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Russian Crop Production — 2021/22

Крупнейший молочный комплекс в Курской области оснащен решениями компании DeLaval

Партнёрский материал


DeLaval

DeLaval


Состоялся запуск в эксплуатацию нового молочного комплекса КРС «Дмитриевский», который входит в ГК «Агропромкомплектация»

Комплекс рассчитан на 6000 дойного поголовья. Это крупнейший молочный комплекс в Курской области. Комплектование стада будет завершено к февралю 2022 года, плановое поголовье составит 12,5 тыс. голов. Планируемая мощность нового комплекса по производству молока — 190 т в сутки, 70 тыс. т в год.

В торжественной церемонии открытия молочного комплекса приняли участие министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, губернатор Курской области Роман Старовойт, председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов и генеральный директор ГК «Агропромкомплектация» Сергей Новиков.

Новая ферма оснащена двумя основными доильными залами DeLaval P500 размерностью 2х40 с автоматическими подгонщиками и четырьмя системами охлаждения молока в потоке DeLaval CWC 120. За хранение молока отвечают 10 вертикальных танков DeLaval объемом по 25 т каждый c автоматической системой промывки линии выгрузки и счетчиками коммерческого учета. Дополнительно ферма оборудована двумя малыми доильными залами DeLaval P2100 размерностью 2х10 с автоматическими подгонщиками и двумя танками-охладителями DeLaval DXCE объемом 5000 л каждый.

Комфорт коров на ферме обеспечивают матрасы, поилки, вентиляторы и цепные системы скреперного навозоудаления, а также система охлаждения коров с орошением от компании DeLaval.

DeLaval 

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