разделы

реклама

журналы

USD

73.958 (0,00%)

EUR

87.08 (-0,09%)

MOEX

3722.96 (0,50%)

BRENT

72.25 (4,18%)

Пшеница

710.6 (1,46%)

Сахар

0 (0,00%)

USD

73.958 (0,00%)

EUR

87.08 (-0,09%)

MOEX

3722.96 (0,50%)

BRENT

72.25 (4,18%)

Пшеница

710.6 (1,46%)

Сахар

0 (0,00%)

USD

73.958 (0,00%)

EUR

87.08 (-0,09%)

MOEX

3722.96 (0,50%)

BRENT

72.25 (4,18%)

Пшеница

710.6 (1,46%)

Сахар

0 (0,00%)

USD

73.958 (0,00%)

EUR

87.08 (-0,09%)

MOEX

3722.96 (0,50%)

BRENT

72.25 (4,18%)

Пшеница

710.6 (1,46%)

Сахар

0 (0,00%)

USD

73.958 (0,00%)

EUR

87.08 (-0,09%)

MOEX

3722.96 (0,50%)

BRENT

72.25 (4,18%)

Пшеница

710.6 (1,46%)

Сахар

0 (0,00%)

Премия «Агроинвестор года - 2021»

Липецкие производители будут готовы ко второму этапу маркировки молока в срок

Партнёрский материал

1 июня в России вступило в действие постановление правительства РФ «Об утверждении Правил маркировки молочной продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении молочной продукции»

Согласно этому документу, с сентября 2021 года начинается второй этап обязательной маркировки — молочной продукции сроком годности более 40 дней. 

Начальник областного управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих отмечает, что сейчас активно ведутся подготовительные работы ко второму этапу обязательной маркировки: «На предприятиях отрасли работы проходят в настоящее время в тестовом режиме, — сообщил он. — К установленному сроку (1 сентября текущего года) производители будут готовы выпускать продукцию данного вида с нанесенной маркировкой».

Также Олег Долгих сообщил, что в целом липецкие производители молочной продукции успешно справились с задачей внедрения обязательной маркировки на первом этапе. «Молочная промышленность Липецкой области располагает развитой промышленной базой, включает 22 действующих молокоперерабатывающих предприятия, из которых 16 занимаются производством сыров и один — производством мороженого. Маркировка сыров в регионе полностью завершена», — отметил он.

Некоторые затруднения возникли при маркировке мороженого, однако связаны они с недопоставкой оборудования по изготовлению и нанесению марок на продукцию. При этом проблем с отгрузкой не возникло: мороженое имеет длительный срок хранения, и производитель сформировал необходимые товарные запасы. Все работы по наладке оборудования для обязательной маркировки мороженого будут завершены в ближайшее время.

рекомендации

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2021
В капкане прогресса. Бесконечная гонка за новыми технологиями способна привести производителей техники к разорению

«Агротехника и технологии»

В капкане прогресса. Бесконечная гонка за новыми технологиями способна привести производителей техники к разорению
"Агроинвестор" №07, июль 2021

Журнал

"Агроинвестор" №07, июль 2021
Доходы растениеводов пока в плюсе. Несмотря на сложности прошлого сезона, участники рынка смогли неплохо заработать

«Агроинвестор»

Доходы растениеводов пока в плюсе. Несмотря на сложности прошлого сезона, участники рынка смогли неплохо заработать
Вывоз зерна приблизился к рекорду. Экспортный потенциал в сезоне-2020/21 был реализован почти полностью

«Агроинвестор»

Вывоз зерна приблизился к рекорду. Экспортный потенциал в сезоне-2020/21 был реализован почти полностью