Маркировка не вызвала затруднений в работе молочной отрасли Удмуртии

ЦРПТ

1 июня в России молочная отрасль начала переход на работу в условиях обязательной маркировки. Первыми маркируемыми товарными категориями стали мороженое и сыр. От того, как реализуется этот важный первый этап, в значительной мере зависит успешность проекта в целом

Мы узнали, как стартовала маркировка в разных регионах страны. По мнению заместителя председателя правительства, министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольги Абрамовой, в целом маркировка не вызвала существенных затруднений в работе молочной отрасли республики.



Ольга Абрамова сообщила, что всего на территории региона работают 32 производителя молочной продукции, 16 из которых начали маркировку продукции с 1 июня 2021 года. В настоящее время производители молочной продукции зарегистрированы в системе «Честный знак». Информация о внедрении системы маркировки молочной продукции на предприятиях Удмуртской Республики ведется в оперативном режиме. «Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики совместно с минпромторгом Удмуртии, производителями молочной продукции и ее упаковки, представителями торговых предприятий регулярно проводит встречи по вопросу готовности к введению обязательной маркировки молочной продукции на территории региона, — прокомментировала она. — На сегодняшний день проведены личные встречи с представителями производства молочной продукции, оптовой и розничной торговли, союзом потребительских обществ „Удмуртпотребсоюз“».



Министр подчеркнула, что переход отрасли на работу в новых условиях оказался достаточно безболезненным за счет того, что все предприятия своевременно определились со способом нанесения маркировки. «На основании обратной связи от предприятий нанесение маркировки на сыры осуществляется преимущественно методом этикетирования вручную, однако некоторые предприятия заключили договоры на услуги типографий», — комментирует она. По всем вопросам, связанным с этапами внедрения маркировки молочной продукции, Минсельхоз Удмуртии проводит консультативную поддержку для предприятий совместно с закрепленным куратором от ООО «Оператор-ЦРПТ» («Честный знак»).



Ольга Абрамова отметила, что существенных затруднений переход на маркировку у предприятий Удмуртии не вызвал. «Основные проблемы на данном этапе сводятся к техническим ошибкам, настройке оборудования и работе с интеграторами, но данный вопрос решается напрямую с техподдержкой „Честного знака“, — говорит она. — В случае возникновения вопросов ведется работа с куратором, закрепленным за регионом. Вопросы решаются адресно с каждым предприятием с отчетом о решении проблемы».



Также удмуртские производители активно готовятся к следующему этапу. С 1 сентября 2021 года на обязательную маркировку продукции выходит большинство небольших переработчиков молока. «Предприятия молочной отрасли республики намерены в июле-августе запускать тестовые партии промаркированной продукции, опираясь на полученный опыт предприятий — производителей сыров и мороженого», — сообщила Ольга Абрамова.

