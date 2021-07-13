Время включать «Агротроник»

«Ростсельмаш»

«Ростсельмаш» запустил электронные системы «РСМ Роутер» и «РСМ Фейс Айди». Чтобы воспользоваться этими опциями, фермеру достаточно быть зарегистрированным пользователем приложения «Агротроник». Новые сервисы уже интегрированы в платформу. Они повышают эффективность сельхозработ и позволяют удаленно контролировать работу механизатора

Электронные системы «Ростсельмаша» - значимый элемент ведения агробизнеса. Они увеличивают продуктивность и повышают безопасность работы в поле, а также снижают влияние человеческого фактора. Ядро электронных систем компании — платформа агроменеджмента «Агротроник». Она объединяет различные электронные опции в одну платформу. Различные наборы электронных опций «Ростсельмаша» могут работать как в качестве отдельных элементов, так и в тесной взаимосвязи для повышения эффективности.



«РСМ Роутер» позволяет в процессе уборки выстроить маршрут передвижения основных и вспомогательных машин. Проводится анализ всех процессов — скорости уборки, ширины жатки, конфигурации поля, характеристик других машин, участвующих в уборке. Работа машин координируется через передачу карт заданий в систему автовождения. «РСМ Роутер» маршрутизирует движение этой техники оптимальным образом, обозначая места выгрузки, если речь, например, идет о комбайнах. Доступны режимы планирования работы звеном, по одиночным загонкам, произвольного движения машин, а также режим загрузки готовых треков движения, сформированных «Агротроником». Автоматически формируются задания для разгрузки зерноуборочной техники в транспортные средства. Это позволяет минимизировать время простоя с заполненным бункером. У оператора веб-клиента «Агротроника» есть возможность в онлайн-режиме отслеживать изменения статусов заданий.







Система «РСМ Фейс АйДи» позволяет идентифицировать механизатора, управляющего агромашиной, по биометрии лица, а значит, разрешить ему доступ к машине, контролировать его рабочее время. Для внедрения этой опции нет необходимости в установке допоборудования. Достаточно установить на смартфон приложение «Агротроник». Сейчас сервис «РСМ Фейс АйДи» применяется для предоставления доступа к работе с заданиями сервиса «РСМ Роутер».



Системы, интегрированные в платформу агроменеджмента «Агротроник», продолжают технически совершенствоваться. Специалисты «Ростсельмаша» развивают алгоритмы предварительного планирования и разрабатывают сервис автоматических корректировок заданий для агротехники уже в процессе работы звена на поле на базе систем межмашинного взаимодействия.



Электронные опции «Ростсельмаша» выводят деятельность агрохозяйств на новый уровень. Они увеличивают производительность техники, делают процесс уборки продуктивным и безопасным. И сейчас, во время активных работ на поле, самое время включить «Агротроник». Используйте все доступные опции и получайте от инновационных разработок «Ростсельмаша» реальный экономический эффект.

