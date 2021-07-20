Чувашия внедрит геномную селекцию молочного КРС

Ksitest

14 июля 2021 года Минсельхоз Чувашской республики и компания Ksitest подписали соглашение о сотрудничестве в области внедрения геномной селекции КРС в Чувашии

Как отметил заместитель председателя Кабинета министров Чувашской Республики — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, в рамках соглашения планируется работа по сбору единой референтной базы молочного КРС по региону, будет проведено генетическое тестирование молодняка и дойных стад, для каждого животного будет посчитана геномная племенная ценность и выдан геномный паспорт с подтверждением родства, анализом наследственных заболеваний и хозяйственно-полезных признаков. Процедуры сбора данных, генетического тестирования и расчета племенных оценок будут соответствовать методикам Международного комитета по учету животных (ICAR).



Геномная селекция — технология, которая на основе анализа генома позволяет сразу после рождения животного узнать его племенную ценность, выявить наследственные заболевания и рассчитать инбридинг. С такой информацией хозяйство может принять верное решение о целесообразности его разведения — например, продать непродуктивных или больных животных, содержание которых приносит убытки, а для лучших животных подобрать сексированное семя или провести эмбриотрансфер.



«Отбирая животных с помощью геномной селекции, хозяйства существенно повысят племенную ценность и продуктивность стада в следующем поколении. Например, геномный отбор при племпродаже или эмбриотрансфере даст до 12 тыс. руб. прибыли на одну корову в год, а затраты на генотипирование окупаются за первую же лактацию», — прокомментировал операционный директор Ksitest Юрий Пеков.



Несколько регионов России уже внедряют геномную селекцию. В частности, в партнерстве с компанией Кситест в Удмуртской Республике создана референтная база молочного КРС, рассчитан экономический селекционный индекс, учитывающий стратегию развития региона, и 9 племенных хозяйств уже используют индекс и геномные оценки для ранжирования молодняка. В рамках соглашения референтные базы Чувашии и Удмуртии будут объединены.



«Объединение референтных баз и родословных позволит значительно увеличить точность племенных оценок, поэтому хозяйства смогут точнее ранжировать стадо и отбирать более перспективных животных. Также мы рассчитываем унифицировать методы расчета экономической ценности животных, эмбрионов и семени», — считает Ольга Абрамова, заместитель председателя правительства Удмуртской Республики, министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики.

