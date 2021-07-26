ГК «Шанс» расширяет свое присутствие

ГК «Шанс»

Группа компаний «Шанс» активно расширяет присутствие в России и странах СНГ. Уже в 6 странах ближнего зарубежья зарегистрирована и успешно реализуется продукция компании. При этом увеличивается количество офисов компании и внутри страны

Чтобы максимально эффективно работать с аграриями довольно протяженного Алтайского края, было принято решение открыть новый офис в Ключевском районе региона.



«На сегодняшний день более 60 фермерских хозяйств, включая крупные, средние и мелкие КФХ по всему Ключевскому району, являются постоянными партнерами ГК „Шанс“, — отметил руководитель нового офиса Петр Ищук. — Наши клиенты ценят препараты ГК „Шанс“ за стабильное качество, а специалистов филиала — за высокий профессионализм и оперативную работу. Открытие офиса в с. Ключи даст нам возможность быстрее реагировать на запросы наших клиентов».



На открытии офиса группы компаний «Шанс» присутствовали руководители района, региона и, конечно, сельхозпроизводители.



«Мы полностью удовлетворены сотрудничеством с ГК „Шанс“, мы им доверяем. Кроме того, в ней работают грамотные специалисты, которые консультируют нас на всех этапах применения средств защиты растений. Компания нам поставляет гербициды. Цена также нас устраивает, для нас это очень важно», — говорит глава КФХ Владимир Кашин.

