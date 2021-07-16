«Ростсельмаш» презентовал чувашским аграриям зерноуборочный комбайн RSM 161

«Ростсельмаш»

Компания традиционно приняла участие в Дне поля Чувашии. Специалисты «Ростсельмаша» представили чувашским аграриям новинку для этого региона — двухбарабанный зерноуборочный комбайн RSM 161, эффективную машину для уборки всех традиционных зерно­вых культур — колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных

Одними из первых экспозицию предприятия посетили глава Чувашской Республики Олег Николаев, заместитель председателя кабинета министров республики — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, глава администрации Цивильского района Сергей Беккер. Гости высоко оценили технические особенности двухбарабанного зерноуборочного комбайна RSM 161. Эта машина впервые выходит на рынок республики. Комбайн с производительностью до 40 т в час основного времени за сезон способен обработать до 2000 га. Современная схема «барабан — битер — сепаратор — битер», примененная в машине, позволяет выполнять основные операции с большой производительностью.



Посетители Дня поля в Чувашии смогли детально ознакомиться не только с новинкой, но и c популярными у сельхозтоваропроизводителей моделями «Ростсельмаша» - самым мощным в серии кормоуборочным комбайном RSM F 2650 и полюбившимся многим аграриям трактором RSM 2375 — производительной, простой в обслуживании и экономичной агромашиной.



Фермеры Чувашии уже давно и уверенно выбирают для работы технику «Ростсельмаша». Спрос на продукцию компании в регионе активно растет. В 2020 году предприятие реализовало на рынке республики в три раза больше зерноуборочных комбайнов по сравнению с 2019 годом. В регионе представлен дилерский центр компании. На Дне поля его специалисты провели семинар для участников мероприятия на тему «Подготовка и настройка зерноуборочного комбайна к уборке зерновых культур» и ответили на все вопросы о практическом применении агромашин «Ростсельмаша» на полях Чувашии.



Владимир Бритов, главный агроном фермерского хозяйства: «Уже 11 сезонов в нашем хозяйстве работает зерноуборочный комбайн Acros. Машина универсальная и высокоэффективная — не требует дополнительных затрат на ГСМ. Важно, что он надежный — работает хорошо и еще работать будет. В целом отличный комбайн — кабина комфортная, летом прохладненько, осенью тепло, почти тихо, управление понятное. Весной этого года мы приобрели в хозяйство еще одну машину „Ростсельмаша“ - мощный Acros 550. Об этом комбайне слышали много положительных отзывов. Думаю, и он в работе не подведет».

