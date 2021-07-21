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Russian Crop Production — 2021/22

Как выбрать оборудование для термообработки продуктов и напитков?

Партнёрский материал


Tetra Pak

Tetra Pak

Последние годы отмечается высокий интерес к разнообразию со стороны потребителей. Чтобы удовлетворить новые требования, производители должны быть вооружены производственными линиями, которые можно подстроить под текущие задачи по выпуску новой продукции

Специалисты Tetra Pak отмечают рост сегмента молочных смесей для младенцев и маленьких детей. Исследования также показали, что поколение молодых людей считает протеин одним из важнейших элементов здорового питания. Результатом этого стал всплеск популярности молочных и безмолочных напитков и закусок, содержащих протеин. Также ферментированные продукты и продукты с низким содержанием лактозы и сахара становятся более значимыми для индустрии молочной продукции. 

С учетом тенденций перед производствами появляется основная задача — увеличение ассортимента продукции без потерь безопасности и качества. Выбор правильного метода термообработки позволит увеличить эффективность производства и его адаптивность к текущим запросам бизнеса. 

Tetra Pak представляет новую настраиваемую линейку модулей термообработки. Она объединяет в один процесс 7 решений, которые могут сочетаться между собой в любой конфигурации, тем самым предоставляя максимальную адаптацию оборудования. Это пастеризаторы и аппараты для высокотемпературной обработки молочной продукции, напитков и готовой к употреблению пищи. 

А подбор индивидуального решения совместно со специалистами Tetra Pak поможет выбрать оптимальную нагревательную установку, которая принесет максимум пользы вашему бизнесу.   

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Tetra Pak 

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