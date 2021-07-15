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Russian Crop Production — 2021/22

«Ростсельмаш» начал работу в Финляндии

Партнёрский материал


«Ростсельмаш»

«Ростсельмаш»

«Ростсельмаш» выходит на новый рынок. Впервые на Скандинавском полуострове будет представлена техника одного из крупнейших производителей агромашин

Предприятие заключило дилерский договор с компанией Heftway Oy в Финляндии. Теперь скандинавские аграрии смогут выбрать любую машину из продуктового портфеля «Ростсельмаша»  - это 24 типа техники с более чем 150 моделями и их модификациями, включая зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, кормозаготовительное и зерноперерабатывающее оборудование, опрыскиватели и другие.

Кроме того, новый партнер «Ростсельмаша» Heftway Oy окажет фермерам весь необходимый комплекс услуг от консультаций по выбору модели или линейки до продажи и услуг гарантийного и послегарантийного обслуживания.

Это первый выход «Ростсельмаша» на Скандинавский полуостров. Производитель сельхозтехники уверенно расширяет рынки сбыта. Одна из главных целей компании — сделать доступной продукцию предприятия для фермеров различных государств. В целом география поставок техники и запчастей «Ростсельмаша» - более 40 стран мира, от Казахстана и Германии до Бразилии и ЮАР. Продукцию компании узнают аграрии все большего числа стран.

«Ростсельмаш» 

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