Липецкие производители будут готовы ко второму этапу маркировки молока в срок

1 июня в России вступило в действие постановление правительства РФ «Об утверждении Правил маркировки молочной продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении молочной продукции»

Согласно этому документу, с сентября 2021 года начинается второй этап обязательной маркировки — молочной продукции сроком годности более 40 дней.



Начальник областного управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих отмечает, что сейчас активно ведутся подготовительные работы ко второму этапу обязательной маркировки: «На предприятиях отрасли работы проходят в настоящее время в тестовом режиме, — сообщил он. — К установленному сроку (1 сентября текущего года) производители будут готовы выпускать продукцию данного вида с нанесенной маркировкой».



Также Олег Долгих сообщил, что в целом липецкие производители молочной продукции успешно справились с задачей внедрения обязательной маркировки на первом этапе. «Молочная промышленность Липецкой области располагает развитой промышленной базой, включает 22 действующих молокоперерабатывающих предприятия, из которых 16 занимаются производством сыров и один — производством мороженого. Маркировка сыров в регионе полностью завершена», — отметил он.



Некоторые затруднения возникли при маркировке мороженого, однако связаны они с недопоставкой оборудования по изготовлению и нанесению марок на продукцию. При этом проблем с отгрузкой не возникло: мороженое имеет длительный срок хранения, и производитель сформировал необходимые товарные запасы. Все работы по наладке оборудования для обязательной маркировки мороженого будут завершены в ближайшее время.

