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Russian Crop Production — 2021/22

«Каргилл» в России — ассортимент растительных масел и жиров соответствует требованиям ЕС

Партнёрский материал


«Каргилл»

«Каргилл»

Компания «Каргилл», являясь общепризнанным мировым лидером инноваций в области пищевой безопасности, представляет на российском рынке ассортимент растительных масел и жиров, которые превосходят текущие нормативные требования страны и полностью соответствуют требованиям Европейского союза

Регламент комиссии Европейского союза 2020/1322 установил максимально допустимые концентрации двух соединений — 3-монохлорпропандиола (3-MCPD) и эфиров глицидола (GE) — для определенных  продуктов питания, в том числе для пищевых масел и жиров. Эти соединения могут образовываться в процессе хранения, обработки и переработки растительных масел, особенно пальмового и пальмоядрового. 

С 2013 года «Каргилл» работает над минимизацией присутствия 3-монохлорпропандиола (3-MCPD) и эфиров глицидола (GE) в производимой масложировой продукции, делая значительные инвестиции в лабораторное оборудование для постоянного тестирования и мониторинга сырья и готовой продукции, а также осуществляя значительные технические усовершенствования своих заводов по рафинации масел. Благодаря этим инвестициям компания в настоящее время обладает возможностью производить масла и жиры, которые соответствуют требованиям европейского законодательства. 

«Это один из примеров того, как мы используем глобальный опыт и экспертизу нашей компании при разработке новых продуктов, отражающих требования постоянно меняющегося рынка, — комментирует Итан Тайс, управляющий директор направления растительных масел в России. — Наш широкий ассортимент масел и жиров позволяет нам предлагать заведомо правильные решения, наилучшим образом отвечающие  уникальным потребностям наших самых взыскательных клиентов!»

Узнать больше о маслах и жирах можно на нашем сайте:  https://www.cargill.ru/ru/масла и жиры.

«Каргилл» 

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