тему, спикер сказал несколько слов о микроклимате для участка откорма: «Правильная система микроклимата — главный фактор хорошего состояния здоровья животных и оптимального использования энергии корма. Взаимодействие между вентиляцией, отоплением, охлаждением и системой управления микроклиматом — основа успеха производства. Важно соблюдение строгого соответствия системы вентиляции температурному режиму региона. При большом колебании зимней и летней температуры выгоднее проектировать комбинированную систему вентиляции. Содержание новых генотипов животных требует большой производительности данных систем: в холодный период — 9-15 м³/ч, в межсезонный — 50-60 м³/ч, в жаркий период — 200 м³/ч. Максимальная скорость воздуха — 1,7 м/с. Постоянно надо контролировать воздухообмен — он должен быть 30-45 м³/ч».



Установки отопления и охлаждения воздуха — неотъемлемая часть системы. Они бывают газовые, водяные и дизельные с широким диапазоном мощности. В наше время, в условиях глобального потепления, сложно представить ферму без системы охлаждения воздуха. И отдельная задача — фильтрация приточного воздуха, особенно актуальная в тех хозяйствах, в которых существует угроза возникновения АЧС, заключил Карел Ликар.







Правильная система микроклимата — главный фактор хорошего состояния здоровья животных и оптимального использования энергии корма.



Все сложное стало простым

Коллегу поддержал Тон ван ден Аккер, руководитель направления развития Восточной Европы и РФ Nedap Livestock (Нидерланды). Основанная в 1929 году, компания имеет огромный опыт и помогает свиноводам по всему миру добиваться высоких показателей и максимальной эффективности — когда животные, находящиеся в больших группах, получают индивидуальный подход. Перейдя к описанию технологического подхода в содержании животных, он рассказал об инновационных решениях, применяемых на откорме: «Технологические решения на каждом производственном этапе начинаются с маточника. Использование системы SowSense для маточника обеспечивает кормление в станках, помогая приблизиться к максимальной фертильности и достичь лучшего состояния здоровья в период осеменения за счет необходимого количества корма. После перехода в супоросное отделение мы ведем контроль с помощью электронной системы кормления свиноматок, чтобы добиться высоких показателей. Рост продуктивности свиноматок достигается благодаря хорошим условиям содержания и, как следствие, оптимальному состоянию организма животного.



В супоросном отделении для увеличения лактации система подает свиноматкам свежий корм маленькими порциями по первому требованию. Это стимулирует потребление большего количества корма. В результате поросята имеют хорошую кондицию при отъеме».



По словам эксперта, есть установка для селекционно-гибридных центров и генетических компаний — ProSense. Это решение для увеличения прибыли за счет отбора лучших животных по актуальным коэффициентам конверсии корма, также система отслеживает динамику массы тела и поведение животных во время кормления. Увеличить прибыль, кормить животных в соответствии с рационом на этапе откорма и вести их к целевому весу помогает PorkSense.



Почему так важно обратить внимание на потребление корма на участке откорма? По мнению Тона, все очень просто. На этом этапе больше животных: на одну свиноматку приходится порядка 10 мест на откорме. Естественно, и корма потребляется больше: на свиноматку вместе с поросятами — 1300 кг, за все опоросы в год это получается 6250 кг. Таким образом, производство кормов в значительной мере требуется именно на откорме. На каждые 2,5 м² площади для свиноматки в маточнике нужно 10 м² на откорме. В итоге и стоимость помещения получается выше при строительстве отделения откорма, в отличие от маточника. Однако в результате они дают более высокий выход: если на свиноматку в год приходится примерно 136 тыс. руб., то на откормочных животных — 340 тыс. руб.











Участок откорма требует больше затрат, однако и доход он приносит более высокий.



Что влияет на эффективность на каждом из этих этапов? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно посмотреть на ключевые параметры эффективности. Для свиноматок необходимо собрать порядка 30 показателей, включая генетику, смертность, корма и многие другие, тогда как на откорме их менее пяти. На производстве это прирост, конверсия корма, смертность и срок выращивания. Поэтому большое число животных на ферме требует меньше точек контроля — все равно вы сможете определить, что идет по плану, а что нет.



Для получения обещанных результатов важно выбирать лучшую генетику, чтобы прийти к высоким показателям, качественные корма, чтобы совершенствовать рационы, и квалифицированное ветеринарное сопровождение, чтобы поддерживать хороший уровень здоровья у животных.



«Однако пока мы производим свинину и управляем поголовьем, нет ни возможности, ни времени получать актуальные и достоверные данные по ситуации на местах, которые позволяют проводить точную сортировку животных — не на глазок, — предупредил спикер. — И лишь по результатам отгрузки мы можем произвести подсчеты — но уже задним числом. В такой ситуации ни о каком точном планировании не может быть и речи».



Чтобы решить эту проблему, была разработана система PorkTuner. Она позволяет открыть глаза на происходящее, предоставляя информацию в режиме реального времени, и сделать простыми ранее трудоемкие процессы. К тому же она дает возможность учитывать более эффективное использование производственной площади. Это помогает увеличить количество свиней на 1 м².







Инновационные решения Nedap Livestock позволяют использовать производственные площади более эффективно.



Подобные современные технологии легко масштабируются и могут быть внедрены на любом комплексе.



Эксперты ответили на многочисленные вопросы участников вебинара и предложили свою помощь в поиске верных путей к повышению продуктивности, достижению максимальных показателей и внедрению высоких технологий в своем хозяйстве. Потому что российские животноводы не хотят стоять в стороне, когда на стройплощадке свинокомплекса будущего уже вовсю кипит работа.



Статья опубликована в журнале «Свиноводство» за апрель/май 2021 года.



Чтобы посмотреть запись вебинара, перейдите по ссылке.



Получить дополнительную информацию об оборудовании Nedap можно у представителей компании:



Тон ван ден Аккер, e-mail: ton.vandenakker@nedap.com



Анастасия Дашкевич, e-mail: livestock-ru@nedap.com



nedap.com/pigfarming

