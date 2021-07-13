Почему карантинное фитосанитарное обеззараживание неэффективно без пест-контроля

«Первая фумигационная компания»

Любая продовольственная продукция, находящаяся на складе или хранящаяся длительное время в зернохранилище, может пострадать от деятельности вредителей. Карантинные объекты и простые амбарные насекомые могут очень быстро размножиться в зерне и продуктах его переработки. Они выгрызают всю питательную часть зерновок, превращая некогда полновесный товар в засоренную токсичными выделениями шелуху

Для того чтобы сохранить качество продукции, помещения для хранения перед приемкой товара подвергаются профессиональному фитосанитарному обеззараживанию. Такая обработка убивает всех имеющихся вредителей, а также личинки и впавших в анабиоз насекомых, которые, проснувшись, могли бы заразить продукцию. Казалось бы, теперь ни один жук или клещ уже не должен угрожать целостности муки и зерна. Но не все так просто, ведь порой обработка помещения помогает лишь отсрочить тот момент, когда насекомые вновь расплодятся и возьмутся за старое. Что же делать в том случае, когда карантинное фитосанитарное обеззараживание не помогает избавиться от вредителей и предотвратить потери продукции?



Как вредители оказываются на складе

Все помещения, где хранятся зерновые, а также предприятия по производству муки и других продуктов неизменно становятся целью для вредителей. Попасть в зернохранилище для любого насекомого — это все равно что выиграть джекпот, ведь хранящиеся там запасы являются одновременно их пищей и средой обитания. Здесь они пируют, размножаются, развиваются, зимуют и умирают. Можно сказать, что зерновая продукция и насекомые-вредители являются неразлучными спутниками. Поэтому у амбарных жуков и гусениц есть множество приемов, позволяющих проникнуть в помещения для хранения продукции и остаться там надолго:



a. На только что прошедший обеззараживание склад насекомые могут попасть с полей вместе с зерном.



b. Некачественно проведенная очистка помещения перед фитосанитарным обеззараживанием может привести к тому, что в щелях или внутри оборудования сохранятся жизнеспособные личинки и куколки насекомых.



c. Взрослые насекомые тоже стремятся осваивать новые территории и распространяться в поисках благоприятных условий.



d. Для некоторых видов вредителей прискладская территория становится постоянным местом обитания, и они с легкостью могут вернуться в обработанное помещение.



e. Личинки и куколки насекомых часто прячутся в технике, на которой перевозят урожай, и применяющейся таре.



f. Многие насекомые используют других вредителей, чтобы распространяться на большие расстояния.







Благоприятные условия

Насекомые и их жизненные циклы полностью зависят от влияния окружающей среды. В зависимости от условий, в которых оказываются, они могут заполонить зерновую насыпь, давая поколение за поколением, или вовсе не оказать никакого влияния на качество продукции. Важнейшими факторами, от которых зависит скорость размножения и развития амбарных вредителей, являются температура и влажность.



Если вредитель, попав на склад, оказывается в условиях, которые благоприятствуют развитию, его активному размножению ничто не сможет помешать, а последствия для хранящихся запасов в итоге будут катастрофическими. Главная проблема состоит в том, что температура и влажность в помещении могут меняться в зависимости от времени года (к лету активность насекомых возрастает), количества выпадающих в регионе осадков (в дождливую погоду воздух и сама продукция станут менее сухими) и др. Все происходящие изменения необходимо вовремя отслеживать, чтобы не пропустить тот момент, когда вредителей станет слишком много.







Контроль численности и постоянный мониторинг

Карантинное фитосанитарное обеззараживание является важнейшим инструментом для сохранения качества продукции, однако оно не обладает длительным действием. В то время, когда проводится дегазация помещения, применявшиеся вещества начинают терять свою эффективность, и никакого барьера на пути насекомых уже не оказывается. Однако за рубежом придумали, как сохранить эффект от обеззараживания и не позволить вредителям вернуть себе утраченные позиции. Для этого в обработанном помещении внедряется программа пест-контроля. Эта система помогает:



— определить разновидности насекомых, которые угрожают сохранности вашего урожая;



— отследить возможные пути их попадания на территорию склада или зернохранилища (с техникой, с прискладской территории, из соседних сооружений или помещений и пр.);



— определить места, где наиболее вероятно размножение вредителей (например, части насыпи, где повышена влажность).



Специалист регулярно проводит замеры в контрольных точках и вовремя заметит, если численность насекомых начнет расти. С помощью такой программы избежать потерь зерна удастся даже в тех помещениях, где имеются проблемы с вентиляцией.







Амбарные вредители настолько приспособились к жизни в помещениях для хранения продукции, что избавиться от них раз и навсегда просто невозможно. Они всегда найдут способ вернуться в облюбованные места, стоит только дать слабину или потерять бдительность. К счастью, решение проблемы существует. Там, где фитосанитарное обеззараживание не в силах помочь с регулированием численности насекомых, справится продуманная и грамотно составленная программа пест-контроля. Не миритесь с потерями, если есть способ их избежать. Обратитесь в «Первую фумигационную компанию», и мы избавим вас от постоянного беспокойства за сохранность урожая.



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