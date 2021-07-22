До 30 июля продолжается набор в Foodtech Russia Accelerator — программу, которая позволит протестировать гипотезы на потенциальных клиентах, реализовать пилотные проекты с крупнейшими игроками фудтех-рынка, привлечь инвестиции и запустить полномасштабные продажи продукта

Для проектов на стадии MVP будет доступен образовательный контент, трекинговая программа и менторская поддержка от экспертов в области фудтеха. Проекты с готовым продуктом и продажами получат доступ к партнерской сети дистрибьюторов, федеральным логистическим и торговым сетям, смогут реализовать пилот на площадках партнеров.



Узнать подробности и подать заявку в акселератор можно на официальном сайте .



Foodtech Russia Accelerator организован Ассоциацией «Дамол» и компанией YellowRockets при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Корпоративными партнерами программы выступают компания «Далимо», Ассоциация вкусных ресторанов Milimon Family, «Дрогери Союз», федеральная сеть «СушиВесла» и фонд «ТилТех Капитал».

