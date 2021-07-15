Как защитить сахар: специалисты «Августа» оценили состояние посевов сахарной свеклы

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Ключевой для пищевой промышленности корнеплод в 2021 году успеет полноценно созреть, констатируют эксперты компании «Август», крупнейшего российского производителя средств защиты растений

Массовый пересев сахарной свеклы, который имел место в 2020 году, не повторился, его масштабы оказались в разы меньше, и растению этим летом вполне хватит времени, чтобы набрать массу и накопить достаточное количество сахарозы. Однако в условиях теплой и влажной погоды повышенное внимание следует уделить профилактике листовых пятнистостей, а также корневых гнилей, которые при затяжных дождях способны лишить земледельцев большей части урожая.



С 1 июня 2021 года в России перестали действовать соглашения, фиксирующие оптовые и розничные цены на сахар. Они были заключены в середине декабря 2020 года между Минпромторгом, Минсельхозом, поставщиками и ритейлерами, чтобы сохранить доступность продукта для населения. Необходимость в этом явилась следствием невысокого урожая сахарной свеклы в 2020-м. Причиной стали засуха и другие погодные явления: существенную часть посеянных семян свеклы выдуло или смыло, так что потребовался ее массовый пересев. Как отмечает ведущий специалист по продвижению продуктов в Центрально-Черноземном регионе Владимир Пешехонов, процент пересева сахарной свеклы в прошлом году достигал 50-70% по разным хозяйствам страны. Такая свекла просто не успела достичь технической спелости — по крайней мере до той степени, как посеянная вовремя, и по содержанию сахарозы она была значительно беднее.



«В 2021-м ситуация складывается лучше, — констатирует Владимир Пешехонов. — Пересева в несколько раз меньше, чем год назад: около 10% от всех посевных площадей под сахарной свеклой по стране. Объем урожая тоже прогнозируется выше. Он не будет сверхъестественным, однако, скорее всего, нас ждет нормальный, средний урожай без дефицита».



Главными территориями возделывания сахарной свеклы в России являются Кубань, Ставрополье, Ростовская область и регионы Центрального Черноземья: Белгородская, Тамбовская, Липецкая, Курская, Воронежская, Орловская, Пензенская области. Также данной культурой заняты небольшие площади в Нижегородской области, Мордовии, Татарстане, Башкортостане, Алтайском крае.



Основные болезни, которые обычно снижают урожайность сахарной свеклы, — церкоспороз и рамуляриоз — ухудшают качество получаемого сырья и сокращают сроки хранения корнеплодов. В России наиболее вредоносен церкоспороз. Названные грибные заболевания проявляют себя как листовые пятнистости, а поражение листьев нарушает обмен веществ, протекающий внутри растения. Кроме того, сахарная свекла часто поражается мучнистой росой. Теплая и влажная погода, которая в течение первой половины лета 2021 года царила в основных регионах возделывания свеклы, создала предпосылки для развития инфекций. В целях предотвращения заболеваний и борьбы с ними специалисты «Августа» рекомендуют такие препараты, как «Раёк», «Балий», «Ракурс», «Колосаль Про», «Тирада», «Кредо» и «Бенорад».



Следует заметить, что обработка растений последними двумя препаратами считается эффективной и для профилактики так называемого корнееда — широкого спектра корневых гнилей, поражающих клубни свеклы. Гнили, вызываемые бактериями, постоянно обитающими в почве, наиболее часто проявляются в условиях переизбытка осадков. Бороться с корневыми гнилями обычно сложнее, чем с болезнями листьев. Как указывает Владимир Пешехонов, вспышки бактериозов уже были зарегистрированы в Центральном Черноземье, а специалисты двух агроконсалтинговых лабораторий «Августа», которые работают в регионе, принимают сейчас большое количество заявок от земледельцев на диагностику возбудителей болезней. Если ливни затянутся снова, заражение корневыми гнилями может стать повсеместным и пострадать рискует практически весь урожай.



Что касается вредителей, то посевы корнеплода обычно подвержены угрозе со стороны свекольного долгоносика, который в этом году оказался особенно вредоносным. Как отмечают эксперты «Августа», чтобы сохранить посевы свеклы в Южном федеральном округе, сельхозпроизводителям уже пришлось провести до четырех инсектицидных обработок. Также причинить ущерб растению могут вспышки многоядных вредителей — таких как луговой мотылек или совка-гамма. Однако специалисты полагают, что в целом 2021 год для сахарной свеклы пока вполне стабилен, и надеются на благоприятные условия для развития культуры в нынешнем сезоне.

