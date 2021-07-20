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Премия «Агроинвестор года - 2021»

«Школа фермеров» распахнет свои двери на выставке «АгроРусь»

Партнёрский материал


«АгроРусь»

«АгроРусь»

В День знаний 1 сентября 2021 на выставке «АгроРусь» Санкт-Петербургский государственный аграрный университет и АО «Россельхозбанк» торжественно откроют уникальную «Школу фермеров»

Это знаковое событие состоится в «День партнера проектов „АгроРуси“» в рамках большой деловой программы 30-й, юбилейной агропромышленной выставки «АгроРусь-2021».

Обучение в «Школе фермеров» будет проходить в онлайн-формате на платформе «Свое фермерство», в очно-заочной форме в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете. В «Школе фермера» объединены усилия и знания правительства Ленинградской области, Россельхозбанка, Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, Министерства сельского хозяйства РФ, представителей крупного бизнеса и фермеров. Программа обучения составлена таким образом, чтобы новичок в агробизнесе смог получить хороший старт, а опытный фермер — выйти на новый уровень.

По итогам обучения слушатели получают диплом государственного образца, полезные знакомства, возможность получить грант на реализацию своего проекта и дальнейшую поддержку со стороны Россельхозбанка и его партнеров. Обучение для слушателей проекта бесплатно. Подать заявку и принять участие в отборочной комиссии можно уже сегодня.

Понимая важность образовательного проекта «Школа фермеров» для развития фермерского движения, организаторы неслучайно выбрали для торжественного открытия площадку первой в России отраслевой выставки «АгроРусь», которая в этом году пройдет в 30-й, юбилейный раз. Как в начале своего пути, так и сегодня «АгроРусь» содействует развитию отраслевой кооперации и стимулированию развития малого и среднего бизнеса АПК. «АгроРусь-2021» на своей площадке объединит сразу все срезы сельскохозяйственной отрасли — образование, кадры, производство, переработку.

Сайт выставки: https://agrorus.expoforum.ru/

«АгроРусь» 

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