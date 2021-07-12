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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Alltech делится экспертными рекомендациями по снижению теплового стресса на молочных предприятиях

Партнёрский материал


Alltech

Alltech

Международная компания Alltech в области кормления животных заботится о том, чтобы производители молока в Европе имели необходимые инструменты и информацию по снижению этим летом теплового стресса у дойных коров

Подписавшись на видеовыступления экспертов, производители также получают доступ к полному руководству, в котором изложено все, что необходимо знать о снижении теплового стресса, прежде чем он повлияет на продуктивность животных и прибыльность производства.

Последствия теплового стресса для дойных коров различны, для противодействия им необходимо упреждающее и гибкое планирование.  Кампания «Стоп жара, стоп тепловой стресс» от Alltech содержит простую стратегию, которая позволяет фермерам эффективно принимать меры в ключевых зонах риска теплового стресса. 

Продолжая изучать зоны риска на молочных предприятиях, компания Alltech собрала группу экспертов, чтобы дать практические рекомендации о том, как снизить воздействие теплового стресса на молочный скот. Посмотрев видео экспертов, вы узнаете о том, как выявлять признаки теплового стресса в каждой из этих зон и какие изменения необходимо осуществить в кормлении и содержании коров, чтобы не допустить негативных последствий.

Темы видеовыступлений и спикеры:

  • Корма. Д-р Хелен Уоррен, технический менеджер по жвачным животным, Alltech Европа, и д-р Дэйв Дэвис из Silage Solutions Ltd., Великобритания, рассказывают, как выявить и преодолеть последствия теплового стресса при кормлении животных.

  • Телята. Д-р Хелен Уоррен и д-р Анна Катарина Берге из Veterinary Consulting, Бельгия, обсуждают признаки теплового стресса у телят и как лучше преодолеть его последствия.

  • Телки. Мария Аговино, технический специалист по жвачным животным, Alltech Европа, и д-р Паоло Кольтурато, Paragon s. n.c, Италия, изучают последствия влияния теплового стресса на телок и объясняют, как их лучше преодолеть.  

  • Дойные коровы. Мария Аговино и д-р Ричард Эрк Эчеверри, технический коммерческий директор ICF Large Animals, Италия, рассказывают о признаках теплового стресса у дойных коров и что сделать, чтобы преодолеть его последствия.

  • Коровы в транзитном периоде. Д-р Хелен Уоррен, д-р Паоло Кольтурато и д-р Ричард Эрк Эчеверри помогут определить наличие теплового стресса у коров при транзитном периоде и преодолеть эти проблемы.

Фермеры также могут воспользоваться удобной в использовании памяткой по контролю теплового стресса, в которой изложены основные рекомендации из видеовыступлений. От выявления характерных признаков до положительных изменений, эта памятка является крайне важным инструментом для незамедлительного улучшения контроля теплового стресса.  

Чтобы узнать больше о кампании «Стоп жара, стоп тепловой стресс» и получить дополнительные информационные ресурсы, пожалуйста, посетите сайт

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