Губернатор Краснодарского края оценил уборку на полях «Прогресс Агро»

«Прогресс Агро»

Сегодня на уборке озимой пшеницы в «Прогресс Агро» побывал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев вместе с завотделом селекции и семеноводства пшеницы Национального центра зерна им. П. Лукьяненко Людмилой Беспаловой. Они посетили поле предприятия «Рассвет», входящего в группу компаний «Прогресс Агро», и оценили ход уборочной кампании. Затем ознакомились с работой Ладожского кукурузо-калибровочного завода группы, на котором идет подготовка семян пшеницы, выращенных на полях «Прогресс Агро»

В «Прогресс Агро» за полторы недели уже убрали 41% площадей, выделенных под озимую пшеницу, средняя урожайность — 70 ц/га. Радует качество: так, идет зерно с содержанием белка 12,7-12,9%, а клейковины — от 19 до 26%, рассказал главе региона генеральный директор «Прогресс Агро» Леонид Рагозин.



На предприятии выращивают озимые пшеницу и ячмень отечественной селекции Национального центра зерна им. П. Лукьяненко на площади около 40 тыс. га. В этом году ячмень убрали к 30 июня, в силоса собственных элеваторов было уложено 12,5 тыс. т зерна. Теперь наращивают темпы намолота и приемки пшеницы до 11-12 тыс. т в день. Одновременно на полях хозяйства идет уборка рапса и гороха. Предприятие выращивает также кукурузу на силос и зерно, кукурузу семенную, подсолнечник товарный и кондитерский, сою, сахарную свеклу и гречиху на площади.



«Важно, что здесь выращивают пшеницу отечественной селекции. Теперь главное — поскорее убрать оставшееся, чтобы ни один колос не остался в поле. Когда будут заполнены закрома, тогда скажем, что получилось. Это достаток селян, благополучие края — вот что такое кубанский урожай», — сказал Вениамин Кондратьев.







На Ладожском кукурузо-калибровочном заводе гости увидели особенности бережной автоприемки семенного материала пшеницы, затем ознакомились с принципами калибровки семян на гравитационном столе и осмотрели на складе уже готовые к севу семена пшеницы — потенциальный урожай будущего года. Как отметила завотделом селекции и семеноводства пшеницы НЦЗ им. П. Лукьяненко Людмила Беспалова — подготовленные семена хорошего качества.



Ладожский кукурузо-калибровочный завод, прежде всего, подготавливает гибриды семян кукурузы собственной селекции «Ладожские». С середины июня до сентября завод ведет подготовку семян озимых пшеницы и ячменя, которые затем сеют на полях «Прогресс Агро» и также реализуют сельхозпроизводителям региона. Предприятие развивает собственную селекцию гибридов кукурузы и подсолнечника, ежегодно вкладывает порядка 150 млн руб. в модернизацию. За 2020-2021 год завод реализовал 4,8 тыс. т семян гибридов «Ладожские» с ростом 38% к предыдущему сезону. В странах СНГ — 150 т с ростом 74%. В этом году предприятие планирует укрепить научную базу, расширить рынок сбыта.



После осмотра сельскохозяйственных предприятий Вениамин Кондратьев провел совещание о ходе уборочной кампании и перспективах развития растениеводства в Краснодарском крае.

