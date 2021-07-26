Техника на страже протеина: о технологии заготовки люцерны рассказали в «Квернеланд Груп СНГ»

«Квернеланд Груп СНГ»

Люцерна — одна из наиболее ценных трав в рационе КРС. Однако потери протеина из-за нарушения технологии ее заготовки могут доходить до 40%. О том, как при помощи современной техники повысить питательность кормов из люцерны, рассказал Владимир Жуков, руководитель направления кормозаготовительной техники компании «Квернеланд Груп СНГ»

Люцерна — перспективная многолетняя кормовая культура. Она отличается высокой продуктивностью (260 ц/га зеленой массы при соблюдении технологии) и за сезон дает 2-3 укоса (на орошении 4-5). По содержанию незаменимых аминокислот и микроэлементов люцерна превосходит зерно, кукурузу и овес, а также является лидером среди сельскохозяйственных культур по содержанию протеина в пересчете на кормовые единицы с гектара. Так, по данным ВНИИ кормов, 100 кг сена люцерны соответствуют 50,2 кормовым единицам и содержат 13,7 кг переваримого протеина. А в 100 кг сенажа, приготовленного из молодой люцерны, по информации зооинженерного факультета МСХА, содержится 30-40 кормовых единиц и 7,5-9 кг переваримого протеина.



Однако, как отмечает руководитель направления кормозаготовительной техники компании «Квернеланд Груп СНГ» Владимир Жуков, потери протеина из-за нарушения технологии заготовки люцерны могут доходить до 40%. Чтобы в действительности получать максимум от этой культуры, специалист рекомендует тщательно подходить к выбору кормозаготовительного оборудования.



Как поясняет Владимир Жуков, в листьях люцерны сырого протеина до 2,5 раз больше, чем в стеблях. При этом в общей массе основной объем занимают стебли. Поэтому в рамках этапов заготовки важно, с одной стороны, не допустить потери листа (осыпание, травмирование, пересыхание), с другой, сравнять сроки просушивания и подвяливания нежных листочков и достаточно толстых стеблей.



Первые ошибки, которые могут не позволить получить высокопитательные сено или сенаж, можно допустить уже на этапе выбора косилки. Важно помнить, что косилка для люцерны должна иметь вальцовый плющильный аппарат, так как он обеспечивает максимально эффективное плющение стеблей, сохраняя при этом нежные листочки. В линейке Kverneland имеется 12 моделей с такой системой плющения, среди которых наиболее популярными в России являются прицепная косилка Kverneland 4332LR и навесная модель Kverneland 3332MR.



Если использовать косилку без плющильного аппарата, то листья люцерны высохнут еще до того, как дойдут до нужной кондиции стебли, и при последующем подборе культуры в комбайн, прицеп или пресс-подборщик попадут только стебли, питательная ценность которых не так высока. Стоит отметить, что косилки с пальцевым плющением также не позволяют добиться оптимального уровня плющения стеблей: эффект от их использования будет примерно такой же, как от обычных косилок.



На этапе кошения культуры не менее важным аспектом является распределение скошенной массы по всей ширине кошения, что обеспечит максимально эффективное просушивание и подвяливание. Для этого требуются косилки с функцией распределения массы в расстил. Например, на триплексных комбинациях Kverneland 53100 эта функция, FlipOver, доступна в стандартной комплектации и активируется переключением всего одной рукоятки. Широкое распределение скошенной массы подойдет для любых культур, но так как люцерна отличается существенной массой, то для нее эта операция будет особенно актуальна. Если оставлять массу в валках, то, продавливая стерню, она будет касаться поверхности почвы, из-за чего нарушится процесс продувания снизу, начнется размножение патогенных бактерий в нижней части валка и увеличится риск подхватывания земли при последующем подборе, что снизит качество корма.



Использование валкообразователей, которое является важной частью технологической цепочки кормопроизводства, при заготовке люцерны также должно отвечать требованию снижения риска травмирования листа. Именно поэтому оптимальным решением будут модели с центральным образованием валка. Валкообразователи с боковой укладкой валка не подойдут, так как масса будет оборачиваться дважды, и потери листочков будут возрастать.



Выбор техники для подбора подсохшей и подвяленной массы будет зависеть в первую очередь от типа корма. Так, для заготовки сена из люцерны используют пресс-подборщики; для сенажа — кормоуборочные комбайны или прицепы-подборщики в случае траншейного метода или комбинированные пресс-подборщики с обмотчиком при заготовке в рулоны.



При заготовке люцерны на сенаж кормоуборочным комбайном имеют место большие потери протеина за счет довольно грубого для этой культуры подбора и измельчения. Убираемая масса выдувается комбайном в прицеп потоком воздуха, который достигает 200 км/ч, и хрупкие листочки облетают. По подсчетам компании «Квернеланд Груп СНГ» и ряда сельхозпредприятий, с которыми она сотрудничает, потери протеина при этом составляют до 15%.



Технология заготовки люцерны с использованием прицепов-подборщиков более деликатная, однако она неудобна с точки зрения логистики при больших расстояниях — требуются траншеи не дальше 5 км от поля или непосредственно в поле.



Во всем мире, и в том числе в России, компания Kverneland Group продвигает технологию заготовки и хранения кормов в индивидуально упакованных рулонах, которая является на сегодняшний день одной из наиболее прогрессивных. Такие комбинированные пресс-подборщики с обмотчиком, как Kverneland FlexiWrap и Kverneland FastBale, подбирают, измельчают и прессуют скошенную массу, формируют рулон и упаковывают его в пленку непосредственно на поле, достигая производительности, не уступающей кормоуборочному комбайну. Однако при такой технологии не происходит потерь питательных веществ и порчи корма ни в процессе заготовки, ни в период хранения, как при траншейном методе. При заготовке в траншею происходят потери как в питательности (до 40%), так и за счет отходов, объем которых составляет от 15 до 30%.

