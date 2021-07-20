Через 10 лет более 80% посевов подсолнечника в России будет возделываться по гербицидным технологиям

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Переход на гербицидные технологии — глобальный тренд в возделывании подсолнечника, который прослеживается на протяжении последних шести лет и в России. О перспективах развития таких технологий, тактиках и особенностях применения рассказал Денис Островский, менеджер по продуктовой категории «Масличные культуры» Corteva Agriscience в России





Современные гербицидные технологии возделывания подсолнечника обеспечивают простую и надежную защиту будущего урожая и позволяют сельхозпроизводителям рассчитывать на стабильность результатов. Так, в ряде стран Европы с их применением осуществляется до 95% посевов этой культуры. Начиная с 2015 года посевные площади под классическим подсолнечником постепенно сокращаются и в России. Еще 6 лет назад классические сорта и гибриды занимали 3/4 рынка, а к 2021 году — уже меньше половины. Все большую популярность на протяжении этого времени приобретают производственные системы с использованием препаратов из класса имидазолинонов — Clearfield® и Clearfield® Plus, а также система на основе трибенурон-метила — ExpressSun® при возделывании соответствующих устойчивых к ним гибридов подсолнечника.



Обе производственные системы эффективны, но при этом технологии на основе гербицидов из класса имидазолинонов пока опережают ту, что базируется на трибенурон-метиле. По данным аналитического агентства Kleffmann/Kynetec, в 2020 году гибриды, устойчивые к имидазолинону и трибенурон-метилу, занимали 31 и 25% от всей посевной площади подсолнечника в РФ соответственно.



Дело в том, что рынок гибридов, устойчивых к гербицидам из класса имидазолинонов, начал развиваться раньше, и их линейка на сегодняшний день более широко представлена в России. Также под этой технологией в основном заняты площади в крупных агрохолдингах, для которых аспект минимизации расходной части хозяйственной деятельности ввиду большого земельного банка особенно актуален, поскольку она позволяет бороться одновременно и с двудольными, и со злаковыми сорняками путем всего одной обработки. Тогда как гербициды на основе трибенурон-метила позволяют контролировать только двудольные сорняки.



Вместе с тем последние несколько лет наблюдаются случаи перехода сельхозпредприятий с технологии Clearfield®, а также Clearfield® Plus на технологию ExpressSun®, так как последняя не накладывает ограничений на севооборот. Например, озимая пшеница — очень частый компаньон подсолнечника в севообороте, и если при применении гербицидов из класса имидазолинонов возможны проявления последействия на последующие культуры, то препараты на основе трибенурон-метила предоставляют сельхозпроизводителю большую гибкость, так как не имеют ограничений в севообороте.



Переход от «классики» к гербицидным технологиям — это общероссийский тренд, и в перспективе следующих 10 лет более 80% посевов подсолнечника в России будет возделываться по гербицидным технологиям. Однако есть разница в темпах их развития в различных регионах. Так, в регионах экстенсивного сельского хозяйства, на Урале и в Западной Сибири, переход протекает медленнее, тогда как в регионах с более высокой культурой земледелия — на юге России и в Центральном Черноземье, этот процесс более выражен.



Ухудшение фитосанитарной обстановки в последние годы из-за случаев пренебрежения севооборотом и системных нарушений в обработке почв и использовании СЗР серьезно актуализировало борьбу с сорняками в посевах подсолнечника до момента смыкания листьев в междурядьях. При выборе той или иной производственной системы отправными точками должны быть материально-технические и человеческие ресурсы предприятия, а также экономика хозяйства, то есть учет возможных затрат на единицу готовой продукции. При этом почвенные и агроклиматические условия не имеют решающего значения при данном выборе. Однако имеются частные случаи.



Например, опыт агрономической команды Corteva Agriscience показывает, что в условиях 3-4-польного севооборота, когда подсолнечник вынужденно возвращается на поле через 2-3 года или ранее, когда при основной обработке почвы отсутствует оборот пласта и преобладает клин посевов по технологии Clearfield®, целесообразно часть посевов отвести под классические гибриды, что позволит снизить гербицидную нагрузку и минимизировать риск угнетения растений при обработках. Подобная тактика будет актуальна для Ростовской, Саратовской, Оренбургской и Волгоградской областей. Альтернативой в данном случае также будет размещение клина посевов по технологии ExpressSun®. Важно при этом использовать проверенные временем и производственной практикой гибриды, которые показывают высокую устойчивость к применяемому гербициду. Так, например, в линейке подсолнечника Pioneer®, предназначенной для технологии ExpressSun®, представлены только гомозиготные гибриды, то есть оба родителя обладают устойчивостью к гербициду «Экспресс®», что минимизирует проявление фитотоксичности на подсолнечнике.

